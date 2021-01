Monday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=

Andover Pymatuning Valley 40, Kinsman Badger 34

Arcanum 74, Lewisburg Tri-County N. 12

Batavia Clermont NE 42, Blanchester 30

Beavercreek 51, New Carlisle Tecumseh 50

Bellefontaine Calvary Christian 46, Marion Elgin 33

Belmont Union Local 73, Cadiz Harrison Cent. 22

Berlin Hiland 78, Magnolia Sandy Valley 27

Botkins 48, Rockford Parkway 34

Bradford 62, Camden Preble Shawnee 54

Brookfield 70, Ashtabula Edgewood 27

Canal Fulton Northwest 50, Can. South 16

Chardon 54, Kirtland 29

Cin. Walnut Hills 56, Cin. Hughes 41

Clayton Northmont 40, Spring. Kenton Ridge 32

Coal Grove Dawson-Bryant 91, Portsmouth 14

Cols. Upper Arlington 52, Lewis Center Olentangy Orange 37

Columbiana Crestview 49, Lisbon Beaver 24

Convoy Crestview 54, Continental 18

Dresden Tri-Valley 57, Marietta 46

E. Can. 40, Kidron Cent. Christian 28

Fayetteville-Perry 71, Miami Valley Christian Academy 29

Findlay 68, Lima Sr. 31

Fredericktown 55, Danville 44

Ft. Recovery 74, Union City Mississinawa Valley 31

Girard 40, Hubbard 30

Goshen 40, Wilmington 34

Granville 52, Bishop Hartley 46

Hanoverton United 30, Leetonia 24

Houston 47, Newton Local 29

Jefferson Area 49, Niles McKinley 15

Leesburg Fairfield 55, Washington C.H. 44

Legacy Christian 63, Franklin Middletown Christian 13

Leipsic 65, Arlington 50

Liberty Center 38, Tontogany Otsego 19

Louisville 55, Austintown Fitch 27

Lynchburg-Clay 61, Hillsboro 44

Malvern 48, Can. Cent. Cath. 42

Martins Ferry 42, St. Clairsville 40

Mason Co., Ky. 51, Manchester 34

Massillon Jackson 39, Massillon Perry 28

McArthur Vinton County 58, Albany Alexander 41

McDermott Scioto NW 32, Minford 30

Mentor 69, Shaker Hts. 34

Mentor Lake Cath. 54, Beachwood 18

Milford 45, Bishop Fenwick 30

Milton-Union 42, Brookville 35

Mt. Orab Western Brown 77, New Richmond 29

N. Jackson Jackson-Milton 65, Atwater Waterloo 62, OT

New Lebanon Dixie 55, W. Alexandria Twin Valley S. 35

Oak Hill 56, Portsmouth W. 48

Olmsted Falls 62, Lyndhurst Brush 53

Pomeroy Meigs 46, Athens 41

Portsmouth Notre Dame 58, Latham Western 33

Powell Olentangy Liberty 40, Cols. DeSales 30

Proctorville Fairland 48, Ironton 25

Ravenna 52, Alliance 51

Rayland Buckeye 42, Richmond Edison 39

Reedsville Eastern 52, Crown City S. Gallia 42

Rocky River 59, Richfield Revere 56

Sardinia Eastern Brown 61, Nelsonville-York 19

Sebring McKinley 55, Mineral Ridge 51

Shadyside 48, Steubenville 28

Springboro 58, Centerville 53

Struthers 47, Cortland Lakeview 34

Tol. Christian 71, Sherwood Fairview 60

Trenton Edgewood 54, Miamisburg 43

Troy 45, Greenville 16

Troy Christian 52, Yellow Springs 26

Tuscarawas Cent. Cath. 54, Louisville Aquinas 42

Uniontown Lake 44, Youngs. Boardman 19

Van Buren 57, Harrod Allen E. 53

Vermilion 52, Lorain 32

Vienna Mathews 65, Southington Chalker 53

Warren Champion 44, Leavittsburg LaBrae 40

Warren Harding 53, Youngs. Mooney 45

Warsaw River View 48, Coshocton 30

Waterford 50, Belpre 47

Wheelersburg 72, S. Webster 52

Wintersville Indian Creek 59, E. Liverpool 15

Woodsfield Monroe Cent. 47, Barnesville 38

Wooster 49, Massillon 47

Worthington Kilbourne 47, Delaware Olentangy Berlin 37

Youngs. Liberty 70, Campbell Memorial 20

Zanesville 29, Cambridge 20

Zoarville Tuscarawas Valley 63, Uhrichsville Claymont 33

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Akr. Firestone vs. Akr. Springfield, ccd.

Berlin Center Western Reserve vs. Lowellville, ccd.

Cin. Summit Country Day vs. St. Bernard Roger Bacon, ccd.

Eaton vs. Hamilton Ross, ccd.

Gnadenhutten Indian Valley vs. Sarahsville Shenandoah, ccd.

Lisbon David Anderson vs. Columbiana, ccd.

Milan Edison vs. Oberlin Firelands, ccd.

N. Olmsted vs. LaGrange Keystone, ccd.

New Paris National Trail vs. Day. Meadowdale, ccd.

Portsmouth Clay vs. Green, ppd.

Sheffield Brookside vs. Fairview, ccd.

Tol. Bowsher vs. Sandusky, ppd.

W. Liberty-Salem vs. Versailles, ppd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/