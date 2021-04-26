Lady Muskies shut-out high powered Generals

Local Sports Sports Stories
Chase Fisher58

#3 JOHN GLENN 9
SHERIDAN 0

Local baseball roundup:

JOHN GLENN 0
#10 SHERIDAN 3

PHILO 4
#18 TRI-VALLEY 9

CROOKSVILLE 5
NEW LEXINGTON 2

COSHOCTON 13
WEST MUSKINGUM 1
FINAL/5 INNINGS

MEADOWBROOK 12
MORGAN 1

MAYSVILLE 3
#9 RIVER VIEW 10

ZANESVILLE 1
#18 GRANVILLE 10

ROSECRANS 0
FAIRFIELD CHRISTIAN 2

DOVER 6
CAMBRIDGE 0

Local softball roundup:

PHILO 8
TRI-VALLEY 13

CROOKSVILLE 7
NEW LEXINGTON 1

COSHOCTON 17
WEST MUSKINGUM 8

MEADOWBROOK 1
MORGAN 3

MAYSVILLE 12
RIVER VIEW 0
FINAL/5 INNINGS

ZANESVILLE 2
GRANVILLE 18
FINAL/5 INNINGS

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Chase Fisher
Chase Fisher
Chase Fisher is a sports reporter and anchor for WHIZ News. Born and raised in Zanesville, he graduated from Maysville High School in 2010 before attending Kent State University and majoring in journalism. Before joining WHIZ in a behind-the-scenes role in 2018, Chase spent the previous four years touring the United States as a drummer in the band Everyone Leaves, as well as performing across the midwest as a professional wrestler. Feel free to reach out to Chase with statistics, story ideas and/or feedback by emailing cfisher@whizmediagroup.com, or on Twitter @realchasefisher.

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