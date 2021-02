Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Buchtel 70, Akr. North 44

Albany Alexander 52, Bidwell River Valley 27

Amanda-Clearcreek 50, Circleville 35

Attica Seneca E. 71, Sycamore Mohawk 60

Belmont Union Local 47, Wintersville Indian Creek 40

Blanchester 58, Williamsburg 57

Bradford 47, Newton Local 35

Cadiz Harrison Cent. 75, Lisbon Beaver 61

Carey 55, New Washington Buckeye Cent. 38

Centerville 55, Lakewood St. Edward 44

Cle. St. Ignatius 61, Rossford 45

Cols. Upper Arlington 61, Cols. Independence 36

Cuyahoga Hts. 45, Sheffield Brookside 28

Dublin Jerome 64, Cols. Eastmoor 39

Granville 60, Logan 27

Hillsboro 64, Washington C.H. Miami Trace 58

Latham Western 49, Beaver Eastern 38

Martins Ferry 81, Richmond Edison 43

Marysville 55, Richwood N. Union 44

McGuffey Upper Scioto Valley 73, N. Lewisburg Triad 53

Mentor Lake Cath. 59, Chesterland W. Geauga 49

Mt. Orab Western Brown 53, Harrison 43

New Riegel 75, Lakeside Danbury 47

Oregon Stritch 90, Bryan 51

Painesville Riverside 90, Kirtland 87

Rockford Parkway 79, Spencerville 63

Rocky River Lutheran W. 66, Gates Mills Hawken 41

STVM 73, Lyndhurst Brush 49

Salineville Southern 62, E. Palestine 33

Sugarcreek Garaway 49, Lore City Buckeye Trail 45

Tol. Christian 51, Collins Western Reserve 45

Toronto 47, New Matamoras Frontier 41

Upper Sandusky 79, Bucyrus 50

Van Wert 54, Ottawa-Glandorf 53, OT

Van Wert Lincolnview 62, Arlington 60

Vandalia Butler 55, Clayton Northmont 52

W. Lafayette Ridgewood 47, Malvern 43

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Ottawa-Glandorf vs. Lexington, ppd.

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/