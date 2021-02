Thursday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Cle. St. Martin De Porres 49, Hearts for Jesus Christ High School 44

Cols. Centennial 46, Cols. Mifflin 20

Lima Shawnee 60, Kenton 37

North Intl 57, Cols. KIPP 22

Pioneer N. Central 64, Gorham Fayette 34

OHSAA Playoffs=

Division I=

Region 1=

Akr. Hoban 69, Madison 37

Can. Glenoak 56, Painesville Riverside 43

Can. McKinley 80, Louisville 58

Canfield 51, Massillon Perry 36

Grafton Midview 36, Westlake 34

Green 50, Massillon Jackson 47

Lyndhurst Brush 62, Cuyahoga Falls 17

Macedonia Nordonia 53, Massillon 20

Medina 66, Akr. Firestone 11

Medina Highland 62, Lakewood 37

N. Can. Hoover 76, Marietta 50

New Philadelphia 46, Mayfield 36

Stow-Munroe Falls 61, Warren Howland 31

Region 2=

Avon 64, Parma Hts. Valley Forge 21

Barberton 54, N. Ridgeville 52, OT

Berea-Midpark 47, Parma Normandy 36

Hamilton Ross 55, Tol. Whitmer 29

Notre Dame Academy 82, Oregon Clay 24

Rocky River Magnificat 70, Parma 42

Strongsville 61, Wooster 29

Sylvania Northview 55, Lima Sr. 40

Sylvania Southview 52, Findlay 47, OT

Wadsworth 68, Cle. Hts. 39

Whitehouse Anthony Wayne 53, Tol. Bowsher 35

Region 3=

Newark 62, Lewis Center Olentangy Orange 13

Reynoldsburg 82, Cols. Eastmoor 32

Region 4=

Beavercreek 40, Vandalia Butler 27

Cin. Colerain 51, Morrow Little Miami 35

Cin. Turpin 62, Cin. Mercy-McAuley 46

Huber Hts. Wayne 76, Fairborn 26

Liberty Twp. Lakota E. 56, Trenton Edgewood 43

Mt. Notre Dame 85, Cin. Western Hills 6

W. Chester Lakota W. 64, Kings Mills Kings 58

Division II=

Region 7=

Circleville 38, Circleville Logan Elm 25

Lancaster Fairfield Union 66, Pomeroy Meigs 37

Thornville Sheridan 59, Washington C.H. 13

Vincent Warren 48, Hillsboro 21

Washington C.H. Miami Trace 44, Chillicothe Unioto 30

Region 8=

Cin. Mt. Healthy 44, N. Bend (Cleves) Taylor 25

Cin. Summit Country Day 47, Batavia 22

Germantown Valley View 51, Hamilton Ross 36

Kettering Alter 69, Day. Ponitz Tech. 36

Division III=

Region 9=

Akr. Manchester 40, Can. Cent. Cath. 29

Region 10=

Archbold 29, Wauseon 27

Ashland Crestview 61, Kansas Lakota 30

Carey 41, Collins Western Reserve 22

Castalia Margaretta 87, Bucyrus 7

Coldwater 56, Harrod Allen E. 18

Delphos Jefferson 55, Defiance Tinora 19

Delta 60, Northwood 14

Findlay Liberty-Benton 73, Fostoria 28

Genoa Area 42, Tontogany Otsego 18

Metamora Evergreen 47, Millbury Lake 42

N. Robinson Col. Crawford 38, Milan Edison 25

Sherwood Fairview 58, Mt. Blanchard Riverdale 20

Spencerville 65, Lima Perry 36

Swanton 43, Liberty Center 32

Region 11=

Belmont Union Local 63, Bellaire 16

Berlin Hiland 70, Coshocton 4

Beverly Ft. Frye 67, Lore City Buckeye Trail 25

Cambridge 54, Martins Ferry 42

Coal Grove Dawson-Bryant 76, Stewart Federal Hocking 55

Magnolia Sandy Valley 52, Cadiz Harrison Cent. 51

McConnelsville Morgan 57, Sugarcreek Garaway 44

Zanesville W. Muskingum 61, Barnesville 16

Zoarville Tuscarawas Valley 66, Richmond Edison 16

Region 12=

Carlisle 40, Milton-Union 34

Georgetown 64, Cin. Clark Montessori 39

Versailles 42, Tipp City Bethel 34

W. Liberty-Salem 58, Spring. NE 7

Waynesville 40, Casstown Miami E. 25

Williamsburg 55, Blanchester 19

Division IV=

Region 14=

Antwerp 57, Edon 38

Lakeside Danbury 34, Sycamore Mohawk 31

Lucas 51, Plymouth 27

Mansfield Christian 37, New London 35

Monroeville 56, Sandusky St. Mary 48

Region 15=

Newark Cath. 73, Millersport 23

Region 16=

Cin. Country Day 69, Cin. Oyler 8

Fayetteville-Perry 54, Felicity-Franklin 35

Ft. Loramie 91, Ansonia 18

Ft. Recovery 63, Dola Hardin Northern 26

Lima Cent. Cath. 48, Mt. Victory Ridgemont 33

Maria Stein Marion Local 57, Ada 29

New Bremen 67, Waynesfield-Goshen 32

New Knoxville 52, St. Henry 9

New Madison Tri-Village 76, Lewisburg Tri-County N. 16

Pitsburg Franklin-Monroe 51, Yellow Springs 46, OT

Sidney Fairlawn 47, Jackson Center 34

