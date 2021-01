Saturday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Ada 50, McComb 42

Anna 52, Botkins 50, 3OT

Ansonia 56, Union City Mississinawa Valley 49

Arcanum 69, Milton-Union 32

Ashland 37, Mt. Vernon 34

Ashtabula Lakeside 71, Painesville Harvey 64

Attica Seneca E. 54, Arcadia 36

Aurora 51, Rocky River Magnificat 43

Avon 61, N. Ridgeville 50

Avon Lake 48, Grafton Midview 44

Bainbridge Paint Valley 70, Mowrystown Whiteoak 31

Bascom Hopewell-Loudon 56, Old Fort 54

Bay Village Bay 69, Parma 34

Bellbrook 68, Franklin 53

Belmont Union Local 68, Shadyside 51

Beloit W. Branch 62, Alliance 29

Berlin Hiland 93, W. Lafayette Ridgewood 10

Bishop Watterson 43, Grove City 19

Bloom-Carroll 52, Amanda-Clearcreek 39

Bluffton 39, Van Buren 32

Bristol 66, Windham 28

Brookfield 67, Mineral Ridge 43

Brookville 49, Pitsburg Franklin-Monroe 35

Brunswick 61, Mentor 49

Burton Berkshire 34, Wickliffe 9

Camden Preble Shawnee 68, New Lebanon Dixie 35

Can. McKinley 52, Uniontown Lake 38

Canfield 51, Youngs. East 19

Cardington-Lincoln 42, Sparta Highland 24

Cedarville 68, N. Lewisburg Triad 38

Chagrin Falls Kenston 32, Chagrin Falls 24

Chardon NDCL 57, Parma Padua 21

Chillicothe Huntington 51, New Boston Glenwood 34

Cin. Colerain 90, Middletown 18

Cin. Madeira 57, Cin. Finneytown 47

Cin. Purcell Marian 54, Day. Carroll 49

Cin. Sycamore 47, Liberty Twp. Lakota E. 33

Circleville 67, Cols. Hamilton Twp. 23

Cle. St. Joseph 58, Gates Mills Gilmour 51

Coldwater 52, Celina 19

Cols. DeSales 45, Delaware Buckeye Valley 26

Columbus Grove 59, Leipsic 43

Cortland Lakeview 54, Niles McKinley 25

Covington 58, New Paris National Trail 40

Creston Norwayne 78, Jeromesville Hillsdale 20

Cuyahoga Falls 36, N. Royalton 30

Cuyahoga Falls CVCA 45, Massillon Tuslaw 40

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 69, Cle. VASJ 20

Cuyahoga Hts. 42, Brooklyn 17

Dalton 63, Doylestown Chippewa 59

Danville 62, Centerburg 49

Delta 54, Stryker 28

Dublin Coffman 76, Bishop Hartley 57

Dublin Jerome 42, Worthington Christian 40

E. Cle. Shaw 40, Maple Hts. 34

Eaton 63, Day. Oakwood 52

Elida 51, Findlay 42

Elyria Cath. 55, Lakewood 42

Franklin Furnace Green 49, Rose Hill Christian, Ky. 27

Fredericktown 57, Howard E. Knox 51

Ft. Jennings 47, Pandora-Gilboa 34

Ft. Loramie 81, Jackson Center 13

Ft. Recovery 61, Mechanicsburg 46

Gahanna Cols. Academy 42, Worthington Christian 40

Gallipolis Gallia 39, Ironton St. Joseph 35

Garfield Hts. Trinity 54, Independence 30

Gates Mills Hawken 82, Beachwood 44

Geneva 77, Ashtabula Edgewood 39

Granville Christian 49, Shekinah Christian 16

Hamilton Badin 50, Bishop Fenwick 44

Hilliard Davidson 53, Hilliard Darby 46

Hillsboro 65, Chillicothe 51

Kalida 38, Findlay Liberty-Benton 37

Kirtland 55, Mantua Crestwood 23

LaGrange Keystone 57, Sheffield Brookside 22

Leavittsburg LaBrae 47, Columbiana Crestview 25

Lebanon 48, Morrow Little Miami 44

Lees Creek E. Clinton 55, Wilmington 49, 2OT

London 43, Bellefontaine 24

Lorain 56, Shaker Hts. 30

Louisville 75, Youngs. Chaney High School 15

Macedonia Nordonia 62, Twinsburg 26

Mansfield Sr. 47, Wooster Triway 43

Marietta 67, Dover 56

Marysville 50, Lewis Center Olentangy Orange 34

Mason 73, Cin. Oak Hills 24

McConnelsville Morgan 55, Coshocton 32

Middletown Madison Senior 33, Carlisle 25

Miller City 53, Arlington 36

Minster 54, Ottoville 29

Mogadore Field 47, Ravenna 34

Montpelier 55, Edon 27

Mt. Gilead 38, Galion Northmor 32

Mt. Notre Dame 72, Centerville 63

Mt. Orab Western Brown 60, Lynchburg-Clay 53, OT

Navarre Fairless 45, Carrollton 40

New Albany 42, Hilliard Bradley 40

New Carlisle Tecumseh 69, Plain City Jonathan Alder 68

New Knoxville 45, Wapakoneta 19

New Lexington 60, Byesville Meadowbrook 42

New London 43, Monroeville 41

New Madison Tri-Village 69, Trotwood-Madison 38

New Philadelphia 61, Massillon 42

Newark 67, Huber Hts. Wayne 45

Newark Cath. 69, Pataskala Licking Hts. 30

Oberlin 34, Oberlin Firelands 0

Peebles 59, Sardinia Eastern Brown 51

Peninsula Woodridge 44, Lodi Cloverleaf 40

Ravenna SE 54, Hartville Lake Center Christian 41

Reynoldsburg 97, Groveport-Madison 22

Richwood N. Union 49, Urbana 43

Rockford Parkway 63, Antwerp 44

Rocky River 50, Parma Hts. Valley Forge 30

S. Webster 69, Beaver Eastern 40

Seaman N. Adams 51, Chillicothe Zane Trace 33

Sebring McKinley 48, Heartland Christian 44

Southeastern 62, Manchester 57

Spencerville 49, Lima Shawnee 36

Spring. Cath. Cent. 47, Milford Center Fairbanks 36

Stow-Munroe Falls 64, Brecksville-Broadview Hts. 36

Streetsboro 39, Akr. Coventry 23

Sugar Grove Berne Union 73, Fairfield Christian 31

Swanton 51, Gorham Fayette 36

Sylvania Northview 49, Tol. St. Ursula 35

Thornville Sheridan 78, Warsaw River View 21

Tipp City Bethel 45, Sidney Lehman 26

Trenton Edgewood 50, Harrison 34

Van Wert 52, Van Wert Lincolnview 42

Vincent Warren 63, Cambridge 14

W. Alexandria Twin Valley S. 49, Franklin Middletown Christian 30

W. Chester Lakota W. 75, Hamilton 32

W. Liberty-Salem 55, London Madison Plains 26

Warren Harding 55, Warren Howland 40

Warrensville Hts. 73, Cle. Hts. 38

Washington C.H. 40, Greenfield McClain 37

Washington C.H. Miami Trace 45, Jackson 36

Waverly 51, McDermott Scioto NW 37

Westerville N. 53, Delaware Olentangy Berlin 45

Westerville S. 75, Westerville Cent. 30

Wheelersburg 65, Minford 43

Youngs. Boardman 61, Austintown Fitch 32

Youngs. Liberty 66, Newton Falls 46

Zanesville W. Muskingum 44, Crooksville 38

Zoarville Tuscarawas Valley 57, Sugarcreek Garaway 38

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Akr. East vs. Cle. Rhodes, ccd.

Alliance Marlington vs. Can. South, ccd.

Baltimore Liberty Union vs. Lancaster Fairfield Union, ccd.

Brooke, W.Va. vs. Bellaire, ccd.

Cin. Christian vs. Miami Valley Christian Academy, ccd.

Cin. Princeton vs. Fairfield, ccd.

Cle. Hts. Beaumont vs. Mentor Lake Cath., ccd.

Copley vs. Kent Roosevelt, ccd.

Corning Miller vs. Zanesville Rosecrans, ccd.

Elyria vs. Euclid, ccd.

Garfield Hts. vs. Bedford, ccd.

Goshen vs. Williamsburg, ccd.

Green vs. Orrville, ccd.

Grove City Christian vs. Canal Winchester Harvest Prep, ccd.

Kettering Alter vs. St. Bernard Roger Bacon, ccd.

Loveland vs. Kings Mills Kings, ccd.

Medina Highland vs. Barberton, ccd.

Piketon vs. Ironton Rock Hill, ccd.

Powell Olentangy Liberty vs. Akr. Hoban, ccd.

Spring. Greenon vs. Spring. NE, ccd.

Spring. Kenton Ridge vs. Spring. Shawnee, ccd.

Willow Wood Symmes Valley vs. Coal Grove Dawson-Bryant, ppd.

Wooster vs. Mansfield Madison, ccd.

Youngs. Ursuline vs. Youngs. Mooney, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/