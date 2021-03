PREP FOOTBALL=

Abingdon 24, Lewistown 8

Annawan/Wethersfield (FB Coop) 24, Ottawa Marquette 6

Athens 62, Riverton 12

Auburn 35, New Berlin 6

Batavia 54, St. Charles East 7

Brother Rice 28, Providence 7

Canton 26, Morton 13

Carlyle 12, Dupo 6

Centralia 33, Belleville (Althoff Catholic) 6

Charleston 54, Lincoln 0

Chicago Christian 48, Westmont 24

Chicago Mt. Carmel 31, Montini 21

Coal City 48, Streator 0

Columbia 47, Red Bud 0

Decatur St. Teresa 56, Clinton 0

Downers North 55, Proviso East 0

Dunlap 28, Pekin 21

East St. Louis 50, Belleville West 0

Edwardsville 31, Alton 7

Evanston Township 48, Glenbrook North 6

Freeport 42, Rockford Jefferson 8

Galesburg 21, Geneseo 14

Glenbard West 56, Addison Trail 0

Gurnee Warren 48, Zion Benton 6

Hillcrest 42, Riverside-Brookfield 7

Homewood-Flossmoor 41, Lockport 14

Huntley 42, Algonquin (Jacobs) 8

Joliet Catholic 49, St. Laurence 0

Lake Forest 21, Lake Zurich 3

Libertyville 39, Mundelein 21

Lincoln Way Central 38, Bradley-Bourbonnais 20

Lisle (Benet Academy) 14, St. Ignatius 7

Loyola 7, St. Rita 3

Macon Meridian 42, Sullivan-Okaw Valley/Bethany Coop 28

Marengo 40, Johnsburg 0

Marion 65, Carbondale 28

Metamora 42, East Peoria 6

Milford/Cissna Park Co-op 66, Danville Schlarman 14

Minooka 58, Plainfield East 20

Monticello 20, Bloomington Central Catholic 7

Morrison 42, Riverdale 0

Mt. Zion 21, Mattoon 7

New Trier 28, Glenbrook South 7

Nokomis 18, East Alton-Wood River 6

Normal Community 14, Normal West 0

North Fulton (Cuba/Spoon River) 41, Blue Ridge 0

North-Mac 60, Pleasant Plains 0

Oak Lawn Richards 22, Argo 12

Orangeville 18, East Dubuque 14

Oswego 24, Plainfield South 0

Pana 28, Gillespie 22

Peoria (H.S.) 62, Peoria Notre Dame 49

Polo 52, South Beloit 26

Prairie Ridge 42, McHenry 16

Quincy Notre Dame 20, Bloomington 13, OT

Rochester 39, Jacksonville 14

Rock Island 41, Moline 29

Rockford Guilford 20, Belvidere 14

Roxana 17, Hillsboro 14

Rushville-Industry 38, Havana 22

Salem 21, Mount Vernon 6

Sesser-Valier-Waltonville 18, Eldorado 8

St. Charles North 35, Geneva 13

St. Viator 41, Hope Academy 14

Stevenson 49, Waukegan 0

Taylorville 40, Pontiac 0

Thornton Fractional South 20, Bremen 14

Tinley Park 32, Thornton Fractional North 12

Triad 21, Collinsville 0

Vandalia 20, Staunton 15

Washington 34, Bartonville (Limestone) 14

Waterloo 33, Bethalto Civic Memorial 19

Wauconda 31, Lakes Community 3

Wheaton North 37, Glenbard North 0

Willowbrook 40, Leyden 0

Wilmington 35, Lisle 24

Woodstock 20, Woodstock North 7

Yorkville 26, Plainfield Central 14

___

