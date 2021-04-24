River View baseball survives Scotties’ scare

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Chase Fisher47

Friday area baseball recap:

#9 RIVER VIEW 4
TRI-VALLEY 2

JOHN GLENN 5
MAYSVILLE 12

NEW LEXINGTON 6
MORGAN 4

WEST MUSKINGUM 5
SHENANDOAH 6

MEADOWBROOK 1
LINSLY 11
FINAL/5 INNINGS

MINERVA 6
#11 CAMBRIDGE 14

Friday area softball recap:

#3 JOHN GLENN 6
MAYSVILLE 0

NEW LEXINGTON 4
MORGAN 6

SHENANDOAH 1
MEADOWBROOK 5

Friday area lacrosse recap:

#11 COLUMBUS ST. CHARLES 15
JOHN GLENN 2

Saturday area baseball recap:

MEIGS 1
#20 SHERIDAN 10

MEIGS 5
#20 SHERIDAN 23
FINAL/5 INNINGS

HEATH 11
JOHN GLENN 4

#13 LAKEWOOD 8
TRI-VALLEY 5

EAST KNOX 7
WEST MUSKINGUM 1

COSHOCTON 1
UTICA 11
FINAL/5 INNINGS

Saturday area softball recap:

LICKING VALLEY 1
SHERIDAN 11
FINAL/5 INNINGS

LICKING VALLEY 4
SHERIDAN 14
FINAL/6 INNINGS

ST CLAIRSVILLE 17
#3 JOHN GLENN 17
FINAL/5 INNINGS

ST CLAIRSVILLE 1
#3 JOHN GLENN 12
FINAL/6 INNINGS

EAST KNOX 9
WEST MUSKINGUM 2

#10 PHILO 26
NEWARK CATHOLIC 3
FINAL/5 INNINGS

#10 PHILO 5
BERNE UNION 0

RIDGEWOOD 0
COSHOCTON 8

RIDGEWOOD 6
COSHOCTON 3

CAMBRIDGE 10
UNION LOCAL 4

Saturday area lacrosse recap:

WOOSTER 15
JOHN GLENN 8

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Chase Fisher
Chase Fisher
Chase Fisher is a sports reporter and anchor for WHIZ News. Born and raised in Zanesville, he graduated from Maysville High School in 2010 before attending Kent State University and majoring in journalism. Before joining WHIZ in a behind-the-scenes role in 2018, Chase spent the previous four years touring the United States as a drummer in the band Everyone Leaves, as well as performing across the midwest as a professional wrestler. Feel free to reach out to Chase with statistics, story ideas and/or feedback by emailing cfisher@whizmediagroup.com, or on Twitter @realchasefisher.

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