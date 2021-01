Saturday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Coventry 41, Akr. Springfield 36

Andover Pymatuning Valley 68, Conneaut 27

Apple Creek Waynedale 61, Dalton 46

Archbold 42, Hamler Patrick Henry 24

Ashtabula Lakeside 41, Ashtabula Edgewood 26

Batavia 50, New Richmond 44

Bellbrook 69, Brookville 32

Belmont Union Local 68, Wintersville Indian Creek 49

Beloit W. Branch 58, Minerva 36

Berlin Center Western Reserve 56, Columbiana Crestview 47

Bishop Fenwick 48, Cin. McNicholas 28

Bishop Watterson 41, Powell Olentangy Liberty 35

Brooklyn 55, Independence 52

Can. McKinley 63, Macedonia Nordonia 37

Canal Winchester Harvest Prep 46, Westerville Cent. 42

Canfield S. Range 45, Cortland Lakeview 14

Cardington-Lincoln 70, Howard E. Knox 33

Carlisle 58, Waynesville 56, OT

Chagrin Falls Kenston 50, Painesville Riverside 28

Cin. Mariemont 43, Cin. Finneytown 20

Cle. Hts. Beaumont 85, Cle. VASJ 23

Cle. St. Joseph 49, Louisville 39

Coldwater 59, Spencerville 42

Columbus Grove 37, Findlay Liberty-Benton 33

Cuyahoga Falls 58, Akr. Firestone 33

Cuyahoga Falls CVCA 40, Canal Fulton Northwest 39

Cuyahoga Hts. 33, Rocky River Lutheran W. 29

Delphos Jefferson 55, Ottoville 31

Dola Hardin Northern 55, Mansfield Temple Christian 22

Eastlake North 52, Mayfield 34

Elida 61, Leipsic 42

Elyria Cath. 51, Hebron Lakewood 41

Franklin 58, Eaton 49

Fredericktown 45, Mt. Gilead 38

Granville 53, Zanesville 35

Hicksville 41, Van Wert Lincolnview 40

Huber Hts. Wayne 73, Beavercreek 34

Jackson 35, S. Point 25

Johnstown Northridge 55, Heath 31

Kalida 42, Miller City 32

Kansas Lakota 55, Lakeside Danbury 41

Kenton 57, Arlington 39

Kettering Alter 42, Cin. Purcell Marian 37

Kirtland 39, Geneva 33

LaGrange Keystone 77, Oberlin 26

Lebanon 50, Kings Mills Kings 36

Lees Creek E. Clinton 34, Batavia Clermont NE 25

Legacy Christian 54, Bradford 37

Liberty Center 73, Metamora Evergreen 50

Lima Bath 55, Ft. Loramie 33

Loudonville 65, Lucas 47

Lynchburg-Clay 34, Clarksville Clinton-Massie 23

Lyndhurst Brush 99, Willoughby S. 57

Madison 67, Chardon 49

Mason 59, W. Chester Lakota W. 50

Massillon Perry 54, Green 49

Massillon Tuslaw 59, Orrville 48

McComb 53, Holgate 28

McDonald 83, Lowellville 20

Miamisburg 52, Kettering Fairmont 35

Millbury Lake 55, Fostoria 41

Minster 48, Anna 26

Mt. Blanchard Riverdale 39, Bluffton 35

New Knoxville 52, Botkins 32

New Madison Tri-Village 49, Casstown Miami E. 31

New Middletown Spring. 46, N. Jackson Jackson-Milton 39

New Philadelphia 48, Dover 27

New Riegel 72, Vanlue 32

New Washington Buckeye Cent. 95, Plymouth 24

Newark Licking Valley 56, Pataskala Licking Hts. 50

Newton Local 64, Maria Stein Marion Local 31

Norton 68, Ravenna 25

Ottawa-Glandorf 51, Delta 37

Pataskala Watkins Memorial 56, Cols. DeSales 45

Pitsburg Franklin-Monroe 55, Tipp City Bethel 50

Poland Seminary 55, Warren Champion 25

Ravenna SE 51, Youngs. Ursuline 47

Rockford Parkway 60, Perry 24

Rocky River Magnificat 50, Chesterland W. Geauga 48

Russia 69, Versailles 46

Shaker Hts. Laurel 69, Andrews Osborne Academy 46

Sherwood Fairview 47, Defiance 39

Sidney Fairlawn 52, Waynesfield-Goshen 36

St. Bernard Roger Bacon 78, Day. Chaminade Julienne 42

St. Marys Memorial 46, Bryan 39

Sylvania Northview 47, Tol. Start 39

Tallmadge 39, Kent Roosevelt 38

Thornville Sheridan 50, Gahanna Lincoln 48

Trenton Edgewood 52, Hamilton Ross 21

Upper Sandusky 60, Bucyrus 10

W. Unity Hilltop 39, Stryker 25

Warrensville Hts. 66, Bedford 26

Washington C.H. Miami Trace 58, Chillicothe 36

Waverly 59, Hillsboro 44

Willard 78, Oak Harbor 41

Williamsport Westfall 51, Piketon 30

Willow Wood Symmes Valley 51, Portsmouth Sciotoville 33

Youngs. Boardman 50, Warren Howland 46

Southwest vs Southeast Basketball Showcase=

Bainbridge Paint Valley 54, Ripley-Union-Lewis-Huntington 19

Leesburg Fairfield 42, Minford 39

Mt. Orab Western Brown 58, Greenfield McClain 57

Peebles 73, Reedsville Eastern 41

Sardinia Eastern Brown 71, Trotwood-Madison 45

Southwest vs. Southeast Showcase=

Wheelersburg 53, Cin. Mercy-McAuley 52

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Bloomdale Elmwood vs. Arcadia, ppd.

Chillicothe vs. McArthur Vinton County, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/