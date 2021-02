BOYS PREP BASKETBALL=

Allderdice 78, Westinghouse 52

Allegheny-Clarion Valley 47, Union 42

Archbishop Carroll 70, Cardinal O’Hara 43

Archbishop Wood 82, Father Judge 56

Beaver Falls 62, Elwood City Riverside 28

Berlin-Brothersvalley 85, Turkeyfoot Valley 49

Carrick 64, Brashear 41

Central Dauphin 65, Altoona 33

Cristo Rey 75, The City School 50

Frazier 64, Bentworth 31

Haverford 50, Ridley 23

Jeannette 54, Clairton 44

La Salle 61, Philadelphia Bishop McDevitt 48

Leechburg 82, St. Joseph 69

Meyersdale 76, Salisbury-Elk Lick 51

Moon 46, West Allegheny 33

Northern Lehigh 41, Moravian Academy 40

Oley Valley 58, Tulpehocken 54

Our Lady Of Sacred Heart 45, Sewickley Academy 29

Penn-Trafford 53, Norwin 50

Pittsburgh Nazareth Prep 46, Cornell 24

Pittsburgh Obama 48, Perry Traditional Academy 27

Quaker Valley 91, Ambridge 72

South Allegheny 63, East Allegheny 25

Southern Columbia 63, Berwick 42

Upper Merion 50, Pottstown 49

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Bethel Park vs. Baldwin, ppd.

California vs. Bentworth, ppd.

Elizabeth Forward vs. Belle Vernon, ppd.

Ellwood City vs. Laurel, ppd.

Serra Catholic vs. Greensburg Central Catholic, ppd.

West Mifflin vs. Thomas Jefferson, ppd.

Wyoming Area vs. Hanover Area, ppd.

GIRLS PREP BASKETBALL=

Brashear 62, Carrick 0

Carmichaels 36, Frazier 20

Delone 54, Littlestown 20

Gateway 46, Franklin Regional 29

Moon 46, West Allegheny 33

Pittsburgh Obama 69, Perry Traditional Academy 12

St. Hubert’s 49, Archbishop Ryan 28

Union City 61, Eisenhower 39

Waynesburg Central 67, Brownsville 55

West Greene 80, Avella 35

Winchester Thurston 78, St. Joseph 25

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Altoona vs. Central Dauphin, ccd.

Bethel Park vs. Baldwin, ppd.

Cameron County vs. Austin, ccd.

Carmichaels vs. Frazier, ppd.

Lackawanna Trail vs. Montrose, ppd.

Norristown vs. Perkiomen Valley, ppd.

North Pocono vs. Delaware Valley, ppd.

Peters Township vs. Canon-McMillan, ppd.

Red Land vs. Palmyra, ppd.

Selinsgrove vs. Shikellamy, ppd.

West Mifflin vs. Thomas Jefferson, ppd.

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/