Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Coventry 40, Ravenna 29

Ashtabula Lakeside 49, Ashtabula Edgewood 39

Aurora 56, Copley 42

Avon 58, N. Olmsted 21

Barberton 53, Kent Roosevelt 29

Berea-Midpark 54, Brunswick 42

Bethel-Tate 76, Norwood 59

Bowerston Conotton Valley 82, Zoarville Tuscarawas Valley 17

Bristol 43, Cortland Maplewood 35

Cambridge 66, Richmond Edison 28

Can. Cent. Cath. 51, Warren JFK 32

Can. McKinley 49, N. Can. Hoover 47

Canal Fulton Northwest 46, Wooster Triway 33

Canfield 54, Austintown Fitch 28

Cardington-Lincoln 55, Fredericktown 45

Carrollton 38, Alliance 35

Chardon NDCL 63, Cle. VASJ 24

Cin. Mariemont 55, Cin. Madeira 30

Cin. Princeton 54, Cin. Sycamore 41

Cle. Hts. 57, E. Cle. Shaw 22

Columbia Station Columbia 71, Sullivan Black River 49

Creston Norwayne 60, Akr. Kenmore-Garfield 45

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 52, Cle. Hts. Beaumont 47

Cuyahoga Hts. 44, Rocky River Lutheran W. 33

Day. Carroll 40, Bishop Fenwick 35

Delaware Hayes 63, Caledonia River Valley 52

Dresden Tri-Valley 70, Warsaw River View 17

Galion Northmor 47, Centerburg 39

Garfield Hts. Trinity 77, Richmond Hts. 28

Gates Mills Hawken 37, Chagrin Falls 32

Gnadenhutten Indian Valley 49, Malvern 33

Greenfield McClain 55, Chillicothe 44

Grove City 54, Groveport-Madison 37

Hamilton 49, Middletown 29

Hamilton Badin 52, Kettering Alter 47

Hilliard Bradley 66, Lewis Center Olentangy Orange 50

Huber Hts. Wayne 53, Miamisburg 35

Independence 56, Brooklyn 37

Kettering Fairmont 54, Clayton Northmont 45

Kinsman Badger 47, Southington Chalker 46

Kirtland 51, Wickliffe 11

LaGrange Keystone 48, Sheffield Brookside 27

Lewistown Indian Lake 55, Spring. NW 39

Liberty Twp. Lakota E. 58, Fairfield 26

Lodi Cloverleaf 44, Streetsboro 28

Loveland 47, Lebanon 43

Macedonia Nordonia 50, N. Royalton 28

Massillon Tuslaw 42, Navarre Fairless 37

McConnelsville Morgan 47, Crooksville 27

Mechanicsburg 60, Spring. Cath. Cent. 57

Medina 40, Elyria 33

Medina Buckeye 58, Parma 45

Medina Highland 61, Tallmadge 35

Middlefield Cardinal 56, Mantua Crestwood 51

Milford Center Fairbanks 39, Cedarville 24

Mowrystown Whiteoak 51, Portsmouth Sciotoville 26

Mt. Gilead 52, Danville 39

N. Bend (Cleves) Taylor 49, Cin. Finneytown 17

Nelsonville-York 41, Wellston 37

New Philadelphia 62, Marietta 35

Norton 84, Mogadore Field 24

Oberlin 68, Sheffield Brookside 38

Painesville Riverside 54, Geneva 21

Peebles 76, Fayetteville-Perry 65

Perry 70, Painesville Harvey 20

Reynoldsburg 61, Shaker Hts. Laurel 56

Rocky River 33, Bay Village Bay 28

Rocky River Magnificat 47, STVM 46

Salem 49, Beloit W. Branch 42

Sandusky 54, Lorain 46

Sebring McKinley 47, Campbell Memorial 23

Shelby 64, Ontario 43

Sidney 57, Greenville 21

Springboro 43, Beavercreek 28

Strongsville 61, Mentor 36

Sugarcreek Garaway 42, Strasburg-Franklin 40

Trenton Edgewood 61, Cin. Mt. Healthy 31

Troy 59, Piqua 32

Vandalia Butler 53, Xenia 36

W. Chester Lakota W. 70, Cin. Oak Hills 49

Warren Champion 48, Girard 45

Warren Howland 69, Youngs. Boardman 54

Worthington Kilbourne 81, Cols. Franklin Hts. 12

Youngs. Mooney 83, Youngs. Chaney High School 20

Zanesville W. Muskingum 59, Coshocton 30

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Akr. Springfield vs. Peninsula Woodridge, ppd.

Brecksville-Broadview Hts. vs. Wadsworth, ppd.

Chagrin Falls Kenston vs. Lyndhurst Brush, ccd.

Cin. Anderson vs. Seton, ccd.

Cin. Riverview East vs. Cin. Aiken, ccd.

Cin. Wyoming vs. Cin. Indian Hill, ccd.

Day. Horizon Science Academy vs. Day. Belmont, ccd.

Elyria Cath. vs. Parma Normandy, ccd.

Hudson vs. Twinsburg, ccd.

Kettering Alter vs. Day. Chaminade Julienne, ccd.

Logan vs. Vincent Warren, ccd.

Louisville vs. Youngs. East, ccd.

Massillon Perry vs. Uniontown Lake, ccd.

Minerva vs. Alliance Marlington, ccd.

Mogadore vs. Akr. Elms, ccd.

Shaker Hts. vs. Bedford, ccd.

Spring. NE vs. S. Charleston SE, ccd.

St. Paris Graham vs. Plain City Jonathan Alder, ccd.

Stow-Munroe Falls vs. Cuyahoga Falls, ccd.

Ursuline Academy vs. Warren Harding, ccd.

Westlake vs. N. Ridgeville, ccd.

Youngs. Ursuline vs. Akr. East, ccd.

