Maysville baseball, softball surge past Electrics

Local Sports Sports Stories
Chase Fisher68

Area baseball roundup:

PHILO 3
MAYSVILLE 8

TRI-VALLEY 0
#20 SHERIDAN 4

JOHN GLENN 9
#9 RIVER VIEW 11

MORGAN 3
WEST MUSKINGUM 4

CROOKSVILLE 5
COSHOCTON 6

MEADOWBROOK 5
NEW LEXINGTON 4
FINAL/10 INNINGS

ZANESVILLE 2
WATKINS MEMORIAL 14
FINAL/5 INNINGS

ROSECRANS 25
HARVEST PREP 0
FINAL/3 INNINGS

#11 CAMBRIDGE 3
MARTIN’S FERRY 1

Area softball roundup:

#10 PHILO 0
MAYSVILLE 3

TRI-VALLEY 5
SHERIDAN 3

#3 JOHN GLENN 15
RIVER VIEW 2
FINAL/6 INNINGS

MORGAN 10
WEST MUSKINGUM 0
FINAL/5 INNINGS

CROOKSVILLE 13
COSHOCTON 2

MEADOWBROOK 4
NEW LEXINGTON 2

ZANESVILLE 1
#4 WATKINS MEMORIAL 20
FINAL/5 INNINGS

CAMBRIDGE 3
WARREN 4

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Chase Fisher
Chase Fisher
Chase Fisher is a sports reporter and anchor for WHIZ News. Born and raised in Zanesville, he graduated from Maysville High School in 2010 before attending Kent State University and majoring in journalism. Before joining WHIZ in a behind-the-scenes role in 2018, Chase spent the previous four years touring the United States as a drummer in the band Everyone Leaves, as well as performing across the midwest as a professional wrestler. Feel free to reach out to Chase with statistics, story ideas and/or feedback by emailing cfisher@whizmediagroup.com, or on Twitter @realchasefisher.

Related Posts

Jazz avenge loss with 111-97 win over Lakers in rematch

Associated Press

Talbot stops 22 shots, Wild beat Coyotes 5-2

Associated Press

Senators grab 4-2 victory over the Flames

Associated Press