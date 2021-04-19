Maysville baseball, softball surge past Electrics

Area baseball roundup:
PHILO 3
MAYSVILLE 8
TRI-VALLEY 0
#20 SHERIDAN 4
JOHN GLENN 9
#9 RIVER VIEW 11
MORGAN 3
WEST MUSKINGUM 4
CROOKSVILLE 5
COSHOCTON 6
MEADOWBROOK 5
NEW LEXINGTON 4
FINAL/10 INNINGS
ZANESVILLE 2
WATKINS MEMORIAL 14
FINAL/5 INNINGS
ROSECRANS 25
HARVEST PREP 0
FINAL/3 INNINGS
#11 CAMBRIDGE 3
MARTIN’S FERRY 1
Area softball roundup:
#10 PHILO 0
MAYSVILLE 3
TRI-VALLEY 5
SHERIDAN 3
#3 JOHN GLENN 15
RIVER VIEW 2
FINAL/6 INNINGS
MORGAN 10
WEST MUSKINGUM 0
FINAL/5 INNINGS
CROOKSVILLE 13
COSHOCTON 2
MEADOWBROOK 4
NEW LEXINGTON 2
ZANESVILLE 1
#4 WATKINS MEMORIAL 20
FINAL/5 INNINGS
CAMBRIDGE 3
WARREN 4
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