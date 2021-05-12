Hot bats earn Lady Panthers sectional title against Zanesville

Local postseason softball recap:
DIVISION II EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL|
#17 ZANESVILLE 4
#7 MAYSVILLE 11
DIVISION II EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#19 EAST LIVERPOOL 0
#1 JOHN GLENN 16
FINAL/5 INNINGS
DIVISION II EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#10 MEADOWBROOK 2
#9 MORGAN 3
DIVISION II EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#12 CARROLLTON 2
#5 TRI-VALLEY 13
FINAL/5 INNINGS
DIVISION II EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#8 PHILO 2
#4 CLAYMONT 8
DIVISION II EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#16 RIVER VIEW 0
#6 STEUBENVILLE 9
DIVISION III SOUTHEAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#9 GREENFIELD MCCLAIN 0
#1 SHERIDAN 10
FINAL/5 INNINGS
Local baseball recap (Regular Season):
NEW LEXINGTON 5
WEST MUSKINGUM 2
COSHOCTON 15
PHILO 4
FINAL/6 INNINGS
CAMBRIDGE 0
MEADOWBROOK 2
HARRISON CENTRAL 4
JOHN GLENN 7
BELPRE 2
MORGAN 3
LAKEWOOD 5
ZANESVILLE 2
THE WELLINGTON SCHOOL 3
ROSECRANS 20
FINAL/5 INNINGS
Local softball recap (Regular Season):
NEW LEXINGTON 5
WEST MUSKINGUM 9