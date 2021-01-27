Tuesday’s Scores

Sports
Associated Press23

BOYS PREP BASKETBALL=

Ada 63, N. Baltimore 51

Akr. Buchtel 93, Akr. Kenmore-Garfield 32

Albany Alexander 50, Pomeroy Meigs 38

Amanda-Clearcreek 48, Lancaster Fairfield Union 44

Antwerp 67, Botkins 63, 2OT

Archbold 41, Stryker 25

Arlington 78, Findlay Liberty-Benton 53

Ashland Crestview 64, Ashland Mapleton 35

Ashville Teays Valley 61, Circleville 38

Batavia 100, Blanchester 66

Beaver Eastern 53, S. Webster 40

Bedford 52, Lorain 51

Belmont Union Local 48, Lore City Buckeye Trail 37

Beloit W. Branch 55, Alliance Marlington 45

Berea-Midpark 73, Avon 64

Berlin Center Western Reserve 70, Sebring McKinley 54

Beverly Ft. Frye 76, Caldwell 49

Bishop Ready 85, Northside Christian 36

Bloom-Carroll 60, Baltimore Liberty Union 53

Bluffton 79, McComb 55

Bradford 56, Lewisburg Tri-County N. 32

Brecksville-Broadview Hts. 61, Cle. Cent. Cath. 33

Brookville 57, Covington 47

Byesville Meadowbrook 62, New Concord John Glenn 35

Cadiz Harrison Cent. 59, Steubenville Cath. Cent. 48

Can. McKinley 71, Massillon Perry 44

Cardington-Lincoln 44, Morral Ridgedale 30

Castalia Margaretta 59, Clyde 43

Centerburg 62, Fredericktown 58

Centerville 76, Beavercreek 55

Chillicothe Huntington 39, Portsmouth Clay 34

Cin. Aiken 72, Cin. Dohn High School 71

Cin. Country Day 61, Cin. Seven Hills 26

Cin. Hughes 68, Cin. West Clermont 57

Cin. Indian Hill 42, Cin. Mariemont 18

Cin. McNicholas 59, Kettering Alter 51

Cin. Mt. Healthy 47, Harrison 43

Cin. St. Xavier 52, Cov. Catholic, Ky. 49

Cin. Turpin 53, Cin. Anderson 32

Cin. Western Hills 82, Cin. Woodward 66

Cin. Wyoming 57, St. Bernard Roger Bacon 53

Columbiana Crestview 52, Campbell Memorial 40

Columbus Grove 70, Van Wert Lincolnview 49

Crestline 67, Mt. Gilead 58, OT

Creston Norwayne 67, West Salem Northwestern 63

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 54, Akr. Hoban 46

Dalton 72, Massillon Tuslaw 59

Day. Chaminade Julienne 57, Hamilton Badin 45

Day. Dunbar 67, Day. Thurgood Marshall 63

Day. Meadowdale 57, Day. Stivers 49

Day. Oakwood 70, Day. Christian 43

Defiance Ayersville 50, Ft. Jennings 34

Delaware Buckeye Valley 63, Tiffin Calvert 55

Delaware Hayes 45, Caledonia River Valley 39

Dover 67, E. Liverpool 50

Dublin Coffman 66, Hilliard Bradley 59

E. Can. 71, Newcomerstown 26

Edon 51, Pioneer N. Central 43

Elmore Woodmore 52, Millbury Lake 32

Elyria 56, Strongsville 48

Fairport Harbor Harding 61, Southington Chalker 41

Fairport Harbor Harding 72, Conneaut 54

Fairview 74, Bay Village Bay 60

Felicity-Franklin 66, Williamsburg 52

Franklin 88, Eaton 63

Galloway Westland 61, Grove City Cent. Crossing 47

Garfield Hts. 66, Cle. Hts. 63

Gates Mills Hawken 55, Chesterland W. Geauga 35

Georgetown 63, Lynchburg-Clay 41

Gibsonburg 49, Kansas Lakota 37

Girard 51, Niles McKinley 47

Gnadenhutten Indian Valley 45, Carrollton 31

Granville 51, Johnstown Northridge 26

Grove City 65, Whitehall-Yearling 52

Hartville Lake Center Christian 50, Louisville Aquinas 47

Haviland Wayne Trace 54, Continental 42

Heath 74, Newark Licking Valley 41

Hickory 67, Wilmington 34

Hilliard Darby 57, Sunbury Big Walnut 45

Hillsboro 64, Chillicothe 54

Howard E. Knox 58, Medina Highland 42

Independence 73, Garfield Hts. Trinity 51

Jamestown Greeneview 72, London Madison Plains 51

Johnstown 51, Pataskala Watkins Memorial 44

Kidron Cent. Christian 64, Elyria Open Door 55

LaGrange Keystone 74, Lorain Clearview 39

Leavittsburg LaBrae 69, Brookfield 52

Lees Creek E. Clinton 72, Blanchester 53

Legacy Christian 55, Fayetteville-Perry 51

Lewis Center Olentangy 48, Hilliard Davidson 34

Liberty Twp. Lakota E. 60, Cin. Oak Hills 32

Lima Bath 54, Perry 48

Lima Cent. Cath. 74, Wapakoneta 71, 2OT

Lima Sr. 69, Oregon Clay 51

Lisbon David Anderson 69, Leetonia 43

Louisville 56, Austintown Fitch 48

Lucas 48, Galion Northmor 32

Lucasville Valley 75, Bainbridge Paint Valley 42

Lyndhurst Brush 74, Eastlake North 28

Mansfield Christian 68, Plymouth 53

Mansfield Sr. 51, Mt. Vernon 38

Marion Elgin 54, Bucyrus 34

Marion Pleasant 56, Galion 42

Mason 63, Middletown 45

Massillon Jackson 61, Copley 56

Mayfield 100, Painesville Riverside 95

McConnelsville Morgan 54, Crooksville 50

McDonald 78, N. Jackson Jackson-Milton 50

Mechanicsburg 54, W. Jefferson 46

Medina Buckeye 52, Elyria Cath. 39

Milton-Union 50, New Lebanon Dixie 49

Monclova Christian 69, Jones Leadership Academy 18

Monroeville 68, Attica Seneca E. 58

Mowrystown Whiteoak 62, Ripley-Union-Lewis-Huntington 58

N. Can. Hoover 59, Can. Glenoak 50

N. Olmsted 68, Cuyahoga Hts. 34

New Albany 62, Canal Winchester 43

New Lexington 41, Philo 36

New Middletown Spring. 81, Atwater Waterloo 53

New Richmond 57, Clarksville Clinton-Massie 39

Newark 58, Powell Olentangy Liberty 56

Newton Falls 70, Youngs. Liberty 65

Oberlin Firelands 92, Columbia Station Columbia 65

Orange 56, Cornerstone Christian 48

Oregon Stritch 93, Northwood 39

Orwell Grand Valley 62, Wickliffe 55

Parma Hts. Holy Name 68, Parma Hts. Valley Forge 65

Pataskala Licking Hts. 81, Utica 52

Pemberville Eastwood 63, Bloomdale Elmwood 52

Peninsula Woodridge 68, Ravenna 42

Perrysburg 58, Sylvania Northview 54

Pickerington Cent. 59, Groveport-Madison 44

Plain City Jonathan Alder 51, Lewistown Indian Lake 32

Poland Seminary 64, Jefferson Area 45

Portsmouth W. 54, McDermott Scioto NW 46

Ravenna SE 53, Mogadore 50

Richmond Hts. 84, Rocky River Lutheran W. 37

Rocky River 57, Parma Normandy 56

S. Point 44, Ironton 36

Sarahsville Shenandoah 54, New Matamoras Frontier 35

Seaman N. Adams 64, Fairfield 39

Shadyside 68, Bellaire 39

Shaker Hts. 86, Maple Hts. 61

Sidney Lehman 54, DeGraff Riverside 49

Solon 61, Brunswick 56

St. Clairsville 76, Martins Ferry 53

Stow-Munroe Falls 47, Hudson 33

Strasburg-Franklin 63, Bowerston Conotton Valley 22

Struthers 59, Canfield S. Range 44

Sugar Grove Berne Union 49, Corning Miller 48

Sylvania Southview 44, Bowling Green 32

Thornville Sheridan 55, Zanesville Maysville 47

Tol. Ottawa Hills 59, Tol. Maumee Valley 33

Toronto 73, Beallsville 39

Tree of Life 58, Granville Christian 37

Trotwood-Madison 92, Cin. La Salle 79

Uniontown Lake 59, Green 50

Vermilion 66, Richmond Edison 26

Versailles 57, New Paris National Trail 45

Vincent Warren 64, Marietta 54

W. Chester Lakota W. 63, Cin. Sycamore 59

W. Lafayette Ridgewood 50, Uhrichsville Claymont 49

Wadsworth 56, Aurora 54

Warren Champion 75, Kinsman Badger 42

Warren Lordstown 63, Cortland Maplewood 39

Waterford 69, Racine Southern 60

Waverly 62, Minford 59

Wellston 54, New Hope Christian 50

Wellsville 69, Hanoverton United 58

Westerville N. 49, Dublin Scioto 42

Westerville S. 86, Cols. Franklin Hts. 49

Westlake 82, Avon Lake 54

Whitehouse Anthony Wayne 50, Napoleon 45

Woodsfield Monroe Cent. 35, Hannibal River 30

Wooster 61, Madison 36

Worthington Christian 80, Cols. Grandview Hts. 45

Worthington Kilbourne 50, Marysville 41

Youngs. Chaney High School 67, Youngs. Ursuline 62

Youngs. Valley Christian 74, Columbiana 48

Zanesville 67, Hebron Lakewood 36

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Cin. Winton Woods vs. Lebanon, ccd.

Crown City S. Gallia vs. Glouster Trimble, ppd.

Ironton Rock Hill vs. Portsmouth, ppd.

London vs. Spring. NW, ccd.

Manchester vs. Sardinia Eastern Brown, ppd.

Peninsula Woodridge vs. Twinsburg, ccd.

Springfield vs. Kettering Fairmont, ccd.

Washington C.H. vs. Chillicothe Zane Trace, ppd.

Youngs. East vs. Youngs. Mooney, ccd.

Zanesville W. Muskingum vs. Coshocton, ccd.

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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