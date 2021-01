GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Hoban 76, Chardon 36

Bascom Hopewell-Loudon 69, Fremont St. Joseph 33

Berlin Hiland 54, Can. McKinley 39

Bloomdale Elmwood 77, Pemberville Eastwood 62

Bryan 48, Wauseon 41

Carey 69, Bucyrus 14

Carrollton 38, Steubenville 32

Christian Community School 52, Mentor Christian 6

Cin. Deer Park 48, Reading 21

Delaware Hayes 42, Canal Winchester 37

Dublin Coffman 74, Cols. Upper Arlington 46

Dublin Jerome 46, Lewis Center Olentangy 30

Dublin Scioto 38, Sunbury Big Walnut 33

Gahanna Lincoln 41, Grove City 30

Genoa Area 49, Tontogany Otsego 21

Granville 48, Newark Licking Valley 37

Hilliard Bradley 60, Lewis Center Olentangy Orange 37

Hilliard Darby 53, Thomas Worthington 38

Johnstown 65, Utica 35

Marion Harding 63, Bellville Clear Fork 47

Marion Pleasant 49, Ontario 43

Marysville 60, Delaware Olentangy Berlin 36

Mayfield 51, Cle. Hts. 48

Milan Edison 54, Huron 28

Monroe 49, Clarksville Clinton-Massie 33

New Albany 37, Pickerington N. 33

New Riegel 59, Tiffin Calvert 47

New Washington Buckeye Cent. 63, N. Robinson Col. Crawford 35

Newark 76, Groveport-Madison 26

Oak Harbor 63, Port Clinton 41

Painesville Riverside 64, Cornerstone Christian 50

Pataskala Watkins Memorial 59, Zanesville 19

Powell Olentangy Liberty 59, Hilliard Davidson 35

Reynoldsburg 100, Grove City Cent. Crossing 11

Seaman N. Adams 67, Bethel-Tate 48

Shelby 64, Caledonia River Valley 52

Sidney 63, Fairborn 45

Swanton 40, Metamora Evergreen 28

Sycamore Mohawk 43, Morral Ridgedale 35

Thornville Sheridan 70, Philo 34

Vandalia Butler 57, Piqua 33

Vermilion 48, Sandusky 34

Warren Harding 93, Youngs. Chaney High School 20

Westerville N. 51, Worthington Kilbourne 45

Westerville S. 87, Cols. Franklin Hts. 21

Willard 62, Castalia Margaretta 42

Worthington Christian 70, Cols. Grandview Hts. 16

Xenia 57, W. Carrollton 51

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Bellevue vs. Sandusky Perkins, ccd.

Cols. Briggs vs. Cols. Africentric, ccd.

Hamler Patrick Henry vs. Archbold, ppd.

Hebron Lakewood vs. Heath, ccd.

Holland Springfield vs. Perrysburg, ccd.

Lancaster vs. Pickerington Cent., ccd.

Liberty Center vs. Archbold, ppd.

Napoleon vs. Maumee, ccd.

Strasburg-Franklin vs. Uhrichsville Claymont, ccd.

Sylvania Southview vs. Whitehouse Anthony Wayne, ccd.

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/