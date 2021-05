NATIONAL LEAGUE

BATTING_Winker, Cincinnati, .364; A.Frazier, Pittsburgh, .318; T.Turner, Washington, .317; Bryant, Chicago, .315; Castellanos, Cincinnati, .315; B.Harper, Philadelphia, .313; J.Turner, Los Angeles, .311; Grisham, San Diego, .305; Hosmer, San Diego, .305; Acuña Jr., Atlanta, .302.

RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 33; C.Taylor, Los Angeles, 32; Bryant, Chicago, 31; Hampson, Colorado, 27; M.Rojas, Miami, 27; Castellanos, Cincinnati, 26; J.Turner, Los Angeles, 26; B.Harper, Philadelphia, 25; Hoskins, Philadelphia, 25; McMahon, Colorado, 25; Muncy, Los Angeles, 25; Winker, Cincinnati, 25.

RBI_Aguilar, Miami, 32; D.Peralta, Arizona, 28; Escobar, Arizona, 27; Báez, Chicago, 26; Machado, San Diego, 26; Arenado, St. Louis, 26; Duvall, Miami, 25; Naquin, Cincinnati, 24; Bryant, Chicago, 24; Shaw, Milwaukee, 24; Acuña Jr., Atlanta, 24; McMahon, Colorado, 24.

HITS_A.Frazier, Pittsburgh, 49; Arenado, St. Louis, 46; Edman, St. Louis, 45; T.Turner, Washington, 45; Winker, Cincinnati, 44; Cronenworth, San Diego, 43; J.Turner, Los Angeles, 42; Castellanos, Cincinnati, 41; Tapia, Colorado, 41; Bryant, Chicago, 40; Hosmer, San Diego, 40; Reynolds, Pittsburgh, 40.

DOUBLES_Reynolds, Pittsburgh, 15; Bryant, Chicago, 14; Arenado, St. Louis, 13; A.Frazier, Pittsburgh, 13; Albies, Atlanta, 12; Betts, Los Angeles, 12; M.Rojas, Miami, 12; Hoskins, Philadelphia, 11; Stallings, Pittsburgh, 10; Story, Colorado, 10; Winker, Cincinnati, 10.

TRIPLES_D.Peralta, Arizona, 5; A.Frazier, Pittsburgh, 3; Owings, Colorado, 3; C.Taylor, Los Angeles, 3; 19 tied at 2.

HOME RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 12; Bryant, Chicago, 10; Freeman, Atlanta, 10; Tatis Jr., San Diego, 9; Crawford, San Francisco, 9; Aguilar, Miami, 9; Castellanos, Cincinnati, 9; T.Turner, Washington, 9; Escobar, Arizona, 9; 9 tied at 8.

STOLEN BASES_Chisholm Jr., Miami, 7; Edman, St. Louis, 7; Hampson, Colorado, 7; Tatis Jr., San Diego, 7; T.Turner, Washington, 7; Acuña Jr., Atlanta, 6; Báez, Chicago, 6; Grisham, San Diego, 6; Machado, San Diego, 6; Slater, San Francisco, 6; Story, Colorado, 6.

PITCHING_Flaherty, St. Louis, 7-0; Kershaw, Los Angeles, 6-3; J.Urías, Los Angeles, 5-1; Tr.Rogers, Miami, 5-2; Wood, San Francisco, 4-0; Ynoa, Atlanta, 4-1; Brogdon, Philadelphia, 4-1; Bauer, Los Angeles, 4-2; Bumgarner, Arizona, 4-2; J.Gray, Colorado, 4-3; Miley, Cincinnati, 4-3; Arrieta, Chicago, 4-3.

ERA_deGrom, New York, 0.68; Woodruff, Milwaukee, 1.64; Tr.Rogers, Miami, 1.84; Gausman, San Francisco, 1.85; Stroman, New York, 2.01; Darvish, San Diego, 2.08; Scherzer, Washington, 2.10; DeSclafani, San Francisco, 2.14; T.Walker, New York, 2.19; Bauer, Los Angeles, 2.20.

STRIKEOUTS_Bauer, Los Angeles, 77; Scherzer, Washington, 68; deGrom, New York, 65; Aa.Nola, Philadelphia, 61; F.Peralta, Milwaukee, 61; Woodruff, Milwaukee, 61; Darvish, San Diego, 59; Gausman, San Francisco, 59; Musgrove, San Diego, 59; Burnes, Milwaukee, 58.