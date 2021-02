BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Manchester 72, Cuyahoga Falls CVCA 52

Alliance Marlington 54, Minerva 44

Amherst Steele 76, LaGrange Keystone 53

Andrews Osborne Academy 77, Mantua Crestwood 53

Apple Creek Waynedale 92, West Salem Northwestern 79

Archbold 52, Wauseon 37

Arlington 57, Van Buren 36

Ashland 54, Mansfield Sr. 44

Ashland Crestview 73, Ashland Mapleton 47

Barberton 72, Kent Roosevelt 50

Bascom Hopewell-Loudon 41, Fremont St. Joseph 39

Bellville Clear Fork 62, Lucas 53

Belmont Union Local 91, Rayland Buckeye 22

Bloomdale Elmwood 65, Fostoria 47

Bluffton 58, Delphos Jefferson 48

Brecksville-Broadview Hts. 50, Wadsworth 33

Burton Berkshire 50, Garfield Hts. Trinity 40

Byesville Meadowbrook 63, Zanesville 46

Cambridge 63, Shadyside 61, OT

Can. South 49, Massillon Tuslaw 42

Canal Winchester 82, Ashville Teays Valley 75

Carey 54, Morral Ridgedale 43

Circleville Logan Elm 65, Cols. Hamilton Twp. 32

Cle. St. Martin De Porres 48, Gates Mills Hawken 43

Coldwater 52, Delphos St. John’s 32

Cols. Marion-Franklin 65, Cols. Whetstone 63

Columbus Grove 79, Ada 38

Convoy Crestview 62, Spencerville 52

Coshocton 35, Uhrichsville Claymont 34

Crestline 60, Galion 49

Creston Norwayne 71, Doylestown Chippewa 38

Cuyahoga Hts. 52, Wickliffe 36

Dalton 67, Rittman 52

Edon 43, Gorham Fayette 40

Elida 52, Kenton 48

Elmore Woodmore 60, Rossford 40

Elyria Open Door 57, Brooklyn 24

Erie McDowell, Pa. 75, Grand River Academy 55

Findlay 56, Tol. Cent. Cath. 39

Findlay Liberty-Benton 49, Cory-Rawson 28

Frankfort Adena 70, Fairfield 48

Ft. Recovery 55, New Bremen 50

Gahanna Lincoln 57, Pickerington N. 42

Gibsonburg 53, Sandusky St. Mary 49

Granville 63, Fredericktown 57

Granville Christian 66, Mt. Gilead 61

Greenwich S. Cent. 74, Monroeville 63

Hebron Lakewood 72, Grove City Christian 64

Hicksville 67, Miller City 40

Hilliard Darby 57, Dublin Jerome 55

Hilliard Davidson 54, Cols. Upper Arlington 43

Huron 63, Milan Edison 27

Jefferson Area 65, Geneva 64

Kalida 38, Defiance Ayersville 36

Leipsic 72, Ft. Jennings 58

Lima Cent. Cath. 74, Sidney Fairlawn 57

Lima Perry 84, Harrod Allen E. 55

Lima Shawnee 77, Lima Bath 52

Lodi Cloverleaf 47, Akr. Springfield 40

Loudonville 66, Sparta Highland 49

Maria Stein Marion Local 50, New Knoxville 35

Marysville 54, Lewis Center Olentangy 52

Massillon 46, Can. Glenoak 44

McArthur Vinton County 76, Wellston 51

Mentor 78, Youngs. Chaney High School 69

Metamora Evergreen 47, Liberty Center 38

Millbury Lake 53, Genoa Area 41

Millersburg W. Holmes 51, Mansfield Madison 43

Minford 56, Beaver Eastern 40

Minster 48, Spring. Shawnee 36

Mogadore 59, Ravenna SE 47

Montpelier 71, Pioneer N. Central 62

Mt. Blanchard Riverdale 37, Pandora-Gilboa 34

Mt. Victory Ridgemont 51, Cardington-Lincoln 50

N. Jackson Jackson-Milton 62, Lisbon David Anderson 56

N. Ridgeville 76, Bay Village Bay 75, OT

Napoleon 60, Holland Springfield 49

Navarre Fairless 47, Wooster Triway 41

New Lexington 71, McConnelsville Morgan 42

New Philadelphia 64, Akr. Ellet 29

New Washington Buckeye Cent. 43, Bucyrus 39

Newark 52, Lancaster 20

Norton 67, Peninsula Woodridge 54

Norwalk St. Paul 69, Plymouth 58

Oak Harbor 52, Port Clinton 49

Old Fort 76, Kansas Lakota 34

Ottawa-Glandorf 54, Wapakoneta 41

Ottoville 72, Haviland Wayne Trace 58

Parma Hts. Valley Forge 61, Medina Buckeye 55

Parma Padua 47, Chardon NDCL 43

Pettisville 41, Stryker 36

Pickerington Cent. 63, Reynoldsburg 45

Plain City Jonathan Alder 40, Milford Center Fairbanks 29

Poland Seminary 73, Canfield 45

Powell Olentangy Liberty 58, Lewis Center Olentangy Orange 51

Richmond Hts. 76, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 61

Richwood N. Union 62, Marion Elgin 25

STVM 59, Can. McKinley 52

Salem 52, Hanoverton United 43

Sarahsville Shenandoah 59, E. Liverpool 42

Shelby 113, Marion Pleasant 65

Sherwood Fairview 23, Defiance Tinora 11

Smithville 59, Jeromesville Hillsdale 51

St. Henry 56, Rockford Parkway 53

St. Marys Memorial 64, Defiance 51

Steubenville Cath. Cent. 64, Barnesville 62

Struthers 92, McDonald 71

Sugarcreek Garaway 60, Cadiz Harrison Cent. 46

Swanton 54, Bryan 32

Sylvania Northview 74, Whitehouse Anthony Wayne 62

Tallmadge 51, Medina Highland 45

Thomas Worthington 63, Delaware Olentangy Berlin 43

Thornville Sheridan 79, Philo 56

Tiffin Calvert 70, New Riegel 38

Tiffin Columbian 50, Norwalk 46

Tol. St. Francis 90, Fremont Ross 46

Tol. St. John’s 63, Lima Sr. 41

Tol. Start 52, Tol. Scott 40

Tontogany Otsego 47, Pemberville Eastwood 32

Uniontown Lake 59, Canal Fulton Northwest 35

Van Wert 51, Celina 43

Van Wert Lincolnview 64, Paulding 51

Vanlue 57, McComb 32

Vermilion 43, Sheffield Brookside 40

W. Jefferson 66, Tree of Life 41

Warren Howland 52, Niles McKinley 41

West 57, North Intl 55

Westerville S. 65, Worthington Kilbourne 58

Westlake 65, Grafton Midview 43

Willard 71, Castalia Margaretta 69

Willoughby S. 72, Chardon 54

Wooster 65, Lexington 38

Youngs. Boardman 63, Youngs. Ursuline 46

OHSAA Playoffs=

Division I=

Region 4=

Cin. Elder 65, Harrison 11

Cin. Princeton 66, Trenton Edgewood 46

Cin. Walnut Hills 58, Oxford Talawanda 40

Cin. Western Hills 57, Mt. Orab Western Brown 51

Mason 62, Cin. West Clermont 20

Springfield 87, Springboro 57

Division II=

Region 8=

Cin. McNicholas 67, Clarksville Clinton-Massie 25

Kettering Alter 70, Bellefontaine 26

St. Paris Graham 46, Bellbrook 40

Tipp City Tippecanoe 71, Eaton 51

Urbana 47, Greenville 31

Division III=

Region 12=

Anna 67, Mechanicsburg 52

Cin. N. College Hill 63, Reading 54

Day. Meadowdale 68, N. Lewisburg Triad 37

Day. Stivers 60, Tipp City Bethel 37

Lewistown Indian Lake 46, Brookville 44

Division IV=

Region 16=

Ansonia 54, DeGraff Riverside 42

Botkins 63, Bradford 45

Legacy Christian 63, Spring. Emmanuel Christian 46

New Madison Tri-Village def. East Dayton Christian School, forfeit

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Cols. St. Charles vs. Cols. Walnut Ridge, ppd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/