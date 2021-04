NATIONAL LEAGUE

BATTING_Nimmo, New York, .435; Acuña Jr., Atlanta, .429; Muncy, Los Angeles, .400; Evans, Pittsburgh, .382; J.Turner, Los Angeles, .378; Soto, Washington, .370; Seager, Los Angeles, .366; Cronenworth, San Diego, .362; India, Cincinnati, .353; Molina, St. Louis, .353.

RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 12; Castellanos, Cincinnati, 10; Escobar, Arizona, 10; Moustakas, Cincinnati, 10; DeJong, St. Louis, 9; S.Marte, Miami, 9; Muncy, Los Angeles, 9; Senzel, Cincinnati, 9; 9 tied at 8.

RBI_Naquin, Cincinnati, 14; India, Cincinnati, 11; Myers, San Diego, 11; McKinstry, Los Angeles, 10; Shaw, Milwaukee, 10; Duvall, Miami, 9; A.Cabrera, Arizona, 9; Carlson, St. Louis, 9; J.Turner, Los Angeles, 9; Gregorius, Philadelphia, 9; Hosmer, San Diego, 9; McMahon, Colorado, 9.

HITS_Acuña Jr., Atlanta, 18; Cronenworth, San Diego, 17; Castellanos, Cincinnati, 15; Seager, Los Angeles, 15; Arenado, St. Louis, 14; Edman, St. Louis, 14; Hosmer, San Diego, 14; Muncy, Los Angeles, 14; Myers, San Diego, 14; J.Turner, Los Angeles, 14.

DOUBLES_Hoskins, Philadelphia, 6; Acuña Jr., Atlanta, 5; Seager, Los Angeles, 5; J.Turner, Los Angeles, 5; Barnhart, Cincinnati, 4; Bryant, Chicago, 4; C.Dickerson, Miami, 4; K.Marte, Arizona, 4; McKinstry, Los Angeles, 4; Myers, San Diego, 4; Stallings, Pittsburgh, 4.

TRIPLES_Owings, Colorado, 3; Lux, Los Angeles, 2; D.Peralta, Arizona, 2; 22 tied at 1.

HOME RUNS_Naquin, Cincinnati, 5; McMahon, Colorado, 5; Duvall, Miami, 4; Longoria, San Francisco, 4; Freeman, Atlanta, 4; Acuña Jr., Atlanta, 4; Castellanos, Cincinnati, 4; Escobar, Arizona, 4; 10 tied at 3.

STOLEN BASES_Hampson, Colorado, 4; Acuña Jr., Atlanta, 3; Báez, Chicago, 3; Edman, St. Louis, 3; Locastro, Arizona, 3; 11 tied at 2.

PITCHING_Brogdon, Philadelphia, 3-0; 14 tied at 2-0.

ERA_Miley, Cincinnati, 0.00; Musgrove, San Diego, 0.00; deGrom, New York, 0.64; F.Peralta, Milwaukee, 0.69; Burnes, Milwaukee, 0.73; Stroman, New York, 0.73; Ynoa, Atlanta, 0.75; DeSclafani, San Francisco, 0.82; Buehler, Los Angeles, 1.50; Gray, Colorado, 1.54.

STRIKEOUTS_Bauer, Los Angeles, 29; F.Peralta, Milwaukee, 24; Alcantara, Miami, 21; deGrom, New York, 21; Burnes, Milwaukee, 20; Darvish, San Diego, 19; Woodruff, Milwaukee, 19; De León, Cincinnati, 18; Gausman, San Francisco, 18; Musgrove, San Diego, 18; Nola, Philadelphia, 18.