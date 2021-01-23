Saturday’s Scores

Sports
Associated Press6

GIRLS PREP BASKETBALL=

Andover Pymatuning Valley 68, Conneaut 27

Apple Creek Waynedale 61, Dalton 46

Archbold 42, Hamler Patrick Henry 24

Ashtabula Lakeside 41, Ashtabula Edgewood 26

Bellbrook 69, Brookville 32

Beloit W. Branch 58, Minerva 36

Bishop Fenwick 48, Cin. McNicholas 28

Brooklyn 55, Independence 52

Can. McKinley 63, Macedonia Nordonia 37

Cardington-Lincoln 70, Howard E. Knox 33

Carlisle 58, Waynesville 56, OT

Chagrin Falls Kenston 50, Painesville Riverside 28

Cle. St. Joseph 49, Louisville 39

Coldwater 59, Spencerville 42

Columbus Grove 37, Findlay Liberty-Benton 33

Cuyahoga Falls 58, Akr. Firestone 33

Cuyahoga Falls CVCA 40, Canal Fulton Northwest 39

Cuyahoga Hts. 33, Rocky River Lutheran W. 29

Delphos Jefferson 55, Ottoville 31

Dola Hardin Northern 55, Mansfield Temple Christian 22

Eastlake North 52, Mayfield 34

Franklin 58, Eaton 49

Granville 53, Zanesville 35

Huber Hts. Wayne 73, Beavercreek 34

Jackson 35, S. Point 25

Kalida 42, Miller City 32

Kansas Lakota 55, Lakeside Danbury 41

Kenton 57, Arlington 39

Kettering Alter 42, Cin. Purcell Marian 37

Kirtland 39, Geneva 33

LaGrange Keystone 77, Oberlin 26

Lebanon 50, Kings Mills Kings 36

Lees Creek E. Clinton 34, Batavia Clermont NE 25

Legacy Christian 54, Bradford 37

Lima Bath 55, Ft. Loramie 33

Lynchburg-Clay 34, Clarksville Clinton-Massie 23

Madison 67, Chardon 49

Mason 59, W. Chester Lakota W. 50

Massillon Tuslaw 59, Orrville 48

McComb 53, Holgate 28

Miamisburg 52, Kettering Fairmont 35

Millbury Lake 55, Fostoria 41

Minster 48, Anna 26

Mt. Blanchard Riverdale 39, Bluffton 35

New Knoxville 52, Botkins 32

New Madison Tri-Village 49, Casstown Miami E. 31

New Philadelphia 48, Dover 27

New Riegel 72, Vanlue 32

Ottawa-Glandorf 51, Delta 37

Pataskala Watkins Memorial 56, Cols. DeSales 45

Pitsburg Franklin-Monroe 55, Tipp City Bethel 50

Ravenna SE 51, Youngs. Ursuline 47

Rockford Parkway 60, Perry 24

Rocky River Magnificat 50, Chesterland W. Geauga 48

Sherwood Fairview 47, Defiance 39

Sidney Fairlawn 52, Waynesfield-Goshen 36

St. Marys Memorial 46, Bryan 39

Thornville Sheridan 50, Gahanna Lincoln 48

Trenton Edgewood 52, Hamilton Ross 21

Upper Sandusky 60, Bucyrus 10

W. Unity Hilltop 39, Stryker 25

Warrensville Hts. 66, Bedford 26

Washington C.H. Miami Trace 58, Chillicothe 36

Waverly 59, Hillsboro 44

Willard 78, Oak Harbor 41

Williamsport Westfall 51, Piketon 30

Southwest vs Southeast Basketball Showcase=

Leesburg Fairfield 42, Minford 39

Mt. Orab Western Brown 58, Greenfield McClain 57

Southwest vs. Southeast Showcase=

Wheelersburg 53, Cin. Mercy-McAuley 52

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Bloomdale Elmwood vs. Arcadia, ppd.

Chillicothe vs. McArthur Vinton County, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet
Avatar
Associated Press

Related Posts

Hours after Dubois trade, Blue Jackets beat Lightning 5-2

Associated Press

AC Milan loses 3-0 to Atalanta but leads at halfway mark

Associated Press

Adamu scores 21 to carry Montana St. over N. Arizona 58-53

Associated Press