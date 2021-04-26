Lady Muskies shut-out high powered Generals

#3 JOHN GLENN 9
SHERIDAN 0
Local baseball roundup:
JOHN GLENN 0
#10 SHERIDAN 3
PHILO 4
#18 TRI-VALLEY 9
CROOKSVILLE 5
NEW LEXINGTON 2
COSHOCTON 13
WEST MUSKINGUM 1
FINAL/5 INNINGS
MEADOWBROOK 12
MORGAN 1
MAYSVILLE 3
#9 RIVER VIEW 10
ZANESVILLE 1
#18 GRANVILLE 10
ROSECRANS 0
FAIRFIELD CHRISTIAN 2
DOVER 6
CAMBRIDGE 0
Local softball roundup:
PHILO 8
TRI-VALLEY 13
CROOKSVILLE 7
NEW LEXINGTON 1
COSHOCTON 17
WEST MUSKINGUM 8
MEADOWBROOK 1
MORGAN 3
MAYSVILLE 12
RIVER VIEW 0
FINAL/5 INNINGS
ZANESVILLE 2
GRANVILLE 18
FINAL/5 INNINGS
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