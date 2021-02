Tuesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Abington Heights 52, Delaware Valley 17

Allentown Central Catholic 58, Allentown Allen 50

Bedford 56, Central Martinsburg 39

Belle Vernon 78, Yough 45

Cambridge Springs 62, Union City 34

Cedar Cliff 54, Hershey 51

Chartiers Valley 83, Trinity 67

Cochranton 59, Saegertown 47

Conneaut Area 68, Titusville 43

Constitution 69, Engineering And Science 54

Coventry Christian 58, West Chester Christian 43

Crestwood 61, Berwick 48

Delco Christian 68, The Christian Academy 56

Downingtown East 66, Avon Grove 58

Emmaus 44, Salisbury 37

Erie 74, Meadville 55

Erie McDowell 73, Erie Cathedral Prep 54

Germantown Academy 69, Haverford School 68, 2OT

Greensburg Central Catholic 89, Winchester Thurston 71

Harbor Creek 47, Fairview 38

Hickory 74, Sharon 40

Holy Redeemer 49, Hazleton Area 37

Hopewell 56, Beaver Area 44

Jeannette 65, Valley 40

Lackawanna Trail 69, Susquehanna 61

Lakeview 57, West Middlesex 50

Latin Charter 64, Philadelphia George Washington 43

Laurel Highlands 64, Norwin 52

Life Center Academy, N.J. 84, King’s Academy 39

Lincoln Park Charter 67, Quaker Valley 64

Loyalsock 78, Central Columbia 51

Manheim Central 61, ELCO 32

Mechanicsburg 54, Red Land 15

Mercyhurst Prep 61, Seneca 35

Neshaminy 57, Holy Ghost Prep 44

Northwest Area 64, Benton 35

Oley Valley 60, Kutztown 41

Palmerton 72, Northern Lehigh 31

Penn-Trafford 74, Greensburg Salem 44

Philadelphia MC&S 69, Bartram 38

Ringgold 59, Connellsville 47

Riverside 65, Lakeland 55

Sankofa Freedom 70, Penn Treaty 35

Scranton 67, Valley View 53

Scranton Holy Cross 58, Mid Valley 46

Scranton Prep 56, West Scranton 41

Sharpsville 77, Wilmington 23

Shippensburg 81, James Buchanan 48

Warren 60, Fort Leboeuf 53

Wellsboro 76, Williamson 40

Western Beaver 62, Propel Montour High School 30

Williamsport 69, Central Mountain 60

Wyoming Area 66, Nanticoke Area 64

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Brashear vs. Pittsburgh Obama, ppd.

Mountain View vs. Old Forge, ppd.

Woodland Hills vs. McKeesport, ppd.

GIRLS PREP BASKETBALL=

Berlin-Brothersvalley 45, Southern Fulton 33

California 60, Frazier 37

Cambridge Springs 39, Franklin 34

Central Valley 51, Freedom Area 42

Charleroi 59, Brownsville 29

East Allegheny 48, Avonworth 42

Eden Christian 43, Union 36

Germantown Academy 59, Springside Chestnut Hill 20

Greensburg Central Catholic 64, Jeannette 5

Holy Redeemer 51, Wyoming Seminary 31

Keystone Oaks 47, Shady Side Academy 33

Kutztown 39, Tulpehocken 20

Lincoln Park Charter 68, West Allegheny 28

Loyalsock 52, Tyrone 41

Monessen 33, Mapletown 21

Mount Lebanon 55, Our Lady Of Sacred Heart 50

Nanticoke Area 56, Hanover Area 9

Palmerton 58, Northern Lehigh 50

Pen Argyl 47, Moravian Academy 16

Pittsburgh Obama 55, Brashear 29

Thomas Jefferson 51, Connellsville 27

Waynesburg Central 52, McGuffey 48

West Greene 55, Jefferson-Morgan 14

West Lawn Wilson 52, Salisbury 22

Woodland Hills 41, Franklin Regional 31

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Harrisburg vs. Altoona, ccd.

Hillcrest Christian Academy vs. Propel Braddock Hills, ppd.

Montrose vs. Elk Lake, ppd.

Towanda vs. Troy, ppd.

Tunkhannock vs. Northeast Bradford, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/