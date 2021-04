Saturday’s Scores

PREP FOOTBALL=

Abingdon 20, Astoria (Table Grove VIT) 14

Amboy 16, West Carroll 8

Benton 40, Murphysboro/Elverado 18

Breese Mater Dei 34, Hillsboro 0

Cary-Grove 20, Prairie Ridge 7

Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 22, Von Steuben 20

Chicago Perspectives/Joslin 28, Hubbard 22

Christopher-Ziegler-Royalton 22, Eldorado 16

Clemente 8, North Lawndale 2

Clifton Central 67, Walther Christian Academy 13

Durand/Pecatonica 47, Orangeville 20

Edwardsville 42, Belleville West 21

Erie/Prophetstown 44, Bureau Valley 0

Fenwick 31, St. Patrick 13

Galena 14, Stockton 6

Geneseo 42, Quincy 7

Glenbard South 42, Bensenville (Fenton) 15

Grayslake North 38, Lakes Community 8

Harrisburg 35, Herrin 22

Joliet West 48, Joliet Central 0

Kankakee 58, Chicago Heights (Bloom Twp.) 0

Loyola 37, Hillcrest 0

Machesney Park Harlem 26, Hononegah 24

Maria 64, Gage Park 6

Marist 13, Nazareth 0

Mather 26, Chicago Sullivan 0

Milford/Cissna Park Co-op 44, Martinsville 38

Mt. Carmel 41, Flora 6

Naperville Neuqua Valley 34, Waubonsie Valley 12

Naperville North 48, Metea Valley 20

Newton 22, Olney (Richland County) 14

Nokomis 42, Madison 0

O’Fallon 28, East St. Louis 19

Phillips 46, Lincoln Park 0

Red Hill 20, Lawrenceville 16

Salem 13, Breese Central 12

Schurz 32, Lake View 12

Shepard 28, Evergreen Park 0

South Elgin 56, Larkin 13

South Fork/Edinburg/Morrisonville Co-op 28, Pawnee 14

Springfield Lutheran 7, Dixon 2

Sterling Newman 35, St. Bede 6

Taft 49, Chicago (Clark) 14

Triopia/Meredosia-Chambersburg/Virginia Co-op 15, Jacksonville Routt 12

Vernon Hills 12, Westinghouse 6

Watseka (coop) 47, Gilman Iroquois West 20

Westville 18, Hoopeston/Armstrong/Schlarman Co-op 8

Chicago (Noble Street Charter/Johnson) vs. Bogan, ppd.

Glenbard West vs. Lyons, ccd.

Loyola vs. Lisle (Benet Academy), ppd.

Maria vs. Chicago (Noble Street Charter/Comer), ppd.

