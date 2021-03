Thursday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Amundsen 62, Chicago (Alcott) 29

Aurora (East) 52, Larkin 48

Bartlett 61, Streamwood 53

Blue Island Eisenhower 76, Tinley Park 63

Bogan 52, Phillips 26

Bowen 63, Chicago Washington 35

Breese Central 44, Salem 33

Breese Mater Dei 54, Metro-East Lutheran 52

Brooks Academy 62, Morgan Park 48

Burlington Central 57, Algonquin (Jacobs) 46

Canton 45, East Peoria 39

Cary-Grove 60, Huntley 55

Champaign Central 45, Peoria Manual 43

Chicago (Jones) 47, Collins Academy 43

Chicago (Urban Prep Charter/Bronzeville) 59, Chicago ( SSICP) 58

Chicago King 70, Chicago (Solorio Academy) 56

Cobden 62, Century 27

Columbia 58, Trenton Wesclin 41

Crete-Monee 39, Thornridge 37

Cullom Tri-Point 62, Grant Park 57

Dunbar 53, Richards 41

Dyett 59, Chicago (Carver Military) 34

East St. Louis 67, Collinsville 52

Edwardsville 55, Alton 28

Evergreen Park 75, Argo 61

Fenger 57, Harlan 44

Grayslake North 59, Antioch 40

Griggsville-Perry 40, Mendon Unity 38

Harvey Thornton 50, Chicago Heights (Bloom Twp.) 43

Highland 50, Waterloo 46

Hillcrest 71, Bremen 30

Horizon Science Academy Southwest Chicago 79, Hancock 32

IC Catholic 40, Westchester St. Joseph 31

Julian 53, Chicago (C. Military Academy-Bronzeville) 35

Kankakee 68, Rich Township 55

Kenwood 55, Hyde Park 53

Lebanon 56, Valmeyer 53

Lemont 80, Reavis 45

Lindblom 73, Maria 35

Lisle (Benet Academy) 36, Batavia 33

Macomb 49, Monmouth-Roseville 40

Mascoutah 69, Bethalto Civic Memorial 39

McGivney Catholic High School 59, East Alton-Wood River 58

McHenry 61, Hampshire 52

Morris 57, Sandwich 44

Morton 43, Pekin 31

Mounds Meridian 85, Elverado 31

Normal West 56, Urbana 37

O’Fallon 60, Belleville West 25

Oak Forest 53, Oak Lawn Community 50

Oak Lawn Richards 56, Thornton Fractional South 52

Okawville 64, Freeburg 41

Peoria (H.S.) 62, Richwoods 49

Pittsfield 50, West Hancock, Britt, Iowa 37

Prairie Ridge 57, Crystal Lake Central 49

Red Bud 52, New Athens 43

Rolling Meadows 50, Prospect 42

Round Lake 58, Lakes Community 53

Shepard 61, Thornton Fractional North 53

Somonauk 73, Kirkland Hiawatha 42

South Elgin 50, Glenbard East 40

St. Ignatius 54, Curie 53

Steeleville 67, Carlyle 55

Sycamore (Cornerstone Christian Academy) 73, Greenview 45

Triad 42, Jerseyville Jersey 30

Walther Christian Academy 74, Holy Trinity 57

Wauconda 67, Grant 63

Whitney Young 62, Marian Catholic (Chicago Heights) 51

Woodhull-AlWood (Ridgewood) 71, Bushnell (B.-Prairie City) 70

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Woodland vs. Serena, ccd.

GIRLS PREP BASKETBALL=

ALAH 51, Tuscola 48

Abingdon 64, West Prairie 25

Amundsen 53, Steinmetz 20

Anna-Jonesboro 45, Carterville 43

Argo 56, Evergreen Park 40

Athens 42, Riverton 41

Aurora Central Catholic 51, Elmwood Park 27

Aurora Christian 72, IC Catholic 26

Beecher 49, Cullom Tri-Point 29

Belleville East 49, East St. Louis 43

Bloomington Central Catholic 51, St. Joseph-Ogden 39

Breese Central 61, Salem 34

Brimfield 78, Knoxville 38

Carlyle 61, Steeleville 21

Charleston 62, Mahomet-Seymour 45

Chicago (Crane Medical Prep) 48, Orr 16

Chicago (Disney II) 38, Chicago Roosevelt 8

Chicago (Jones) 54, Lincoln Park 33

Chicago (Noble Street/Butler) 71, Chicago (Noble Street Charter/Comer) 47

Chicago (Perspectives MSA) 41, Juarez 32

Chicago Academy 30, Senn 27

Chicago Heights (Bloom Twp.) 49, Thornridge 22

Christian Liberty Academy 64, Parkview Christian Academy 37

Clemente 20, Collins Academy 19

Danville 55, Normal West 45

De La Salle 50, Providence 32

Dwight 37, Momence 19

Effingham 51, Mattoon 47

Eldorado 42, Johnston City 31

Elmhurst Timothy Christian 51, Wheaton Academy 14

Fairfield 50, Carmi White County 25

Farmington 54, Peoria Heights (Quest) 28

Farmington 54, Peoria Heights-Quest Charter Coop 28

Freeport (Aquin) 49, Dakota 30

Galena 58, West Carroll 40

Geneseo 54, Rockridge 40

Geneva 57, Wheaton North 52

Goreville 60, Trico 23

Grant Park 48, Kankakee Grace Christian 14

Grayslake Central 66, North Chicago 37

Hamilton County 64, Edwards County 48

Havana 77, Rushville-Industry 7

Homewood-Flossmoor 53, Bolingbrook 49

Hoopeston Area High School 52, Donovan 44

Illini Central 66, Raymond Lincolnwood 21

Illini West (Carthage) 39, Lewistown 29

Lake Park 51, Wheaton Warrenville South 49

Lena-Winslow 44, Pearl City 41

Lincoln 52, Taylorville 40

Lincoln Way Central 45, Stagg 39

Macon Meridian 52, Argenta-Oreana 49

Marissa/ Coulterville Co-op 53, Dupo 32

Marshall 72, Robinson 33

Montini 54, Mother McAuley 46

Morton 55, Bartonville (Limestone) 36

Mounds Meridian 52, Elverado 47

Mt. Sterling (Brown County) 83, Brussels 16

Newton 59, Casey-Westfield 35

Normal Community 46, Bloomington 41

Oak Forest 61, Oak Lawn Community 43

Oak Lawn Richards 50, Thornton Fractional South 46

Orion 44, Morrison 25

Paris 61, Lawrenceville 27

Paxton-Buckley-Loda 47, Gardner-South Wilmington 39

Payton 48, Northside Prep 38

Peoria (H.S.) 67, Champaign Central 42

Pittsfield 50, West Hancock 37

Pope County 31, Gallatin County 30

Porta-Ashland-Chandlerville Central 63, Maroa-Forsyth 33

Quincy Notre Dame 60, Pleasant Plains 39

Red Bud 47, New Athens 24

Regina 42, Westchester St. Joseph 35

River Forest Trinity 59, Fenwick 46

Riverdale 45, Sherrard 31

Riverside-Brookfield 50, Chicago Christian 33

Rosary 65, St. Edward 36

Round Lake 50, Grayslake Central 36

Round Lake 50, Lakes Community 36

Roxana 46, East Alton-Wood River 18

Sandburg 52, Lincoln-Way East 42

Scales Mound 54, East Dubuque 45

Schaumburg Christian 43, Willows 41

Schurz 48, Chicago North Grand 10

Serena 48, Somonauk 38

Shelbyville 66, Dieterich 36

St. Bede 38, Princeton 30

St. Charles East 36, Batavia 31

St. Laurence 47, DePaul College Prep 34

Stark County 45, Putnam County 39

Sterling 52, Rock Island Alleman 33

Sullivan 50, Okaw Valley 21

Sullivan 50, Sullivan-Okaw Valley/Bethany Coop 21

Triad 47, Jerseyville Jersey 37

Vienna 47, Massac County 45

Watseka (coop) 40, Gilman Iroquois West 21

Wauconda 66, Grant 45

Westinghouse 60, North Lawndale 33

Whitney Young 70, Taft 50

Winchester (West Central) 54, Liberty 32

Woodlawn 62, Wayne City 40

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/