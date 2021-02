Saturday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Attica Seneca E. 63, Bucyrus Wynford 52

Baltimore Liberty Union 71, Amanda-Clearcreek 28

Brookfield 60, Middlefield Cardinal 42

Bryan 43, Liberty Center 34

Burton Berkshire 38, Southington Chalker 33

Cambridge 68, Steubenville Cath. Cent. 27

Carey 50, Morral Ridgedale 25

Cle. VASJ 46, Wickliffe 36

Cols. Africentric 76, Cols. Beechcroft 19

Columbus Grove 75, Pandora-Gilboa 19

Convoy Crestview 50, Van Wert 43

Cornerstone Christian 46, Perry 42

Cory-Rawson 45, Sycamore Mohawk 24

Dresden Tri-Valley 37, Zanesville Maysville 32

Dublin Coffman 59, Cols. Upper Arlington 40

Gates Mills Hawken 52, Chagrin Falls 36

Independence 49, Fairview 41

Jefferson Area 49, Ashtabula Edgewood 27

Kirtland 41, Cuyahoga Hts. 34

Lakeside Danbury 52, Sandusky St. Mary 43

Leetonia 54, Heartland Christian 36

Lima Cent. Cath. 58, Mogadore 54

Lima Sr. 44, Tol. Whitmer 41

Lyndhurst Brush 70, Solon 61

Malvern 54, Salineville Southern 46

Mansfield Sr. 37, Mt. Vernon 28

Marion Harding 94, Ontario 50

Massillon Tuslaw 52, Dalton 41

McConnelsville Morgan 45, Coshocton 18

Minerva 75, Louisville Aquinas 40

Mt. Blanchard Riverdale 53, Dola Hardin Northern 40

N. Jackson Jackson-Milton 74, Mineral Ridge 30

New Washington Buckeye Cent. 99, Bucyrus 10

Norwalk 45, Tiffin Columbian 25

Notre Dame Academy 57, Tol. St. Ursula 25

Orrville 52, West Salem Northwestern 41

Ottoville 58, Arlington 30

Richmond Edison 59, Wellsville 39

Salem 41, Carrollton 20

Sugar Grove Berne Union 66, Lancaster Fisher Cath. 38

Sugarcreek Garaway 43, Navarre Fairless 41

Trotwood-Madison 63, Spring. Shawnee 13

Tuscarawas Cent. Cath. 48, E. Can. 45

Wauseon 55, Edgerton 30

Willard 54, Hilliard Darby 37

Youngs. East 67, Youngs. Chaney High School 33

OHSAA Playoffs=

Division I=

Region 1=

Canfield 57, Hudson 35

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 37, Eastlake North 26

Grafton Midview 48, Brunswick 42

Green 76, Willoughby S. 39

Lakewood 50, Euclid 47

Louisville 67, Youngs. Boardman 46

Madison 75, Austintown Fitch 40

Marietta 49, Uniontown Lake 48

Medina 63, Twinsburg 19

New Philadelphia 49, Chardon 42, 2OT

Region 2=

N. Ridgeville 49, Elyria 33

Parma 73, Garfield Hts. 47

Wadsworth 44, N. Royalton 21

Wooster 59, Brecksville-Broadview Hts. 30

Region 4=

Beavercreek 40, Sidney 39

Centerville 61, Riverside Stebbins 10

Cin. Colerain 57, Harrison 44

Huber Hts. Wayne 88, Springfield 17

Loveland 63, Cin. Anderson 27

Morrow Little Miami 48, Cin. Sycamore 39

New Carlisle Tecumseh 69, Xenia 32

Division II=

Region 8=

Eaton 61, Bellefontaine 42

Greenville 49, Urbana 37

Hamilton Ross 41, Goshen 20

Kettering Alter 45, Brookville 20

St. Bernard Roger Bacon 61, Cin. Woodward 25

Division III=

Region 11=

Beverly Ft. Frye 60, W. Lafayette Ridgewood 21

Lynchburg-Clay 51, Ironton 40

Region 12=

Anna 44, Jamestown Greeneview 24

Casstown Miami E. 56, Day. Christian 38

Cin. Gamble Montessori 50, Batavia Clermont NE 37

Cin. Hills Christian Academy 52, Bethel-Tate 46

Cin. Purcell Marian 62, Reading 11

Georgetown 45, Cin. Seven Hills 40

Milton-Union 45, New Paris National Trail 35

Tipp City Bethel 58, Camden Preble Shawnee 43

Division IV=

Region 16=

Fayetteville-Perry 44, Franklin Middletown Christian 40

Felicity-Franklin 34, Ripley-Union-Lewis-Huntington 32

Ft. Loramie 74, Union City Mississinawa Valley 7

New Madison Tri-Village 82, Day. Christian 16

Sidney Fairlawn 51, N. Lewisburg Triad 34

Spring. Cath. Cent. 53, S. Charleston SE 29

