Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

ALAH 84, Cerro Gordo-Bement Coop 54

Amundsen 75, Rickover Naval 9

Auburn 52, Greenfield-Northwestern 39

Augusta Southeastern 54, Camp Point Central 32

Brooks Academy 66, Bowen 43

Cahokia 43, Mount Vernon 41

Carrollton 58, Buffalo Tri-City 48

Champaign Centennial 65, Normal Community 61

Chicago (Alcott) 81, DuSable 76, OT

Chicago (Lane) 13, St. Michael, Mo. 8

Chicago (Noble Street Charter) 50, Chicago (Noble Street Charter/ Muchin) 48

Chicago (Noble Street Charter/Johnson) 65, Chicago (Hansberry College Prep) High School 43

Chicago (Ogden International) 57, Juarez 26

Chicago (Ogden International) 57, Kelvyn Park 26

Chicago (Solorio Academy) 68, Tilden 45

Chicago Academy 46, Steinmetz 41

Chicago Perspectives/Joslin 50, Payton 44

Chicago Sullivan 72, Mather 58

Chicago Uplift 41, Foreman 38, OT

Cissna Park 50, Donovan 43

Clemente 68, Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 55

Concord (Triopia) 64, Jacksonville Routt 51

DePaul College Prep 55, St. Rita 35

East Dubuque 62, West Carroll 17

Englewood Excel 55, Julian 48

Evanston Township 45, Maine South 33

Farragut 62, Chicago (Clark) 47

Fenwick 52, Loyola 49

Galena 55, River Ridge 28

Geneva 62, St. Charles East 52

Glenbrook South 49, Glenbrook North 43

Grayslake North 70, Richmond-Burton 56

Greenville 59, East Alton-Wood River 38

Indian Creek 67, Leland 11

Lake View 78, Von Steuben 62

Lincoln 57, Petersburg PORTA 29

Lincoln Park 68, Chicago Marshall 64

Maine West 52, Elk Grove 37

Momence 51, St. Anne 48

Mt. Pulaski 80, Argenta-Oreana 45

New Berlin 47, Raymond Lincolnwood 24

New Trier 64, Niles West 31

Niles North 59, Highland Park 39

North Shore Country Day 57, Latin 52

North-Mac 67, Athens 47

Ottawa 65, Kaneland 54

Pana 70, Nokomis 43

Pekin 38, Bartonville (Limestone) 32

Peoria (H.S.) 63, Bloomington 43

Providence 49, Marmion 46

Rochelle 54, Morris 51

Sandburg 74, Marist 68

Scales Mound 75, Warren 57

Somonauk 70, Midland 59

Springfield Lutheran 29, New Berlin 25

St. Charles North 52, Lake Park 42

St. Ignatius 45, Montini 41

Sycamore (Cornerstone Christian Academy) 74, Cullom Tri-Point 63

Sycamore 54, Plano 48

Taft 59, Senn 45

Taylorville 49, Charleston 48

Urbana 64, Danville 63

Vandalia 68, Litchfield 31

Westinghouse 51, Chicago (Lane) 37

Wheaton North 63, Glenbard North 43

Wheaton Warrenville South 62, Batavia 40

Whitney Young 69, Schurz 23

Woodlawn 37, Sandoval 25

Chicago Prep Tournament=

Semifinal=

Chicago (Christ the King) 40, Holy Trinity 25

Hope Academy 75, Walther Christian Academy 56

Southland Tournament=

Consolation=

Crete-Monee 49, Thornwood 47, OT

Southwest Prairie Tournament=

Quarterfinal=

Chicago Little Village def. Chicago Phoenix Academy, forfeit

Joliet West 59, Yorkville 55, OT

Oswego East 50, Romeoville 38

Plainfield North 59, Aurora (West Aurora) 47

Plainfield South 66, Minooka 62

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

LaSalle-Peru vs. Sandwich, ppd.

Ridgewood vs. IC Catholic, ppd.

Serena vs. Seneca, ppd.

GIRLS PREP BASKETBALL=

Amboy 68, Sterling Newman 25

Astoria (Table Grove VIT) 75, Rushville-Industry 24

Aurora (West Aurora) 58, Oswego 47

Beardstown 39, Liberty 30

Bethalto Civic Memorial 65, Granite City 15

Bloomington def. Peoria Manual, forfeit

Carmel 58, St. Viator 52

Carterville 56, Centralia 23

Century 64, Joppa 26

Chicago (Marine Military Academy) 52, Chicago Phoenix Academy 20

Chicago (Noble Street/Butler) 72, Chicago (Noble Street/Noble Academy) 14

Chicago Washington 46, Fenger 21

Cullom Tri-Point 49, Kankakee Grace Christian 39

Downers North 46, Oak Park River Forest 29

DuSable 44, Dunbar 41

Elverado 43, Dongola 17

Fairfield 60, Bluford Webber 21

Farina South Central 59, Ramsey 26

Greenville 41, East Alton-Wood River 24

Gurnee Warren 36, Mundelein 12

Harvey Thornton 41, Chicago Heights (Bloom Twp.) 20

Holy Trinity 56, Chicago (Christ the King) 51

Huntley 45, Dundee-Crown 29

Illini Bluffs 54, Peoria Heights (Quest) 33

Illini West (Carthage) 54, Monmouth-Roseville 44

Joliet West 56, Yorkville 33

Juarez 36, Chicago Vocational 21

Kelly def. Chicago Perspectives/Joslin, forfeit

Kenwood 77, Hyde Park 42

Libertyville 63, Lake Forest 31

Lisle (Benet Academy) 58, Woodstock Marian 14

Marian Catholic (Chicago Heights) 45, Nazareth 36

Maroa-Forsyth 47, Riverton 19

Massac County 59, Herrin 42

Milford 51, Donovan 39

Morgan Park def. Richards, forfeit

Newark 52, Hinckley-Big Rock 48, OT

Ottawa 43, Kaneland 24

Pana 55, Nokomis 13

Peotone 49, Reed-Custer 24

Princeville 52, Woodhull-AlWood (Ridgewood) 42

Rickover Naval 41, Chicago Roosevelt 10

Robinson 52, Casey-Westfield 36

Rochelle 40, Morris 29

Sycamore 67, Plano 38

Windsor/ Stew-Stras co-op (BKB) 53, Okaw Valley 14

___

