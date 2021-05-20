Lady Muskies walk off with district title; Sheridan falls short of regionals

Area postseason softball recap:
DIVISION II EAST DISTRICT FINAL
#2 TRI-VALLEY 3
#1 JOHN GLENN 4
DIVISION II SOUTHEAST DISTRICT FINAL
#2 ATHENS 6
#1 SHERIDAN 3
Area postseason baseball recap:
DIVISION III SOUTHEAST DISTRICT SECTIONAL SEMIFINAL
#18 ZANE TRACE 2
#15 CROOKSVILLE 4
DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#10 COSHOCTON 0
#1 TUSCARAWAS VALLEY 10
FINAL/ 5 INNINGS
DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#7 HARRISON CENTRAL 2
#3 RIDGEWOOD 12
DIVISION IV CENTRAL DISTRICT SECTIONAL FINAL
#17 HARVEST PREP 0
#2 NEWARK CATHOLIC 26
FINAL/ 5 INNINGS
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