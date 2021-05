AMERICAN LEAGUE

BATTING_Mercedes, Chicago, .381; Trout, Los Angeles, .355; Alvarez, Houston, .342; Bogaerts, Boston, .341; Walsh, Los Angeles, .339; Gurriel, Houston, .333; Martinez, Boston, .331; Guerrero Jr., Toronto, .322; Robert, Chicago, .316; Brantley, Houston, .314.

RUNS_Martinez, Boston, 31; Bichette, Toronto, 28; Canha, Oakland, 28; Ohtani, Los Angeles, 26; Guerrero Jr., Toronto, 25; Kiner-Falefa, Texas, 25; Solak, Texas, 25; Verdugo, Boston, 25; LeMahieu, New York, 24; Haniger, Seattle, 23; Ramírez, Cleveland, 23.

RBI_Martinez, Boston, 32; Devers, Boston, 30; Walsh, Los Angeles, 29; Mancini, Baltimore, 29; J.Abreu, Chicago, 28; Grichuk, Toronto, 28; Gurriel, Houston, 28; A.García, Texas, 26; Guerrero Jr., Toronto, 26; Ohtani, Los Angeles, 26.

HITS_Bogaerts, Boston, 46; Martinez, Boston, 44; Mullins, Baltimore, 44; Gurriel, Houston, 43; Kiner-Falefa, Texas, 43; N.Lowe, Texas, 41; Walsh, Los Angeles, 41; D.Fletcher, Los Angeles, 40; Mercedes, Chicago, 40; Alvarez, Houston, 39; Verdugo, Boston, 39.

DOUBLES_Brantley, Houston, 12; Bogaerts, Boston, 11; Gurriel, Houston, 11; Mullins, Baltimore, 11; Soler, Kansas City, 11; Buxton, Minnesota, 10; Devers, Boston, 10; Lowrie, Oakland, 10; Martinez, Boston, 10; Wendle, Tampa Bay, 10.

TRIPLES_Baddoo, Detroit, 3; Lopez, Kansas City, 3; Alberto, Kansas City, 2; W.Castro, Detroit, 2; M.Chapman, Oakland, 2; Dozier, Kansas City, 2; Dyson, Kansas City, 2; Kiner-Falefa, Texas, 2; Laureano, Oakland, 2; Madrigal, Chicago, 2; Ohtani, Los Angeles, 2; F.Reyes, Cleveland, 2; A.Rosario, Cleveland, 2.

HOME RUNS_Ramírez, Cleveland, 10; Ohtani, Los Angeles, 10; Martinez, Boston, 10; Buxton, Minnesota, 9; A.García, Texas, 9; Stanton, New York, 9; Devers, Boston, 9; 8 tied at 8.

STOLEN BASES_Merrifield, Kansas City, 11; Laureano, Oakland, 8; Grossman, Detroit, 7; Kiner-Falefa, Texas, 7; Anderson, Chicago, 6; Bichette, Toronto, 6; Canha, Oakland, 6; Moore, Seattle, 6; Ohtani, Los Angeles, 6; Semien, Toronto, 6.

PITCHING_Civale, Cleveland, 5-0; Pivetta, Boston, 5-0; E.Rodríguez, Boston, 5-0; Rodón, Chicago, 5-0; Matz, Toronto, 5-2; Means, Baltimore, 4-0; Petit, Oakland, 4-0; G.Cole, New York, 4-1; 6 tied at 4-2.

ERA_Means, Baltimore, 1.21; Duffy, Kansas City, 1.26; G.Cole, New York, 1.61; Boyd, Detroit, 1.94; Gibson, Texas, 2.28; Glasnow, Tampa Bay, 2.37; Pineda, Minnesota, 2.43; Cease, Chicago, 2.80; Civale, Cleveland, 2.91; Bieber, Cleveland, 2.95.

STRIKEOUTS_Bieber, Cleveland, 85; Glasnow, Tampa Bay, 75; G.Cole, New York, 66; Bassitt, Oakland, 53; Means, Baltimore, 53; Cease, Chicago, 47; McCullers Jr., Houston, 47; Heaney, Los Angeles, 44; Rodón, Chicago, 44; Berríos, Minnesota, 43; Bundy, Los Angeles, 43; Giolito, Chicago, 43; Manaea, Oakland, 43.