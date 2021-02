Thursday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Erie 73, General McLane 36

Farrell 59, Rocky Grove 53

Fort Cherry 49, Monessen 33

Fox Chapel 79, Greensburg Salem 34

Franklin Regional 61, Kiski Area 53

Frazier 61, California 30

Greenville 63, Wilmington 40

Lakeview 34, Mercer 31

Laurel 69, Bethlehem Freedom 27

Montour 72, Aliquippa 58

Quaker Valley 72, Lincoln Park Charter 64

Rochester 58, New Brighton 42

Sharon 47, Slippery Rock 44

Upper St. Clair 69, Gateway 39

West Middlesex 52, Jamestown 48

West Shamokin 68, Marion Center 32

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Blue Ridge vs. Dunmore, ccd.

Conneaut Area vs. Oil City, ccd.

Lakeland vs. Delaware Valley, ccd.

Northeast Bradford vs. Tunkhannock, ccd.

Perry Traditional Academy vs. West Allegheny, ppd.

GIRLS PREP BASKETBALL=

Albert Gallatin 76, Ringgold 19

Allderdice 60, Westinghouse 56

Beaver Area 65, New Castle 8

Blackhawk 68, Hopewell 19

Burgettstown 54, Charleroi 32

Erie McDowell 43, Harbor Creek 32

Fairview 50, Iroquois 14

Fox Chapel 65, Indiana 54

Gateway 64, Freeport 45

Girard 50, Fort Leboeuf 30

Hampton 58, Kiski Area 25

Hickory 51, Meadville 23

Laurel 48, Ellwood City 24

Lincoln Park Charter 71, St. Joseph 54

Mars 51, Armstrong 37

McKeesport 60, Hempfield 45

Mohawk 67, Beaver Falls 44

Montour 55, Ambridge 18

Mount Lebanon 46, Baldwin 40

Norwin 50, Pine-Richland 35

Oakland Catholic 53, Moon 36

Quaker Valley 67, Central Valley 23

Rochester 72, Eden Christian 49

Serra Catholic 62, California 39

Seton-LaSalle 49, Frazier 31

Sewickley Academy 35, Neshannock 31

Shenango 51, Aliquippa 31

South Fayette 51, West Allegheny 22

Southmoreland 43, Belle Vernon 39

Upper St. Clair 50, Bethel Park 42

West Mifflin 44, Yough 16

Woodland Hills 56, Greater Latrobe 43

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Aquinas Academy of Pittsburgh vs. Leechburg, ppd.

Galeton vs. Austin, ccd.

Greensburg Central Catholic vs. Apollo-Ridge, ppd.

Pottsville vs. Pine Grove, ppd.

Washington vs. South Park, ppd.

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/