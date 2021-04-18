Morgan baseball, softball earn doubleheader wins over Zanesville

Local Sports Sports Stories
Chase Fisher77

Area baseball roundup:

MORGAN 9
ZANESVILLE 5
FINAL/8 INNINGS

MORGAN 15
ZANESVILLE 4
FINAL/5 INNINGS

SHERIDAN 6
FAIRFIELD UNION 5

SHERIDAN 14
FAIRFIELD UNION 4

JOHN GLENN 3
LAKEWOOD 1

JOHN GLENN 3
LAKEWOOD 4

CLAYMONT
PHILO 12
FINAL/6 INNINGS

FORT FRYE 1
TRI-VALLEY 11

FORT FRYE 6
TRI-VALLEY 14

NEW LEXINGTON 3
MEIGS 0

NEW LEXINGTON 2
MEIGS 3

WEST MUSKINGUM 18
NORTHRIDGE 3
FINAL/6 INNINGS

STEUBENVILLE 11
COSHOCTON 5

STEUBENVILLE 5
COSHOCTON 0

INDIAN VALLEY 2
MEADOWBROOK 3

LIBERTY CHRISTIAN 4
ROSECRANS 14
FINAL/5 INNINGS

MONROE CENTRAL 3
CAMBRIDGE 13
FINAL/5 INNINGS

Area softball roundup:

MORGAN 14
ZANESVILLE 4

MORGAN 17
ZANESVILLE 1
FINAL/5 INNINGS

JOHN GLENN 11
GARAWAY 4

JOHN GLENN 20
GARAWAY 5

INDIAN VALLEY 6
TRI-VALLEY 2

RIDGEWOOD 2
PHILO 1

NEW LEXINGTON 3
ATHENS 13
FINAL/5 INNINGS

CROOKSVILLE 4
FORT FRYE 0

CROOKSVILLE 12
FORT FRYE 8

COSHOCTON 5
NEWCOMERSTOWN 6

COSHOCTON 3
NEWCOMERSTOWN 5

Boys varsity lacrosse:

JOHN GLENN 8
JONATHAN ALDER 18

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Chase Fisher
Chase Fisher
Chase Fisher is a sports reporter and anchor for WHIZ News. Born and raised in Zanesville, he graduated from Maysville High School in 2010 before attending Kent State University and majoring in journalism. Before joining WHIZ in a behind-the-scenes role in 2018, Chase spent the previous four years touring the United States as a drummer in the band Everyone Leaves, as well as performing across the midwest as a professional wrestler. Feel free to reach out to Chase with statistics, story ideas and/or feedback by emailing cfisher@whizmediagroup.com, or on Twitter @realchasefisher.

Related Posts

A’s rally to beat Tigers in ninth, win eighth straight

Associated Press

Crowd returns to Wembley to see Leicester reach FA Cup final

Associated Press

Moran HR, RBI double in 10th leads Pirates over Brewers 6-5

Associated Press