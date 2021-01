GIRLS PREP BASKETBALL=

Fayetteville-Perry 83, Felicity-Franklin 41

Gahanna Lincoln 54, New Albany 46

Grove City 53, Westerville Cent. 25

Huron 60, Oak Harbor 54

Lancaster 50, Groveport-Madison 40

N. Robinson Col. Crawford 75, Bucyrus 31

New Hope Christian 45, Bellefontaine Calvary Christian 22

New Riegel 66, Gibsonburg 28

Newark 46, Reynoldsburg 41

Powell Olentangy Liberty 64, Cols. Upper Arlington 34

Sandusky 57, Norwalk 42

Sunbury Big Walnut 60, Cols. Franklin Hts. 9

Tiffin Columbian 43, Vermilion 34

W. Carrollton 43, Greenville 32

Westerville N. 52, Westerville S. 49

Willard 47, Milan Edison 27

Wintersville Indian Creek 70, Rayland Buckeye 19

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Canal Winchester vs. Dublin Scioto, ccd.

Cin. Gamble Montessori vs. Cin. Oyler, ccd.

Lancaster Fisher Cath. vs. Corning Miller, ccd.

Tiffin Calvert vs. Sandusky St. Mary, ccd.

___

