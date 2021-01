Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Bellville Clear Fork 46, Galion 34

Centerburg 65, Mt. Gilead 29

Cin. Mt. Healthy 44, Cin. Wyoming 43

Fremont St. Joseph 56, Elmore Woodmore 54

Greenwich S. Cent. 45, Castalia Margaretta 44

Hilliard Darby 48, New Albany 39

Hillsboro 69, Chillicothe Unioto 59

Lawrence Co., Ky. 82, Chesapeake 71

Lewis Center Olentangy Orange 76, Lewis Center Olentangy 63

Lima Perry 71, Elida 49

Martins Ferry 34, Wintersville Indian Creek 32

N. Jackson Jackson-Milton 77, E. Can. 50

N. Ridgeville 65, Avon Lake 60

Norwalk 58, Clyde 46

Pickerington N. 44, Hilliard Bradley 35

Sherwood Fairview 60, Bryan 33

Strongsville 75, Fairview 72

Tol. Ottawa Hills 51, Tol. Waite 37

Westerville N. 69, Westerville S. 66

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/