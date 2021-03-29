Tri-Valley baseball steals extra innings win against Sheridan

DRESDEN, Ohio –
SHERIDAN 4
TRI-VALLEY 5
FINAL/8 INNINGS
Other area scores:
Baseball:
MAYSVILLE 8
PHILO 4
RIVER VIEW 0
JOHN GLENN 1
FINAL/8 INNINGS
COSHOCTON 1
CROOKSVILLE 5
NEW LEXINGTON 2
MEADOWBROOK 10
WEST MUSKINGUM 2
MORGAN 9
MARIETTA 9
ZANESVILLE 6
CLAYMONT 5
RIDGEWOOD 15
BEALLSVILLE 2
ROSECRANS 9
STEUBENVILLE CATHOLIC CENTRAL 3
CAMBRIDGE 13
FINAL/6 INNINGS
Softball:
SHERIDAN 11
TRI-VALLEY 1
FINAL/6 INNINGS
MAYSVILLE 0
PHILO 3
RIVER VIEW 2
JOHN GLENN 8
COSHOCTON 0
CROOKSVILLE 11
FINAL/5 INNINGS
NEW LEXINGTON 3
MEADOWBROOK 7
WEST MUSKINGUM 4
MORGAN 9
MARIETTA 1
ZANESVILLE 3
RIDGEWOOD 1
CLAYMONT 9
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