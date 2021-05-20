Lady Muskies walk off with district title; Sheridan falls short of regionals

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Chase Fisher50

Area postseason softball recap:

DIVISION II EAST DISTRICT FINAL
#2 TRI-VALLEY 3
#1 JOHN GLENN 4

DIVISION II SOUTHEAST DISTRICT FINAL
#2 ATHENS 6
#1 SHERIDAN 3

Area postseason baseball recap:

DIVISION III SOUTHEAST DISTRICT SECTIONAL SEMIFINAL
#18 ZANE TRACE 2
#15 CROOKSVILLE 4

DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#10 COSHOCTON 0
#1 TUSCARAWAS VALLEY 10
FINAL/ 5 INNINGS

DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#7 HARRISON CENTRAL 2
#3 RIDGEWOOD 12

DIVISION IV CENTRAL DISTRICT SECTIONAL FINAL
#17 HARVEST PREP 0
#2 NEWARK CATHOLIC 26
FINAL/ 5 INNINGS

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Chase Fisher
Chase Fisher
Chase Fisher is a sports reporter and anchor for WHIZ News. Born and raised in Zanesville, he graduated from Maysville High School in 2010 before attending Kent State University and majoring in journalism. Before joining WHIZ in a behind-the-scenes role in 2018, Chase spent the previous four years touring the United States as a drummer in the band Everyone Leaves, as well as performing across the midwest as a professional wrestler. Feel free to reach out to Chase with statistics, story ideas and/or feedback by emailing cfisher@whizmediagroup.com, or on Twitter @realchasefisher.

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