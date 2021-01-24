Saturday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Akr. Coventry 41, Akr. Springfield 36
Andover Pymatuning Valley 68, Conneaut 27
Antwerp 49, Edgerton 39
Apple Creek Waynedale 61, Dalton 46
Archbold 42, Hamler Patrick Henry 24
Ashland Mapleton 37, New London 35
Ashtabula Lakeside 41, Ashtabula Edgewood 26
Attica Seneca E. 39, Bucyrus Wynford 25
Batavia 50, New Richmond 44
Bellbrook 69, Brookville 32
Bellevue 62, Tiffin Columbian 32
Belmont Union Local 68, Wintersville Indian Creek 49
Beloit W. Branch 58, Minerva 36
Berlin Center Western Reserve 56, Columbiana Crestview 47
Beverly Ft. Frye 66, New Matamoras Frontier 44
Bishop Fenwick 48, Cin. McNicholas 28
Bishop Watterson 41, Powell Olentangy Liberty 35
Brooklyn 55, Independence 52
Can. Glenoak 57, Massillon Jackson 51, OT
Can. McKinley 63, Macedonia Nordonia 37
Canal Winchester Harvest Prep 46, Westerville Cent. 42
Canfield S. Range 45, Cortland Lakeview 14
Cardington-Lincoln 70, Howard E. Knox 33
Carlisle 58, Waynesville 56, OT
Centerburg 60, Sparta Highland 49
Centerville 56, Clayton Northmont 29
Chagrin Falls Kenston 50, Painesville Riverside 28
Chesapeake 37, Gallipolis Gallia 30
Cin. Mariemont 43, Cin. Finneytown 20
Circleville 60, Amanda-Clearcreek 57
Cle. Hts. Beaumont 85, Cle. VASJ 23
Cle. St. Joseph 49, Louisville 39
Coldwater 59, Spencerville 42
Columbus Grove 37, Findlay Liberty-Benton 33
Cuyahoga Falls 58, Akr. Firestone 33
Cuyahoga Falls CVCA 40, Canal Fulton Northwest 39
Cuyahoga Hts. 33, Rocky River Lutheran W. 29
Delphos Jefferson 55, Ottoville 31
Dola Hardin Northern 55, Mansfield Temple Christian 22
Dublin Jerome 60, Delaware Hayes 48
Eastlake North 52, Mayfield 34
Elida 61, Leipsic 42
Elyria Cath. 51, Hebron Lakewood 41
Felicity-Franklin 60, W. Union 49
Franklin 58, Eaton 49
Fredericktown 45, Mt. Gilead 38
Fremont St. Joseph 47, Tiffin Calvert 44
Glouster Trimble 53, Nelsonville-York 45
Granville 53, Zanesville 35
Hicksville 41, Van Wert Lincolnview 40
Huber Hts. Wayne 73, Beavercreek 34
Indpls N. Central, Ind. 48, Newark 46
Jackson 35, S. Point 25
Johnstown Northridge 55, Heath 31
Kalida 42, Miller City 32
Kansas Lakota 55, Lakeside Danbury 41
Kenton 57, Arlington 39
Kettering Alter 42, Cin. Purcell Marian 37
Kirtland 39, Geneva 33
LaGrange Keystone 77, Oberlin 26
Lebanon 50, Kings Mills Kings 36
Lees Creek E. Clinton 34, Batavia Clermont NE 25
Legacy Christian 54, Bradford 37
Liberty Center 73, Metamora Evergreen 50
Lima Bath 55, Ft. Loramie 33
Lore City Buckeye Trail 38, E. Can. 33
Loudonville 65, Lucas 47
Lynchburg-Clay 34, Clarksville Clinton-Massie 23
Lyndhurst Brush 99, Willoughby S. 57
Madison 67, Chardon 49
Magnolia Sandy Valley 49, Hanoverton United 43
Mason 59, W. Chester Lakota W. 50
Massillon Perry 54, Green 49
Massillon Tuslaw 59, Orrville 48
McComb 53, Holgate 28
McDonald 83, Lowellville 20
Medina Highland 55, Twinsburg 31
Miamisburg 52, Kettering Fairmont 35
Millbury Lake 55, Fostoria 41
Millersburg W. Holmes 64, Danville 37
Minster 48, Anna 26
Mt. Blanchard Riverdale 39, Bluffton 35
New Albany 39, Marysville 38
New Knoxville 52, Botkins 32
New Madison Tri-Village 49, Casstown Miami E. 31
New Middletown Spring. 46, N. Jackson Jackson-Milton 39
New Philadelphia 48, Dover 27
New Riegel 72, Vanlue 32
New Washington Buckeye Cent. 95, Plymouth 24
Newark Licking Valley 56, Pataskala Licking Hts. 50
Newton Local 64, Maria Stein Marion Local 31
Norton 68, Ravenna 25
Norwalk 37, Vermilion 27
Olmsted Falls 66, Westlake 36
Ottawa-Glandorf 51, Delta 37
Pataskala Watkins Memorial 56, Cols. DeSales 45
Pitsburg Franklin-Monroe 55, Tipp City Bethel 50
Plain City Jonathan Alder 57, Bellefontaine 46
Poland Seminary 55, Warren Champion 25
Port Clinton 55, Huron 53
Portsmouth Notre Dame 46, Oak Hill 28
Ravenna SE 51, Youngs. Ursuline 47
Rocky River Magnificat 50, Chesterland W. Geauga 48
Russia 69, Versailles 46
S. Webster 82, Portsmouth Clay 45
Seaman N. Adams 49, Southeastern 29
Shaker Hts. Laurel 69, Andrews Osborne Academy 46
Sherwood Fairview 47, Defiance 39
Sidney Fairlawn 52, Waynesfield-Goshen 36
Smithville 49, Rittman 18
St. Bernard Roger Bacon 78, Day. Chaminade Julienne 42
St. Clairsville 67, Richmond Edison 34
St. Marys Memorial 46, Bryan 39
Stow-Munroe Falls 42, Aurora 36
Strongsville 71, Brunswick 49
Sylvania Northview 47, Tol. Start 39
Tallmadge 39, Kent Roosevelt 38
Thornville Sheridan 50, Gahanna Lincoln 48
Trenton Edgewood 52, Hamilton Ross 21
Troy Christian 50, Day. Christian 37
Upper Sandusky 60, Bucyrus 10
W. Unity Hilltop 39, Stryker 25
Wadsworth 43, Akr. Buchtel 35
Warrensville Hts. 66, Bedford 26
Washington C.H. Miami Trace 58, Chillicothe 36
Waterford 55, McConnelsville Morgan 37
Waverly 59, Hillsboro 44
Willard 78, Oak Harbor 41
Williamsburg 64, Georgetown 27
Williamsport Westfall 51, Piketon 30
Willow Wood Symmes Valley 51, Portsmouth Sciotoville 33
Youngs. Boardman 50, Warren Howland 46
Southwest vs Southeast Basketball Showcase=
Bainbridge Paint Valley 54, Ripley-Union-Lewis-Huntington 19
Leesburg Fairfield 42, Minford 39
Mt. Orab Western Brown 58, Greenfield McClain 57
Peebles 73, Reedsville Eastern 41
Sardinia Eastern Brown 71, Trotwood-Madison 45
Southwest vs. Southeast Showcase=
Wheelersburg 53, Cin. Mercy-McAuley 52
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Akr. Ellet vs. Hartville Lake Center Christian, ccd.
Berea-Midpark vs. Avon Lake, ccd.
Bloomdale Elmwood vs. Arcadia, ppd.
Bowerston Conotton Valley vs. Newcomerstown, ccd.
Chillicothe Huntington vs. Bidwell River Valley, ccd.
Chillicothe Unioto vs. Vincent Warren, ppd.
Chillicothe Zane Trace vs. Washington C.H., ccd.
Chillicothe vs. McArthur Vinton County, ccd.
Cin. Country Day vs. Cin. Clark Montessori, ccd.
Cin. Winton Woods vs. Cin. Anderson, ccd.
Clyde vs. Fremont Ross, ccd.
Cols. Hamilton Twp. vs. Baltimore Liberty Union, ccd.
Dresden Tri-Valley vs. Crooksville, ccd.
Kinsman Badger vs. Ashtabula St. John, ccd.
Liberty Twp. Lakota E. vs. Hamilton, ccd.
London Madison Plains vs. Spring. Greenon, ccd.
Lorain vs. E. Cle. Shaw, ccd.
N. Can. Hoover vs. Uniontown Lake, ccd.
Orange vs. Beachwood, ccd.
Pandora-Gilboa vs. Continental, ppd.
Parma Hts. Valley Forge vs. Parma Normandy, ccd.
Solon vs. Elyria, ccd.
Streetsboro vs. Peninsula Woodridge, ccd.
Wellington vs. Oberlin Firelands, ccd.
Worthington Christian vs. Cols. Wellington, ccd.
Zoarville Tuscarawas Valley vs. Berlin Hiland, ppd.
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/