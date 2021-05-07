Panthers baseball, Electrics softball earn wins in Duncan Falls

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Chase Fisher45

Local baseball recap:

NEW LEXINGTON 12
PHILO 2

MORGAN 0
#6 SHERIDAN 15
FINAL/5 INNINGS

JOHN GLENN 0
MEADOWBROOK 2

TRI-VALLEY 15
WEST MUSKINGUM 3
FINAL/5 INNINGS

CROOKSVILLE 2
MAYSVILLE 3

#13 RIVER VIEW 6
COSHOCTON 0

ZANESVILLE 3
LICKING VALLEY 18
FINAL/5 INNINGS

ROSECRANS 9
BEALLSVILLE 1

Local softball recap:

NEW LEXINGTON 6
PHILO 10

MORGAN 3
SHERIDAN 2

#2 JOHN GLENN 17
MEADOWBROOK 0
FINAL/5 INNINGS

TRI-VALLEY 17
WEST MUSKINGUM 6
FINAL/6 INNINGS

CROOKSVILLE 12
MAYSVILLE 2

RIVER VIEW 6
COSHOCTON 8

ZANESVILLE 3
LICKING VALLEY 14
FINAL/5 INNINGS

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Chase Fisher
Chase Fisher
Chase Fisher is a sports reporter and anchor for WHIZ News. Born and raised in Zanesville, he graduated from Maysville High School in 2010 before attending Kent State University and majoring in journalism. Before joining WHIZ in a behind-the-scenes role in 2018, Chase spent the previous four years touring the United States as a drummer in the band Everyone Leaves, as well as performing across the midwest as a professional wrestler. Feel free to reach out to Chase with statistics, story ideas and/or feedback by emailing cfisher@whizmediagroup.com, or on Twitter @realchasefisher.

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