Zanesville falls scoreless against Newark

ZANESVILLE, Ohio –
NEWARK 7
ZANESVILLE 0
Other area scores:
Baseball:
TRI-VALLEY 5
RIVER VIEW 9
WEST MUSKINGUM 3
MAYSVILLE 13
FINAL/5 INNINGS
CROOKSVILLE 12
NELSONVILLE-YORK 0
CONOTTON VALLEY 4
RIDGEWOOD 10
Softball:
TRI-VALLEY 21
RIVER VIEW 6
FINAL/5 INNINGS
WEST MUSKINGUM 6
MAYSVILLE 11
NEW PHILADELPHIA 21
MEADOWBROOK 3
FINAL/5 INNINGS
CAMBRIDGE 4
MARTIN’S FERRY 5
College volleyball:
#15 MUSKINGUM – 24, 22, 23
#12 OTTERBEIN – 26, 25, 25
#15 MUSKINGUM – 26, 15, 25, 25
#12 OTTERBEIN – 24, 25, 17, 22
Please follow and like us: