River View baseball survives Scotties’ scare

Friday area baseball recap:
#9 RIVER VIEW 4
TRI-VALLEY 2
JOHN GLENN 5
MAYSVILLE 12
NEW LEXINGTON 6
MORGAN 4
WEST MUSKINGUM 5
SHENANDOAH 6
MEADOWBROOK 1
LINSLY 11
FINAL/5 INNINGS
MINERVA 6
#11 CAMBRIDGE 14
Friday area softball recap:
#3 JOHN GLENN 6
MAYSVILLE 0
NEW LEXINGTON 4
MORGAN 6
SHENANDOAH 1
MEADOWBROOK 5
Friday area lacrosse recap:
#11 COLUMBUS ST. CHARLES 15
JOHN GLENN 2
Saturday area baseball recap:
MEIGS 1
#20 SHERIDAN 10
MEIGS 5
#20 SHERIDAN 23
FINAL/5 INNINGS
HEATH 11
JOHN GLENN 4
#13 LAKEWOOD 8
TRI-VALLEY 5
EAST KNOX 7
WEST MUSKINGUM 1
COSHOCTON 1
UTICA 11
FINAL/5 INNINGS
Saturday area softball recap:
LICKING VALLEY 1
SHERIDAN 11
FINAL/5 INNINGS
LICKING VALLEY 4
SHERIDAN 14
FINAL/6 INNINGS
ST CLAIRSVILLE 17
#3 JOHN GLENN 17
FINAL/5 INNINGS
ST CLAIRSVILLE 1
#3 JOHN GLENN 12
FINAL/6 INNINGS
EAST KNOX 9
WEST MUSKINGUM 2
#10 PHILO 26
NEWARK CATHOLIC 3
FINAL/5 INNINGS
#10 PHILO 5
BERNE UNION 0
RIDGEWOOD 0
COSHOCTON 8
RIDGEWOOD 6
COSHOCTON 3
CAMBRIDGE 10
UNION LOCAL 4
Saturday area lacrosse recap:
WOOSTER 15
JOHN GLENN 8