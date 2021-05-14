Lady Muskies blast Electrics, improve to 28-0

Local Postseason Softball Recap:
DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#14 WEST MUSKINGUM 14
#8 UNION LOCAL 15
DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#5 CAMBRIDGE 1
#4 TUSCARAWAS VALLEY 13
FINAL/5 INNINGS
Local Baseball Recap (Regular Season):
NEW LEXINGTON 5
TRI-VALLEY 3
CROOKSVILLE 2
JOHN GLENN 0
EAST KNOX 13
COSHOCTON 9
WATKINS MEMORIAL 1
ZANESVILLE 0
ROSECRANS 17
LIBERTY CHRISTIAN 1
FINAL/5 INNINGS
BELLAIRE 1
CAMBRIDGE 4
Local Softball Recap (Regular Season)
PHILO 2
JOHN GLENN 10
SHERIDAN 14
RIVER VIEW 0
FINAL/5 INNINGS
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