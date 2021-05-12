Hot bats earn Lady Panthers sectional title against Zanesville

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Chase Fisher66

Local postseason softball recap:

DIVISION II EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL|
#17 ZANESVILLE 4
#7 MAYSVILLE 11

DIVISION II EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#19 EAST LIVERPOOL 0
#1 JOHN GLENN 16
FINAL/5 INNINGS

DIVISION II EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#10 MEADOWBROOK 2
#9 MORGAN 3

DIVISION II EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#12 CARROLLTON 2
#5 TRI-VALLEY 13
FINAL/5 INNINGS

DIVISION II EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#8 PHILO 2
#4 CLAYMONT 8

DIVISION II EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#16 RIVER VIEW 0
#6 STEUBENVILLE 9

DIVISION III SOUTHEAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#9 GREENFIELD MCCLAIN 0
#1 SHERIDAN 10
FINAL/5 INNINGS

Local baseball recap (Regular Season):

NEW LEXINGTON 5
WEST MUSKINGUM 2

COSHOCTON 15
PHILO 4
FINAL/6 INNINGS

CAMBRIDGE 0
MEADOWBROOK 2

HARRISON CENTRAL 4
JOHN GLENN 7

BELPRE 2
MORGAN 3

LAKEWOOD 5
ZANESVILLE 2

THE WELLINGTON SCHOOL 3
ROSECRANS 20
FINAL/5 INNINGS

Local softball recap (Regular Season):

NEW LEXINGTON 5
WEST MUSKINGUM 9

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Chase Fisher
Chase Fisher
Chase Fisher is a sports reporter and anchor for WHIZ News. Born and raised in Zanesville, he graduated from Maysville High School in 2010 before attending Kent State University and majoring in journalism. Before joining WHIZ in a behind-the-scenes role in 2018, Chase spent the previous four years touring the United States as a drummer in the band Everyone Leaves, as well as performing across the midwest as a professional wrestler. Feel free to reach out to Chase with statistics, story ideas and/or feedback by emailing cfisher@whizmediagroup.com, or on Twitter @realchasefisher.

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