Panthers baseball, Electrics softball earn wins in Duncan Falls

Local baseball recap:
NEW LEXINGTON 12
PHILO 2
MORGAN 0
#6 SHERIDAN 15
FINAL/5 INNINGS
JOHN GLENN 0
MEADOWBROOK 2
TRI-VALLEY 15
WEST MUSKINGUM 3
FINAL/5 INNINGS
CROOKSVILLE 2
MAYSVILLE 3
#13 RIVER VIEW 6
COSHOCTON 0
ZANESVILLE 3
LICKING VALLEY 18
FINAL/5 INNINGS
ROSECRANS 9
BEALLSVILLE 1
Local softball recap:
NEW LEXINGTON 6
PHILO 10
MORGAN 3
SHERIDAN 2
#2 JOHN GLENN 17
MEADOWBROOK 0
FINAL/5 INNINGS
TRI-VALLEY 17
WEST MUSKINGUM 6
FINAL/6 INNINGS
CROOKSVILLE 12
MAYSVILLE 2
RIVER VIEW 6
COSHOCTON 8
ZANESVILLE 3
LICKING VALLEY 14
FINAL/5 INNINGS
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