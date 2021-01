Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Ashtabula Lakeside 49, Ashtabula Edgewood 39

Aurora 56, Copley 42

Avon 58, N. Olmsted 21

Barberton 53, Kent Roosevelt 29

Cambridge 66, Richmond Edison 28

Can. Cent. Cath. 51, Warren JFK 32

Can. McKinley 49, N. Can. Hoover 47

Canal Fulton Northwest 46, Wooster Triway 33

Canfield 54, Austintown Fitch 28

Cardington-Lincoln 55, Fredericktown 45

Creston Norwayne 60, Akr. Kenmore-Garfield 45

Cuyahoga Hts. 44, Rocky River Lutheran W. 33

Gates Mills Hawken 37, Chagrin Falls 32

Greenfield McClain 55, Chillicothe 44

Hilliard Bradley 66, Lewis Center Olentangy Orange 50

Huber Hts. Wayne 53, Miamisburg 35

Independence 56, Brooklyn 37

Kinsman Badger 47, Southington Chalker 46

LaGrange Keystone 48, Sheffield Brookside 27

Lewistown Indian Lake 55, Spring. NW 39

Lodi Cloverleaf 44, Streetsboro 28

Loveland 47, Lebanon 43

Macedonia Nordonia 50, N. Royalton 28

Massillon Tuslaw 42, Navarre Fairless 37

McConnelsville Morgan 47, Crooksville 27

Middlefield Cardinal 56, Mantua Crestwood 51

Nelsonville-York 41, Wellston 37

New Philadelphia 62, Marietta 35

Painesville Riverside 54, Geneva 21

Peebles 76, Fayetteville-Perry 65

Perry 70, Painesville Harvey 20

Reynoldsburg 61, Shaker Hts. Laurel 56

Salem 49, Beloit W. Branch 42

Sidney 57, Greenville 21

Trenton Edgewood 61, Cin. Mt. Healthy 31

Warren Champion 48, Girard 45

Warren Howland 69, Youngs. Boardman 54

Worthington Kilbourne 81, Cols. Franklin Hts. 12

Youngs. Mooney 83, Youngs. Chaney High School 20

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Minerva vs. Alliance Marlington, ccd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/