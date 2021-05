NATIONAL LEAGUE

BATTING_Winker, Cincinnati, .359; C.Dickerson, Miami, .326; J.Turner, Los Angeles, .319; Castellanos, Cincinnati, .314; Tapia, Colorado, .314; Realmuto, Philadelphia, .313; Bryant, Chicago, .308; A.Frazier, Pittsburgh, .308; T.Turner, Washington, .308; Hosmer, San Diego, .307.

RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 30; C.Taylor, Los Angeles, 27; Bryant, Chicago, 26; Castellanos, Cincinnati, 24; Carlson, St. Louis, 23; Goldschmidt, St. Louis, 23; Hampson, Colorado, 23; Hoskins, Philadelphia, 23; Tatis Jr., San Diego, 23; Winker, Cincinnati, 23.

RBI_Aguilar, Miami, 25; Báez, Chicago, 25; Naquin, Cincinnati, 24; D.Peralta, Arizona, 23; J.Turner, Los Angeles, 23; Arenado, St. Louis, 23; Shaw, Milwaukee, 22; Gregorius, Philadelphia, 22; Bryant, Chicago, 22; Acuña Jr., Atlanta, 22; Castellanos, Cincinnati, 22; McMahon, Colorado, 22.

HITS_Edman, St. Louis, 41; A.Frazier, Pittsburgh, 41; Hosmer, San Diego, 39; Arenado, St. Louis, 38; Tapia, Colorado, 38; J.Turner, Los Angeles, 38; Castellanos, Cincinnati, 37; T.Turner, Washington, 37; Winker, Cincinnati, 37; 5 tied at 36.

DOUBLES_Bryant, Chicago, 13; Reynolds, Pittsburgh, 12; Arenado, St. Louis, 11; A.Frazier, Pittsburgh, 11; Albies, Atlanta, 10; Story, Colorado, 10; Betts, Los Angeles, 9; Hoskins, Philadelphia, 9; M.Rojas, Miami, 9; Stallings, Pittsburgh, 9.

TRIPLES_D.Peralta, Arizona, 4; Owings, Colorado, 3; 17 tied at 2.

HOME RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 10; Tatis Jr., San Diego, 9; Bryant, Chicago, 9; Castellanos, Cincinnati, 9; Freeman, Atlanta, 9; Posey, San Francisco, 8; Naquin, Cincinnati, 8; Báez, Chicago, 8; McMahon, Colorado, 8; Hoskins, Philadelphia, 8.

STOLEN BASES_Chisholm Jr., Miami, 7; Hampson, Colorado, 7; Tatis Jr., San Diego, 7; T.Turner, Washington, 7; Acuña Jr., Atlanta, 6; Báez, Chicago, 6; Grisham, San Diego, 6; Slater, San Francisco, 6; Machado, San Diego, 5; Profar, San Diego, 5.

PITCHING_Flaherty, St. Louis, 6-0; Kershaw, Los Angeles, 5-3; J.Urías, Los Angeles, 4-1; Ynoa, Atlanta, 4-1; J.Gray, Colorado, 4-2; Tr.Rogers, Miami, 4-2; Miley, Cincinnati, 4-2; Gausman, San Francisco, 3-0; Wood, San Francisco, 3-0; Helsley, St. Louis, 3-0; Hader, Milwaukee, 3-0.

ERA_deGrom, New York, 0.68; Woodruff, Milwaukee, 1.73; Tr.Rogers, Miami, 1.90; Gausman, San Francisco, 1.97; Miley, Cincinnati, 2.00; P.López, Miami, 2.04; Stroman, New York, 2.10; Ynoa, Atlanta, 2.23; Darvish, San Diego, 2.27; Scherzer, Washington, 2.33.

STRIKEOUTS_Bauer, Los Angeles, 67; deGrom, New York, 65; Scherzer, Washington, 61; Darvish, San Diego, 57; Musgrove, San Diego, 54; Aa.Nola, Philadelphia, 53; F.Peralta, Milwaukee, 53; Woodruff, Milwaukee, 51; Tr.Rogers, Miami, 50; Burnes, Milwaukee, 49; Wheeler, Philadelphia, 49.