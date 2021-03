BC-BKC–Scores

UCLA 67, Abilene Christian 47

Florida St. 71 Colorado 53

Michigan 86, LSU 78

Oregon 95, Iowa 80

Gonzaga 87, Oklahoma 71

Creighton 72, Ohio 58

Stetson 53, Bowling Green 52

Coastal Carolina 93, Bryant 82

Pepperdine 80, Longwood 66

Bellarmine 77, Army 67