Tri-Valley baseball steals extra innings win against Sheridan

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Chase Fisher58

DRESDEN, Ohio –

SHERIDAN 4
TRI-VALLEY 5
FINAL/8 INNINGS

Other area scores:

Baseball:

MAYSVILLE 8
PHILO 4

RIVER VIEW 0
JOHN GLENN 1
FINAL/8 INNINGS

COSHOCTON 1
CROOKSVILLE 5

NEW LEXINGTON 2
MEADOWBROOK 10

WEST MUSKINGUM 2
MORGAN 9

MARIETTA 9
ZANESVILLE 6

CLAYMONT 5
RIDGEWOOD 15

BEALLSVILLE 2
ROSECRANS 9

STEUBENVILLE CATHOLIC CENTRAL 3
CAMBRIDGE 13
FINAL/6 INNINGS

Softball:

SHERIDAN 11
TRI-VALLEY 1
FINAL/6 INNINGS

MAYSVILLE 0
PHILO 3

RIVER VIEW 2
JOHN GLENN 8

COSHOCTON 0
CROOKSVILLE 11
FINAL/5 INNINGS

NEW LEXINGTON 3
MEADOWBROOK 7

WEST MUSKINGUM 4
MORGAN 9

MARIETTA 1
ZANESVILLE 3

RIDGEWOOD 1
CLAYMONT 9

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Chase Fisher
Chase Fisher
Chase Fisher is a sports reporter and anchor for WHIZ News. Born and raised in Zanesville, he graduated from Maysville High School in 2010 before attending Kent State University and majoring in journalism. Before joining WHIZ in a behind-the-scenes role in 2018, Chase spent the previous four years touring the United States as a drummer in the band Everyone Leaves, as well as performing across the midwest as a professional wrestler. Feel free to reach out to Chase with statistics, story ideas and/or feedback by emailing cfisher@whizmediagroup.com, or on Twitter @realchasefisher.

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