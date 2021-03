Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Abingdon 43, Elmwood 42

Algonquin (Jacobs) 50, Prairie Ridge 46

Altamont 55, Neoga 41

Andrew 66, Lincoln Way Central 61

Antioch 58, North Chicago 40

Arcola 53, Tuscola 48

Barrington 56, Fremd 50

Bartlett 50, Glenbard East 46

Bartonville (Limestone) 63, Dunlap 43

Belleville East 43, Collinsville 38

Bloomington Central Catholic 52, Tolono Unity 45

Blue Island Eisenhower 62, Thornton Fractional North 44

Bolingbrook 81, Sandburg 41

Bowen 73, Chicago (Goode) 20

Bradley-Bourbonnais 48, Stagg 37

Breese Central 50, Okawville 48, 2OT

Breese Mater Dei 49, Granite City 20

Brooks Academy 62, Phillips 45

Brownstown – St. Elmo 74, Beecher City/Cowden Herrick (BK ONLY) 49

Bunker Hill 55, East Alton-Wood River 46

Burlington Central 56, Crystal Lake Central 31

Carterville 64, Sparta 38

Casey-Westfield 68, Macon Meridian 49

Centralia 50, Carbondale 35

Chicago (Noble/DRW Trading) 74, Chicago (Noble Steet ITW Speer) 41

Chicago (Solorio Academy) 65, Richards 55

Chicago (Urban Prep Charter/ Englewood) 66, Maria 46

Chicago King 49, Hubbard 28

Cisne 59, Centralia Christ Our Rock 52

Clifton Central 65, Dwight 62

Cobden 68, Century 26

Columbia 56, Carlyle 52

Corliss 52, Morgan Park 43

Crete-Monee 41, Thornridge 39

Cumberland 57, Blue Ridge 14

Curie 71, Hyde Park 63

DePaul College Prep 65, Leo 40

Decatur St. Teresa 48, Sullivan 40

Dieterich 50, Okaw Valley 38

Downers North 57, Lyons 45

DuQuoin 61, Anna-Jonesboro 60, 3OT

Dunbar 93, Tilden 26

Edwards County 42, Johnston City 40

Effingham 77, Charleston 40

Elk Grove 81, Buffalo Grove 47

Evanston Township 50, Highland Park 36

Evergreen Park 85, Reavis 36

Fairfield 69, Eldorado 53

Farmington 59, River Valley 44

Fenger 62, Chicago Ag Science 52, OT

Freeport (Aquin) 52, Lena-Winslow 41

Freeport 45, Belvidere North 39

Galesburg 60, Rock Island Alleman 21

Gilman Iroquois West 56, Cissna Park 51

Glenbard West 58, York 39

Glenbrook South 59, Glenbrook North 47

Goreville 63, Woodlawn 52

Grant Park 46, Donovan 34

Grayslake North 54, Grant 48

Griggsville-Perry 52, Calhoun 32

Hamilton County 47, Carmi White County 41

Harrisburg 50, Murphysboro/Elverado 44

Harvard 48, Woodstock 43, OT

Harvey Thornton 54, Kankakee 50

Highland 42, Jerseyville Jersey 39

Hillcrest 87, Argo 28

Hinsdale Central 73, Willowbrook 54

Hinsdale South 50, Leyden 37

Hoffman Estates 62, Conant 48

Hononegah 71, Belvidere 38

Illini Bluffs 68, Greenview 36

Illinois Valley Central 86, Stanford Olympia 45

Julian 52, Chicago Washington 28

Kenwood 63, Bogan 56

Knoxville 64, Quest Academy 46

Larkin 59, Glenbard South 47

Lawrenceville 70, Hutsonville High School 50

Lemont 74, Thornton Fractional South 60

Liberty 74, Mendon Unity 40

Lincoln 51, Mt. Zion 34

Lindblom 67, Kennedy 31

Lockport 59, Lincoln-Way East 44

Machesney Park Harlem 53, Rockford Jefferson 47

Macomb 54, Rushville-Industry 25

Maine East 40, Niles West 39

Maroa-Forsyth 50, Illini Central 47

Marshall 52, Shelbyville 37

Mascoutah 61, Waterloo 33

Milford 46, Gardner-South Wilmington 36

Moline 78, Quincy 54

Momence 64, Watseka (coop) 62, 2OT

Mounds Meridian 92, Dongola 22

Mount Olive 52, Edinburg (Coop) BK 44

Mount Vernon 43, Marion 40

Mt. Carmel 61, Salem 42

Mt. Sterling (Brown County) 47, Warsaw West Hancock 34

New Berlin 55, Auburn 34

New Trier 57, Deerfield 41

Niles North 43, Maine South 36

Niles Notre Dame 40, Marian Catholic (Chicago Heights) 31

Oak Forest 85, Tinley Park 35

Oak Lawn Richards 69, Oak Lawn Community 58

Palatine 48, Schaumburg 46

Pana 66, Litchfield 34

Paris 75, Chrisman 39

Pecatonica 69, Durand 55

Peoria Christian 79, ROWVA/Williamsfield co-op (BKB) 41

Peotone 47, Beecher 35

Petersburg PORTA 54, Williamsville 47

Piasa Southwestern 44, Brussels 23

Pleasant Plains 62, Athens 42

Porta-Ashland-Chandlerville Central 54, Williamsville 47

Princeton 76, St. Bede 44

Raymond Lincolnwood 39, Springfield Lutheran 37

Red Hill 64, Flora 60

Rich Township 66, Chicago Christian 54

Riverdale 81, Sherrard 70, OT

Riverton 55, North-Mac 52

Robinson 51, Newton 45

Rochelle 97, Plano 79

Rock Island 76, Geneseo 54

Rockford Lutheran 52, Rockford Christian 37

Rockridge 56, Fulton 47

Rolling Meadows 71, Hersey 62

Round Lake 66, Grayslake Central 50

Sacred Heart-Griffin (Springfield) 60, Springfield Southeast 52

Simeon 59, Homewood-Flossmoor 51

Springfield Lanphier 58, Jacksonville 23

Steeleville 71, Red Bud 33

Sterling 71, East Moline United 69

Sterling Newman 42, Kewanee 37

Stevenson 41, Lake Forest 34

Stillman Valley 50, Dixon 48

Streamwood 62, South Elgin 57

Teutopolis 63, Mahomet-Seymour 36

Thornwood 57, Chicago Heights (Bloom Twp.) 47

Trenton Wesclin 53, Freeburg 42

Triad 54, Bethalto Civic Memorial 38

Vandalia 59, Carlinville 35

Vernon Hills 68, Maine West 48

Warrensburg-Latham 73, Argenta-Oreana 45

Wauconda 66, Grayslake Central 50

Wheeling 57, Prospect 51

Winchester (West Central) 54, Pittsfield 40

Woodhull-AlWood (Ridgewood) 64, Metamora 47

Woodstock North 56, Marengo 55

Yorkville Christian 114, Flanagan 71

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Biggsville West Central vs. Monmouth United, ccd.

Delavan vs. Hartsburg-Emden, ccd.

Joliet Catholic vs. St. Viator, ccd.

Kankakee (McNamara) vs. Westmont, ccd.

Monticello vs. St. Joseph-Ogden, ccd.

GIRLS PREP BASKETBALL=

ALAH 43, Clinton 35

Aledo (Mercer County) 64, Orion 40

Altamont 81, Warrensburg-Latham 35

Amundsen 47, Chicago Sullivan 2

Antioch 72, North Chicago 20

Argo 44, Hillcrest 43

Barrington 50, Fremd 22

Bartlett 71, Larkin 30

Belvidere North 55, Freeport 37

Bethalto Civic Memorial 46, Triad 43

Bradley-Bourbonnais 49, Peotone 23

Breese Central 54, Okawville 43

Breese Mater Dei 49, Granite City 20

Brownstown – St. Elmo 46, Dieterich 38

Buffalo Tri-City 50, Springfield Lutheran 46

Byron 38, Dixon 33

Centralia Christ Our Rock 62, East Alton-Wood River 34

Chicago (Clark) 50, Orr 30

Chicago (Crane Medical Prep) 65, Chicago (Alcott) 16

Chicago (Jones) 47, North Lawndale 23

Chicago (Noble Street/Butler) 60, Phillips 32

Chicago (Ogden International) 55, Senn 20

Chicago Resurrection 60, Rosary 47

Christian Liberty Academy 54, Westlake 39

Clemente 33, Chicago Little Village 26

Columbia 53, Carlyle 22

Danville 59, St. Joseph-Ogden 53

DePaul College Prep 52, St. Laurence 51

Downers North 44, Lyons 41

East Dubuque 47, Scales Mound 29

Elk Grove 45, Buffalo Grove 33

Evanston Township 52, Highland Park 18

Freeport (Aquin) 56, Dakota 53

Galesburg 38, Rock Island Alleman 36

Geneseo 59, Rock Island 58, OT

Geneva 58, St. Charles East 38

Grant 55, Grayslake North 45

Grayslake Central 66, Round Lake 37

Hamilton County 44, Wayne City 27

Hersey 52, Rolling Meadows 32

Hononegah 57, Belvidere 4

Kankakee 54, Harvey Thornton 40

Lake Forest Academy 40, North Shore Country Day 27

Lincoln Park 46, Chicago (Lane) 43

Lincoln Way West 66, Lincoln-Way East 61

Maine West 68, Glenbrook North 41

Marist 69, Lincoln Way Central 45

Mendota 41, North Boone 14

Monmouth-Roseville 60, Monmouth United 27

Mt. Sterling (Brown County) 49, Mendon Unity 46

New Trier 47, Deerfield 30

Niles West 44, Maine East 39

Northside Prep 51, Westinghouse 37

O’Fallon 55, Belleville West 18

Oak Lawn Community 59, Oak Lawn Richards 28

Pana 51, Litchfield 32

Prospect 45, Wheeling 17

Quincy 45, Moline 34

Red Bud 39, Steeleville 22

Riverside-Brookfield 64, IC Catholic 48

Rockford Boylan 51, Rockford Auburn 49

Rockford Guilford 74, Rockford East 35

Rockford Jefferson 59, Machesney Park Harlem 46

Sacred Heart-Griffin (Springfield) 63, Springfield Southeast 34

Sandburg 55, Homewood-Flossmoor 49

South Elgin 51, Streamwood 28

Springfield 55, Chatham Glenwood 42

St. Charles North 55, Lake Park 21

Steinmetz 38, Chicago North Grand 34

Sterling 74, East Moline United 38

Taft 39, Von Steuben 10

Thornwood 54, Chicago Heights (Bloom Twp.) 30

Vernon Hills 55, Glenbrook South 47

Walther Christian Academy 37, Holy Trinity 33

Wauconda 55, Lakes Community 42

West Frankfort 55, Goreville 43

Wheaton North 58, Glenbard North 33

Wheaton Warrenville South 57, Batavia 48

Winnebago 48, Rock Falls 40

York 45, Glenbard West 35

__

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/