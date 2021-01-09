Saturday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Ada 50, McComb 42
Anna 52, Botkins 50, 3OT
Ansonia 56, Union City Mississinawa Valley 49
Arcanum 69, Milton-Union 32
Ashland 37, Mt. Vernon 34
Ashtabula Lakeside 71, Painesville Harvey 64
Attica Seneca E. 54, Arcadia 36
Aurora 51, Rocky River Magnificat 43
Avon 61, N. Ridgeville 50
Avon Lake 48, Grafton Midview 44
Bainbridge Paint Valley 70, Mowrystown Whiteoak 31
Bascom Hopewell-Loudon 56, Old Fort 54
Bay Village Bay 69, Parma 34
Bellbrook 68, Franklin 53
Belmont Union Local 68, Shadyside 51
Beloit W. Branch 62, Alliance 29
Berlin Hiland 93, W. Lafayette Ridgewood 10
Bishop Watterson 43, Grove City 19
Bloom-Carroll 52, Amanda-Clearcreek 39
Bluffton 39, Van Buren 32
Bristol 66, Windham 28
Brookfield 67, Mineral Ridge 43
Brookville 49, Pitsburg Franklin-Monroe 35
Brunswick 61, Mentor 49
Burton Berkshire 34, Wickliffe 9
Camden Preble Shawnee 68, New Lebanon Dixie 35
Can. McKinley 52, Uniontown Lake 38
Canfield 51, Youngs. East 19
Cardington-Lincoln 42, Sparta Highland 24
Cedarville 68, N. Lewisburg Triad 38
Chagrin Falls Kenston 32, Chagrin Falls 24
Chardon NDCL 57, Parma Padua 21
Chillicothe Huntington 51, New Boston Glenwood 34
Cin. Colerain 90, Middletown 18
Cin. Madeira 57, Cin. Finneytown 47
Cin. Purcell Marian 54, Day. Carroll 49
Cin. Sycamore 47, Liberty Twp. Lakota E. 33
Circleville 67, Cols. Hamilton Twp. 23
Cle. St. Joseph 58, Gates Mills Gilmour 51
Coldwater 52, Celina 19
Cols. DeSales 45, Delaware Buckeye Valley 26
Columbus Grove 59, Leipsic 43
Cortland Lakeview 54, Niles McKinley 25
Covington 58, New Paris National Trail 40
Creston Norwayne 78, Jeromesville Hillsdale 20
Cuyahoga Falls 36, N. Royalton 30
Cuyahoga Falls CVCA 45, Massillon Tuslaw 40
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 69, Cle. VASJ 20
Cuyahoga Hts. 42, Brooklyn 17
Dalton 63, Doylestown Chippewa 59
Danville 62, Centerburg 49
Delta 54, Stryker 28
Dublin Coffman 76, Bishop Hartley 57
Dublin Jerome 42, Worthington Christian 40
E. Cle. Shaw 40, Maple Hts. 34
Eaton 63, Day. Oakwood 52
Elida 51, Findlay 42
Elyria Cath. 55, Lakewood 42
Franklin Furnace Green 49, Rose Hill Christian, Ky. 27
Fredericktown 57, Howard E. Knox 51
Ft. Jennings 47, Pandora-Gilboa 34
Ft. Loramie 81, Jackson Center 13
Ft. Recovery 61, Mechanicsburg 46
Gahanna Cols. Academy 42, Worthington Christian 40
Garfield Hts. Trinity 54, Independence 30
Gates Mills Hawken 82, Beachwood 44
Geneva 77, Ashtabula Edgewood 39
Granville Christian 49, Shekinah Christian 16
Hamilton Badin 50, Bishop Fenwick 44
Hilliard Davidson 53, Hilliard Darby 46
Hillsboro 65, Chillicothe 51
Kalida 38, Findlay Liberty-Benton 37
Kirtland 55, Mantua Crestwood 23
LaGrange Keystone 57, Sheffield Brookside 22
Leavittsburg LaBrae 47, Columbiana Crestview 25
Lebanon 48, Morrow Little Miami 44
Lees Creek E. Clinton 55, Wilmington 49, 2OT
London 43, Bellefontaine 24
Lorain 56, Shaker Hts. 30
Louisville 75, Youngs. Chaney High School 15
Macedonia Nordonia 62, Twinsburg 26
Mansfield Sr. 47, Wooster Triway 43
Marietta 67, Dover 56
Marysville 50, Lewis Center Olentangy Orange 34
Mason 73, Cin. Oak Hills 24
McConnelsville Morgan 55, Coshocton 32
Middletown Madison Senior 33, Carlisle 25
Miller City 53, Arlington 36
Minster 54, Ottoville 29
Mogadore Field 47, Ravenna 34
Montpelier 55, Edon 27
Mt. Gilead 38, Galion Northmor 32
Mt. Notre Dame 72, Centerville 63
Mt. Orab Western Brown 60, Lynchburg-Clay 53, OT
Navarre Fairless 45, Carrollton 40
New Albany 42, Hilliard Bradley 40
New Carlisle Tecumseh 69, Plain City Jonathan Alder 68
New Knoxville 45, Wapakoneta 19
New Lexington 60, Byesville Meadowbrook 42
New London 43, Monroeville 41
New Madison Tri-Village 69, Trotwood-Madison 38
New Philadelphia 61, Massillon 42
Newark 67, Huber Hts. Wayne 45
Newark Cath. 69, Pataskala Licking Hts. 30
Oberlin 34, Oberlin Firelands 0
Peebles 59, Sardinia Eastern Brown 51
Peninsula Woodridge 44, Lodi Cloverleaf 40
Ravenna SE 54, Hartville Lake Center Christian 41
Reynoldsburg 97, Groveport-Madison 22
Richwood N. Union 49, Urbana 43
Rockford Parkway 63, Antwerp 44
Rocky River 50, Parma Hts. Valley Forge 30
S. Webster 69, Beaver Eastern 40
Seaman N. Adams 51, Chillicothe Zane Trace 33
Sebring McKinley 48, Heartland Christian 44
Southeastern 62, Manchester 57
Spencerville 49, Lima Shawnee 36
Spring. Cath. Cent. 47, Milford Center Fairbanks 36
Stow-Munroe Falls 64, Brecksville-Broadview Hts. 36
Streetsboro 39, Akr. Coventry 23
Sugar Grove Berne Union 73, Fairfield Christian 31
Swanton 51, Gorham Fayette 36
Sylvania Northview 49, Tol. St. Ursula 35
Thornville Sheridan 78, Warsaw River View 21
Tipp City Bethel 45, Sidney Lehman 26
Trenton Edgewood 50, Harrison 34
Van Wert 52, Van Wert Lincolnview 42
Vincent Warren 63, Cambridge 14
W. Alexandria Twin Valley S. 49, Franklin Middletown Christian 30
W. Chester Lakota W. 75, Hamilton 32
W. Liberty-Salem 55, London Madison Plains 26
Warren Harding 55, Warren Howland 40
Warrensville Hts. 73, Cle. Hts. 38
Washington C.H. 40, Greenfield McClain 37
Washington C.H. Miami Trace 45, Jackson 36
Waverly 51, McDermott Scioto NW 37
Westerville N. 53, Delaware Olentangy Berlin 45
Westerville S. 75, Westerville Cent. 30
Wheelersburg 65, Minford 43
Youngs. Boardman 61, Austintown Fitch 32
Youngs. Liberty 66, Newton Falls 46
Zanesville W. Muskingum 44, Crooksville 38
Zoarville Tuscarawas Valley 57, Sugarcreek Garaway 38
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Akr. East vs. Cle. Rhodes, ccd.
Alliance Marlington vs. Can. South, ccd.
Baltimore Liberty Union vs. Lancaster Fairfield Union, ccd.
Brooke, W.Va. vs. Bellaire, ccd.
Cin. Christian vs. Miami Valley Christian Academy, ccd.
Cin. Princeton vs. Fairfield, ccd.
Cle. Hts. Beaumont vs. Mentor Lake Cath., ccd.
Copley vs. Kent Roosevelt, ccd.
Corning Miller vs. Zanesville Rosecrans, ccd.
Elyria vs. Euclid, ccd.
Garfield Hts. vs. Bedford, ccd.
Goshen vs. Williamsburg, ccd.
Green vs. Orrville, ccd.
Grove City Christian vs. Canal Winchester Harvest Prep, ccd.
Kettering Alter vs. St. Bernard Roger Bacon, ccd.
Loveland vs. Kings Mills Kings, ccd.
Medina Highland vs. Barberton, ccd.
Piketon vs. Ironton Rock Hill, ccd.
Powell Olentangy Liberty vs. Akr. Hoban, ccd.
Spring. Greenon vs. Spring. NE, ccd.
Spring. Kenton Ridge vs. Spring. Shawnee, ccd.
Willow Wood Symmes Valley vs. Coal Grove Dawson-Bryant, ppd.
Wooster vs. Mansfield Madison, ccd.
Youngs. Ursuline vs. Youngs. Mooney, ccd.
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/