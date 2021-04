Saturday’s Scores

PREP FOOTBALL=

Bartlett 48, Bensenville (Fenton) 18

Biggsville West Central 60, Cuba 16

Carlinville 37, Sacred Heart-Griffin (Springfield) 13

Casey-Westfield 42, Red Hill 12

Charleston 28, Taylorville 6

Chatham Glenwood 42, Springfield 35

Chester 39, Carmi White County 16

Chicago (Clark) def. Orr, forfeit

Chicago (Goode) def. Chicago (Noble Street/Butler), forfeit

Chicago (Noble Street Charter/Pritzker) 38, Chicago (Marine Military Academy) 0

Chicago (Solorio Academy) 32, Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 26

Chicago Mt. Carmel 20, Breese Mater Dei 7

Crete-Monee 67, Chicago Heights (Bloom Twp.) 0

Dixon 20, Stillman Valley 19

Fairfield def. Vienna-Goreville, forfeit

Freeport (Aquin) 41, Forreston 8

Jacksonville Routt 21, Beardstown 0

Lindblom 22, Bowen 6

Machesney Park Harlem 43, Prairie Ridge 42

Milford/Cissna Park Co-op 58, Flanagan-Cornell-Woodland (FCW) 20

Nashville 42, Benton 28

Niles Notre Dame 10, Nazareth 0

Pawnee 24, Martinsville 22

Rockford Christian 54, West Carroll 18

Sesser-Valier-Waltonville 42, Hamilton County 0

Simeon 23, Kenwood 18

South Elgin 28, Glenbard East 0

South Fork/Edinburg/Morrisonville Co-op 38, Danville Schlarman 0

Thornton Fractional South 25, Thornton Fractional North 0

Von Steuben 47, Schurz 0

Williamsville 59, Maroa-Forsyth 28

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Chicago Perspectives/Joslin vs. Curie, ppd.

Genoa (Genoa-Kingston) vs. Rockford Lutheran, ccd.

Rock Falls vs. Oregon, ccd.

Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/