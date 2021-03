Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Amundsen 75, Rickover Naval 9

Brooks Academy 66, Bowen 43

Chicago (Alcott) 81, DuSable 76

Chicago (Lane) 13, St. Michael, Mo. 8

Chicago (Ogden International) 57, Juarez 26

Chicago (Ogden International) 57, Kelvyn Park 26

Chicago (Solorio Academy) 68, Tilden 45

Chicago Sullivan 72, Mather 58

Chicago Uplift 41, Foreman 38

Clemente 68, Chicago (Noble Charter/C. Bulls) 55

Concord (Triopia) 64, Jacksonville Routt 51

DePaul College Prep 55, St. Rita 35

Hope Academy 75, Walther Christian Academy 56

Lake View 78, Von Steuben 62

Momence 51, St. Anne 48

Pana 70, Nokomis 43

Peoria (H.S.) 63, Bloomington 43

Sandburg 74, Marist 68

Somonauk 70, Midland 59

Springfield Lutheran 29, New Berlin 25

Sycamore 54, Plano 46

Urbana 64, Danville 63

Westinghouse 51, Chicago (Lane) 37

Woodlawn 37, Sandoval 25

Southwest Prairie Tournament=

Quarterfinal=

Chicago Little Village def. Chicago Phoenix Academy, forfeit

Oswego East 50, Romeoville 38

Plainfield North 59, Aurora (West Aurora) 47

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

LaSalle-Peru vs. Sandwich, ppd.

Ridgewood vs. IC Catholic, ppd.

Serena vs. Seneca, ppd.

GIRLS PREP BASKETBALL=

Amboy 68, Sterling Newman 25

Astoria (Table Grove VIT) 75, Rushville-Industry 24

Aurora (West Aurora) 58, Oswego 47

Bloomington 2, Peoria Manual 0

Carterville 56, Centralia 23

Fairfield 60, Bluford Webber 21

Maroa-Forsyth 47, Riverton 19

Ottawa 43, Kaneland 24

Sycamore 67, Plano 38

