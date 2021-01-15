BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Hoban 57, Mentor Lake Cath. 32
Akr. North 75, Akr. Ellet 52
Amherst Steele 76, Avon 70
Anna 61, Botkins 59
Apple Creek Waynedale 86, Doylestown Chippewa 53
Archbold 52, Bryan 20
Ashland 67, Mt. Vernon 42
Ashland Crestview 67, Plymouth 38
Ashtabula Lakeside 73, Geneva 57
Athens 47, Albany Alexander 32
Barberton 73, Copley 60
Bascom Hopewell-Loudon 61, Sandusky St. Mary 42
Batavia Clermont NE 63, Felicity-Franklin 57
Bellaire 71, Rayland Buckeye 54
Beloit W. Branch 53, Alliance 37
Berea-Midpark 74, N. Olmsted 48
Berlin Hiland 60, Sugarcreek Garaway 51
Bishop Ready 53, Bishop Hartley 47
Brookville 59, Eaton 52
Brunswick 78, Euclid 57
Byesville Meadowbrook 81, Crooksville 53
Cadiz Harrison Cent. 61, Martins Ferry 53
Canal Fulton Northwest 54, Cuyahoga Falls CVCA 51
Canfield 62, Youngs. East 57
Carey 66, Morral Ridgedale 24
Casstown Miami E. 60, New Paris National Trail 58
Celina 55, Lima Bath 50, OT
Cin. Anderson 43, Loveland 32
Cin. Colerain 77, Cin. Sycamore 70, OT
Cin. Elder 42, Cin. Moeller 40
Cin. Princeton 72, Middletown 56
Cin. St. Xavier 47, Cin. La Salle 37
Cols. Franklin Hts. 43, Delaware Hayes 40
Columbus Grove 67, Spencerville 35
Convoy Crestview 55, Delphos Jefferson 42
Cory-Rawson 55, N. Baltimore 48
Cuyahoga Hts. 79, Garfield Hts. Trinity 52
Dalton 88, West Salem Northwestern 70
Day. Christian 49, Spring. Emmanuel Christian 41
Day. Northridge 47, Bellbrook 39
Defiance 61, Elida 38
Defiance Ayersville 40, Defiance Tinora 17
Delaware Buckeye Valley 70, Cols. Grandview Hts. 49
Dublin Scioto 75, Westerville N. 56
Edgerton 51, Sherwood Fairview 32
Fairfield 56, Mason 55
Fairport Harbor Harding 77, Southington Chalker 46
Fredericktown 36, Cardington-Lincoln 26
Ft. Jennings 46, Continental 34
Georgetown 86, Blanchester 76
Gibsonburg 65, Tontogany Otsego 26
Grafton Midview 60, Westlake 56
Granville 67, Newark Licking Valley 40
Greenville 43, Vandalia Butler 36, OT
Grove City 73, Galloway Westland 50
Hamilton Badin 53, Cin. Purcell Marian 45
Hannibal River 48, Barnesville 38
Harrod Allen E. 67, Paulding 58
Hartville Lake Center Christian 59, Ravenna SE 51
Haviland Wayne Trace 46, Antwerp 45
Hicksville 45, Holgate 27
Holland Springfield 61, Maumee 24
Howard E. Knox 50, Sparta Highland 33
Huber Hts. Wayne 43, Miamisburg 39
Jackson Center 49, Ft. Loramie 35
Jefferson Area 73, Niles McKinley 64
Jeromesville Hillsdale 60, Rittman 43
Johnstown Northridge 46, Newark Cath. 43
Kent Roosevelt 50, Aurora 44
Kidron Cent. Christian 44, Mansfield St. Peter’s 30
Kirtland 48, Burton Berkshire 40
LaGrange Keystone 65, Oberlin Firelands 47
Leetonia 54, Cortland Maplewood 49
Legacy Christian 66, Day. Miami Valley 44
Leipsic 62, McComb 34
Lewistown Indian Lake 80, St. Paris Graham 57
Lima Perry 77, Dola Hardin Northern 51
Lima Shawnee 53, St. Marys Memorial 45
Lodi Cloverleaf 61, Akr. Coventry 40
Lorain 58, Gates Mills Gilmour 47
Lorain Clearview 51, Sheffield Brookside 45
Louisville 63, Tallmadge 48
Lucas 57, Crestline 43
Magnolia Sandy Valley 51, Uhrichsville Claymont 48
Mansfield Christian 59, Loudonville 56
Maria Stein Marion Local 42, Ft. Recovery 41
Marion Harding 36, Marion Pleasant 34
Massillon 52, Can. Cent. Cath. 48
Massillon Jackson 58, N. Can. Hoover 54
Mayfield 86, Madison 65
McArthur Vinton County 63, Wellston 59
McGuffey Upper Scioto Valley 66, Lima Temple Christian 30
Medina 64, Elyria 30
Medina Buckeye 57, Parma Hts. Valley Forge 54
Metamora Evergreen 37, Delta 22
Miami Valley Christian Academy 85, Hamilton New Miami 60
Middlefield Cardinal 62, Wickliffe 50
Millersburg W. Holmes 61, Lexington 57
Milton-Union 63, Carlisle 53
Minster 61, New Knoxville 27
Mt. Blanchard Riverdale 53, Findlay Liberty-Benton 50
Mt. Gilead 64, Danville 43
New Bremen 44, Coldwater 42
New Carlisle Tecumseh 48, London 46
New Madison Tri-Village 81, Bradford 47
New Washington Buckeye Cent. 47, Bucyrus 43
Newton Falls 51, Leavittsburg LaBrae 46
Norwalk 58, Vermilion 49
Oak Harbor 49, Milan Edison 34
Ottoville 60, Miller City 35
Painesville Riverside 86, Eastlake North 54
Pandora-Gilboa 76, Van Buren 45
Parma 54, Fairview 51
Pataskala Watkins Memorial 57, Zanesville 46
Perry 78, Ashtabula Edgewood 46
Pickerington Cent. 57, Reynoldsburg 47
Plain City Jonathan Alder 55, Spring. Kenton Ridge 26
Portsmouth Notre Dame 59, Willow Wood Symmes Valley 44
Powell Olentangy Liberty 68, Lewis Center Olentangy Orange 62
Proctorville Fairland 54, Coal Grove Dawson-Bryant 39
Racine Southern 45, Reedsville Eastern 25
Richmond Hts. 102, Independence 76
Richwood N. Union 71, Bellefontaine Benjamin Logan 55
Rockford Parkway 53, Delphos St. John’s 51, OT
Rocky River 68, Elyria Cath. 53
Rocky River Lutheran W. 59, Brooklyn 43
Rootstown 74, Windham 66
Rossford 77, Elmore Woodmore 52
Russia 50, Houston 40
S. Point 56, Portsmouth 46
STVM 75, Youngs. Chaney High School 52
Sandusky 61, Tiffin Columbian 57
Sarahsville Shenandoah 71, Shadyside 60
Sardinia Eastern Brown 81, Lynchburg-Clay 39
Shelby 65, Ontario 53
Sidney Lehman 45, Mt. Victory Ridgemont 40
Smithville 62, Creston Norwayne 55
Spring. Cath. Cent. 85, N. Lewisburg Triad 58
Spring. Shawnee 65, Bellefontaine 42
St. Henry 48, Versailles 36
Steubenville Cath. Cent. 48, Toronto 45
Struthers 62, Cortland Lakeview 53
Sunbury Big Walnut 59, Canal Winchester 44
Swanton 47, Hamler Patrick Henry 31
Thomas Worthington 70, Delaware Olentangy Berlin 35
Tiffin Calvert 91, Lakeside Danbury 46
Tipp City Tippecanoe 68, Piqua 53
Tol. Cent. Cath. 46, Tol. St. Francis 30
Tol. Start 55, Holland Springfield 42
Upper Sandusky 63, Sycamore Mohawk 47
Van Wert Lincolnview 65, Bluffton 58
Vincent Warren 44, Cambridge 29
W. Chester Lakota W. 54, Liberty Twp. Lakota E. 50
Warren Harding 62, Warren Howland 53
Wauseon 43, Liberty Center 22
Westerville Cent. 75, Dublin Coffman 60
Willard 58, Port Clinton 53
Wintersville Indian Creek 63, Richmond Edison 36
Wooster Triway 50, Massillon Tuslaw 49, OT
Worthington Christian 57, Cols. Bexley 49
Worthington Kilbourne 50, Westerville S. 39
Zanesville Maysville 56, Warsaw River View 54
Zanesville W. Muskingum 61, McConnelsville Morgan 56
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Ashtabula Edgewood vs. Beachwood, ccd.
Lodi Cloverleaf vs. Akr. Coventry, ppd. to Jan 15th.
Wapakoneta vs. Kenton, ppd.
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