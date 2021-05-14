Lady Muskies blast Electrics, improve to 28-0

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Chase Fisher68

Local Postseason Softball Recap:

DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#14 WEST MUSKINGUM 14
#8 UNION LOCAL 15

DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#5 CAMBRIDGE 1
#4 TUSCARAWAS VALLEY 13
FINAL/5 INNINGS

Local Baseball Recap (Regular Season):

NEW LEXINGTON 5
TRI-VALLEY 3

CROOKSVILLE 2
JOHN GLENN 0

EAST KNOX 13
COSHOCTON 9

WATKINS MEMORIAL 1
ZANESVILLE 0

ROSECRANS 17
LIBERTY CHRISTIAN 1
FINAL/5 INNINGS

BELLAIRE 1
CAMBRIDGE 4

Local Softball Recap (Regular Season)

PHILO 2
JOHN GLENN 10

SHERIDAN 14
RIVER VIEW 0
FINAL/5 INNINGS

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Chase Fisher
Chase Fisher
Chase Fisher is a sports reporter and anchor for WHIZ News. Born and raised in Zanesville, he graduated from Maysville High School in 2010 before attending Kent State University and majoring in journalism. Before joining WHIZ in a behind-the-scenes role in 2018, Chase spent the previous four years touring the United States as a drummer in the band Everyone Leaves, as well as performing across the midwest as a professional wrestler. Feel free to reach out to Chase with statistics, story ideas and/or feedback by emailing cfisher@whizmediagroup.com, or on Twitter @realchasefisher.

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