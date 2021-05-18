Sheridan softball, Lady Muskies advance to district finals

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Chase Fisher70

Area postseason softball recap:

DIVISION II SOUTHEAST DISTRICT SEMIFINAL
#5 WARREN 3
#1 SHERIDAN 4

DIVISION II EAST DISTRICT SEMIFINAL
#9 MORGAN 1
#1 JOHN GLENN 13
FINAL/5 INNINGS

DIVISION II EAST DISTRICT SEMIFINAL
#5 TRI-VALLEY 8
#4 CLAYMONT 3

DIVISION II EAST DISTRICT SEMIFINAL
#7 MAYSVILLE 2
#2 INDIAN VALLEY 5

Area postseason baseball recap:

DIVISION II SOUTHEAST DISTRICT SECTIONAL SEMIFINAL
#14 WASHINGTON COURT HOUSE 0
#3 SHERIDAN 1
FINAL/11 INNINGS

DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#11 SANDY VALLEY 3
#10 COSHOCTON 6

DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#12 WEST MUSKINGUM 0
#3 RIDGEWOOD 13
FINAL/5 INNINGS

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Chase Fisher
Chase Fisher
Chase Fisher is a sports reporter and anchor for WHIZ News. Born and raised in Zanesville, he graduated from Maysville High School in 2010 before attending Kent State University and majoring in journalism. Before joining WHIZ in a behind-the-scenes role in 2018, Chase spent the previous four years touring the United States as a drummer in the band Everyone Leaves, as well as performing across the midwest as a professional wrestler. Feel free to reach out to Chase with statistics, story ideas and/or feedback by emailing cfisher@whizmediagroup.com, or on Twitter @realchasefisher.

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