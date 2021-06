AMERICAN LEAGUE

BATTING_Guerrero Jr., Toronto, .344; Brantley, Houston, .341; Gurriel, Houston, .330; Bogaerts, Boston, .327; Mullins, Baltimore, .323; T.Hernández, Toronto, .305; Cruz, Minnesota, .303; Martinez, Boston, .302; Correa, Houston, .300; Alvarez, Houston, .299.

RUNS_Bichette, Toronto, 65; Guerrero Jr., Toronto, 63; Altuve, Houston, 59; Correa, Houston, 58; Semien, Toronto, 58; Canha, Oakland, 55; Ohtani, Los Angeles, 55; Martinez, Boston, 53; Devers, Boston, 52; Ramírez, Cleveland, 52.

RBI_Guerrero Jr., Toronto, 66; Devers, Boston, 64; Ohtani, Los Angeles, 63; A.García, Texas, 55; Meadows, Tampa Bay, 54; J.Abreu, Chicago, 53; Olson, Oakland, 53; Walsh, Los Angeles, 53; Bichette, Toronto, 53; Gurriel, Houston, 52; Mancini, Baltimore, 52; Grichuk, Toronto, 52.

HITS_Mullins, Baltimore, 98; Guerrero Jr., Toronto, 96; Bogaerts, Boston, 92; Bichette, Toronto, 90; Semien, Toronto, 90; Merrifield, Kansas City, 89; Gurriel, Houston, 88; Kiner-Falefa, Texas, 87; Martinez, Boston, 87; Brantley, Houston, 84; Correa, Houston, 84.

DOUBLES_Bogaerts, Boston, 24; Devers, Boston, 23; Brantley, Houston, 22; Mullins, Baltimore, 22; Martinez, Boston, 20; Meadows, Tampa Bay, 20; Walsh, Los Angeles, 20; Correa, Houston, 19; France, Seattle, 19; Gurriel, Houston, 19; Semien, Toronto, 19; Wendle, Tampa Bay, 19.

TRIPLES_Arraez, Minnesota, 4; Baddoo, Detroit, 4; Canha, Oakland, 4; Madrigal, Chicago, 4; Ohtani, Los Angeles, 4; A.Rosario, Cleveland, 4; M.Chapman, Oakland, 3; Dalbec, Boston, 3; Lopez, Kansas City, 3; Mullins, Baltimore, 3.

HOME RUNS_Ohtani, Los Angeles, 28; Guerrero Jr., Toronto, 26; A.García, Texas, 20; Olson, Oakland, 20; Devers, Boston, 19; Semien, Toronto, 19; Gallo, Texas, 18; Judge, New York, 18; Walsh, Los Angeles, 18; Perez, Kansas City, 18.

STOLEN BASES_Merrifield, Kansas City, 22; Kiner-Falefa, Texas, 15; T.Anderson, Chicago, 14; Mullins, Baltimore, 14; Bichette, Toronto, 12; Goodrum, Detroit, 12; Moore, Seattle, 12; Straw, Houston, 12; Arozarena, Tampa Bay, 11; Ohtani, Los Angeles, 11; Phillips, Tampa Bay, 11.

PITCHING_Civale, Cleveland, 10-2; Greinke, Houston, 8-2; Bassitt, Oakland, 8-2; G.Cole, New York, 8-4; Eovaldi, Boston, 8-4; Petit, Oakland, 7-1; Berríos, Minnesota, 7-2; Lynn, Chicago, 7-3; Matz, Toronto, 7-3; Loaisiga, New York, 7-3.

ERA_Gibson, Texas, 2.00; Lynn, Chicago, 2.06; Rodón, Chicago, 2.06; G.Cole, New York, 2.66; Glasnow, Tampa Bay, 2.66; Manaea, Oakland, 2.91; Bassitt, Oakland, 3.25; Bieber, Cleveland, 3.28; Civale, Cleveland, 3.32; Kikuchi, Seattle, 3.34.

STRIKEOUTS_Bieber, Cleveland, 130; G.Cole, New York, 129; Glasnow, Tampa Bay, 123; Ray, Toronto, 113; Rodón, Chicago, 113; Giolito, Chicago, 111; Bassitt, Oakland, 102; Pivetta, Boston, 99; Berríos, Minnesota, 96; Cease, Chicago, 96; Manaea, Oakland, 96.