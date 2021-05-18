Talbot’s 11th inning walk off sends Generals to sectional finals

Area postseason baseball recap:
DIVISION II SOUTHEAST DISTRICT SECTIONAL SEMIFINAL
#14 WASHINGTON COURT HOUSE 0
#3 SHERIDAN 1
FINAL/11 INNINGS
DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#11 SANDY VALLEY 3
#10 COSHOCTON 6
DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#12 WEST MUSKINGUM 0
#3 RIDGEWOOD 13
FINAL/5 INNINGS
Area postseason softball recap:
DIVISION II SOUTHEAST DISTRICT SEMIFINAL
#5 WARREN 3
#1 SHERIDAN 4
DIVISION II EAST DISTRICT SEMIFINAL
#9 MORGAN 1
#1 JOHN GLENN 13
FINAL/5 INNINGS
DIVISION II EAST DISTRICT SEMIFINAL
#5 TRI-VALLEY 8
#4 CLAYMONT 3
DIVISION II EAST DISTRICT SEMIFINAL
#7 MAYSVILLE 2
#2 INDIAN VALLEY 5
Please follow and like us: