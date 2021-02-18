Lady Raiders, Tornadoes roll to sectional title wins – Fink’s Full Court Press for February 18th, 2021

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Chase Fisher102

MCCONNELSVILLE, Ohio –

DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#10 GARAWAY 44 – #9 MORGAN 57

Other area scores:

Girls basketball postseason:

DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#16 COSHOCTON 4 – #1 BERLIN HILAND 70

DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#11 CAMBRIDGE 54 – #6 MARTIN’S FERRY 42

DIVISION III EAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#12 BARNESVILLE 16 – #7 WEST MUSKINGUM 61

DIVISION II SOUTHEAST DISTRICT SECTIONAL FINAL
#16 WASHINGTON COURT HOUSE 13 – #1 SHERIDAN 59

DIVISION IV CENTRAL DISTRICT SECTIONAL SEMIFINAL
#17 MILLERSPORT 23 – #2 NEWARK CATHOLIC 73

Boys basketball regular season:

CANAL WINCHESTER 75 – ZANESVILLE 50

ROSECRANS 63 – GROVE CITY CHRISTIAN 60

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Chase Fisher
Chase Fisher
Chase Fisher is a sports reporter and anchor for WHIZ News. Born and raised in Zanesville, he graduated from Maysville High School in 2010 before attending Kent State University and majoring in journalism. Before joining WHIZ in a behind-the-scenes role in 2018, Chase spent the previous four years touring the United States as a drummer in the band Everyone Leaves, as well as performing across the midwest as a professional wrestler. Feel free to reach out to Chase with statistics, story ideas and/or feedback by emailing cfisher@whizmediagroup.com, or on Twitter @realchasefisher.

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