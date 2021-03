Thursday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Chicago ( SSICP) 42, Chicago (Carver Military) 35

Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 80, Chicago (Hansberry College Prep) High School 56

Chicago (Noble Street Charter/Johnson) 55, Chicago (C. Math and Science Charter) 44

Chicago King def. Chicago (Urban Prep Charter/ Englewood), forfeit

Curie 58, Brooks Academy 54

Dunbar 51, Maria 31

Dyett 49, Harlan 31

Fenger 58, Chicago (Urban Prep Charter/Bronzeville) 43

Hyde Park 64, Bowen 40

Kennedy 48, Oak Lawn Richards 40

Kenwood 76, Corliss 74, OT

Simeon 65, Phillips 37

GIRLS PREP BASKETBALL=

Amundsen 42, Mather 17

Chicago (Crane Medical Prep) 40, Clemente 10

Chicago (Noble Steet ITW Speer) 52, Chicago (Noble Street Charter/Rauner) 30

Chicago (Noble Street Charter/Pritzker) 51, Chicago (Noble Street Charter/ Muchin) 50

Chicago (Ogden International) 43, Schurz 22

Chicago Academy 37, Steinmetz 34

Payton 47, Von Steuben 21

Senn 44, Chicago Sullivan 10

Taft 51, Westinghouse 32