Morgan baseball, softball earn doubleheader wins over Zanesville

Area baseball roundup:
MORGAN 9
ZANESVILLE 5
FINAL/8 INNINGS
MORGAN 15
ZANESVILLE 4
FINAL/5 INNINGS
SHERIDAN 6
FAIRFIELD UNION 5
SHERIDAN 14
FAIRFIELD UNION 4
JOHN GLENN 3
LAKEWOOD 1
JOHN GLENN 3
LAKEWOOD 4
CLAYMONT
PHILO 12
FINAL/6 INNINGS
FORT FRYE 1
TRI-VALLEY 11
FORT FRYE 6
TRI-VALLEY 14
NEW LEXINGTON 3
MEIGS 0
NEW LEXINGTON 2
MEIGS 3
WEST MUSKINGUM 18
NORTHRIDGE 3
FINAL/6 INNINGS
STEUBENVILLE 11
COSHOCTON 5
STEUBENVILLE 5
COSHOCTON 0
INDIAN VALLEY 2
MEADOWBROOK 3
LIBERTY CHRISTIAN 4
ROSECRANS 14
FINAL/5 INNINGS
MONROE CENTRAL 3
CAMBRIDGE 13
FINAL/5 INNINGS
Area softball roundup:
MORGAN 14
ZANESVILLE 4
MORGAN 17
ZANESVILLE 1
FINAL/5 INNINGS
JOHN GLENN 11
GARAWAY 4
JOHN GLENN 20
GARAWAY 5
INDIAN VALLEY 6
TRI-VALLEY 2
RIDGEWOOD 2
PHILO 1
NEW LEXINGTON 3
ATHENS 13
FINAL/5 INNINGS
CROOKSVILLE 4
FORT FRYE 0
CROOKSVILLE 12
FORT FRYE 8
COSHOCTON 5
NEWCOMERSTOWN 6
COSHOCTON 3
NEWCOMERSTOWN 5
Boys varsity lacrosse:
JOHN GLENN 8
JONATHAN ALDER 18