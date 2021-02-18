Lady Raiders, Tornadoes roll to sectional title wins – Fink’s Full Court Press for February 18th, 2021

MCCONNELSVILLE, Ohio –
DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#10 GARAWAY 44 – #9 MORGAN 57
Other area scores:
Girls basketball postseason:
DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#16 COSHOCTON 4 – #1 BERLIN HILAND 70
DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#11 CAMBRIDGE 54 – #6 MARTIN’S FERRY 42
DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#12 BARNESVILLE 16 – #7 WEST MUSKINGUM 61
DIVISION II SOUTHEAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#16 WASHINGTON COURT HOUSE 13 – #1 SHERIDAN 59
DIVISION IV CENTRAL DISTRICT SECTIONAL SEMIFINAL
#17 MILLERSPORT 23 – #2 NEWARK CATHOLIC 73
Boys basketball regular season:
CANAL WINCHESTER 75 – ZANESVILLE 50
ROSECRANS 63 – GROVE CITY CHRISTIAN 60
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