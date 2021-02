Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Coventry 44, Ravenna 38, OT

Andover Pymatuning Valley 57, Fairport Harbor Harding 39

Attica Seneca E. 56, N. Robinson Col. Crawford 52

Batavia Clermont NE 53, Miami Valley Christian Academy 17

Bay Village Bay 0, Parma Normandy 0

Bay Village Bay 61, Medina Buckeye 43

Beavercreek 46, Clayton Northmont 34

Bellevue 49, Sandusky 46

Berlin Hiland 70, Sugarcreek Garaway 37

Bidwell River Valley 34, London 30

Canal Fulton Northwest 58, Akr. Manchester 32

Carrollton 50, Steubenville Cath. Cent. 40

Centerville 70, Springboro 48

Chardon 53, Mayfield 42

Chardon NDCL 43, Parma Padua 32

Cin. Colerain 57, Hamilton 22

Cin. Purcell Marian 56, Day. Chaminade Julienne 25

Cin. Summit Country Day 63, Cin. Clark Montessori 22

Cin. Walnut Hills 40, Cin. Anderson 37

Cols. Centennial 47, North Intl 24

Cols. Independence 57, Cols. Walnut Ridge 45

Cols. Northland 72, East 54

Cols. Whetstone 77, Cols. Beechcroft 21

Columbia Station Columbia 43, LaGrange Keystone 34

Cuyahoga Falls CVCA 64, Orrville 26

Eastlake North 72, Willoughby S. 41

Fairview 0, Elyria Cath. 0

Fredericktown 53, Centerburg 50

Galion 40, Bucyrus 34

Garfield Hts. Trinity 42, Cuyahoga Hts. 14

Gates Mills Gilmour 62, Cle. Cent. Cath. 39

Gates Mills Hawken 49, Orange 14

Grafton Midview 62, N. Olmsted 28

Hannibal River 59, Steubenville 43

Howard E. Knox 51, Danville 43

Independence 59, Richmond Hts. 40

Johnstown Northridge 37, Hebron Lakewood 36

Kansas Lakota 56, Tiffin Calvert 40

Kings Mills Kings 50, Cin. West Clermont 32

Lakeside Danbury 63, Fremont St. Joseph 33

Leesburg Fairfield 74, W. Union 47

Liberty Twp. Lakota E. 64, Middletown 22

Louisville Aquinas 47, Hudson WRA 31

Loveland 62, Lebanon 46

Lyndhurst Brush 57, Chagrin Falls Kenston 42

Macedonia Nordonia 51, Cuyahoga Falls 28

Magnolia Sandy Valley 55, Uhrichsville Claymont 32

Malvern 42, Newcomerstown 29

Marietta 58, New Philadelphia 47

Marysville 64, Chillicothe 40

Mason 37, Cin. Princeton 29

Massillon Tuslaw 52, Wooster Triway 33

Medina 64, Elyria 40

Medina Buckeye 0, Parma Hts. Holy Name 0

Medina Highland 34, Copley 24

Miamisburg 67, Springfield 26

Middlefield Cardinal 45, Wickliffe 28

Milford Center Fairbanks 81, Spring. NE 31

Minerva 56, E. Can. 32

N. Bend (Cleves) Taylor 40, Cin. Anderson 37

N. Royalton 49, Brecksville-Broadview Hts. 29

New Lexington 50, McConnelsville Morgan 40

New Washington Buckeye Cent. 54, Shelby 40

Newark Cath. 48, Johnstown 25

Newark Licking Valley 43, Zanesville 38

Norwalk 41, Clyde 30

Notre Dame, Ky. 59, Cin. Mercy-McAuley 30

Orwell Grand Valley 44, Mantua Crestwood 34

Painesville Harvey 52, Cle. St. Martin De Porres 49

Parma Hts. Valley Forge 39, Parma 34

Parma Normandy 51, Parma Hts. Valley Forge 37

Pataskala Watkins Memorial 68, Pataskala Licking Hts. 48

Peninsula Woodridge 55, Akr. Springfield 29

Plain City Jonathan Alder 44, New Carlisle Tecumseh 43

Plymouth 55, Crestline 36

Ravenna SE 44, Rootstown 24

Rayland Buckeye 0, Parma Hts. Holy Name 0

Reedsville Eastern 57, Pomeroy Meigs 48

Rocky River Lutheran W. 33, Brooklyn 32

Sardinia Eastern Brown 81, Mowrystown Whiteoak 27

Solon 71, Brunswick 50

Spring. Cath. Cent. 57, Sidney Lehman 40

Spring. Greenon 55, S. Charleston SE 36

Spring. NW 43, Bellefontaine Benjamin Logan 26

St. Paris Graham 60, Lewistown Indian Lake 39

Streetsboro 40, Lodi Cloverleaf 38

Sugar Grove Berne Union 62, Grove City Christian 6

Thornville Sheridan 48, Philo 29

Tiffin Columbian 38, Ontario 34

Tipp City Tippecanoe 55, Vandalia Butler 38

Trotwood-Madison 71, Day. Ponitz Tech. 64

Union City Mississinawa Valley 46, Newton Local 32

Urbana 54, Richwood N. Union 41

W. Chester Lakota W. 72, Fairfield 30

Warren Harding 53, Canfield 52, OT

Warren Howland 46, Louisville 40

Warsaw River View 30, Coshocton 28

Washington C.H. Miami Trace 37, Greenfield McClain 31

Westlake 31, Avon 29

Woodsfield Monroe Cent. 60, Martins Ferry 50

Wooster 63, Mt. Vernon 50

Youngs. Boardman 85, Youngs. Chaney High School 29

Zanesville Maysville 61, Crooksville 48

Zanesville W. Muskingum 56, Byesville Meadowbrook 54, OT

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Austintown Fitch vs. Warren Howland, ppd.

Caldwell vs. Beallsville, ccd.

Chesterland W. Geauga vs. Beachwood, ccd.

Massillon Perry vs. Alliance Marlington, ccd.

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/