Wednesday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. East 55, Akr. Kenmore-Garfield 54

Apple Creek Waynedale 73, Jeromesville Hillsdale 53

Ashland Crestview 64, Monroeville 56

Bishop Hartley 58, Cols. Patriot Prep 25

Can. McKinley 84, Louisville 55

Castalia Margaretta 58, Port Clinton 53

Cin. Country Day 54, Cin. Hughes 52

Cle. Hts. 62, Gates Mills Gilmour 56

Cle. St. Ignatius 61, Richmond Hts. 55

Collins Western Reserve 54, Greenwich S. Cent. 42

Columbia Station Columbia 105, Lorain Clearview 71

Dalton 59, Creston Norwayne 52

Day. Northridge 54, Zanesville 47

Frankfort Adena 63, Chesapeake 48

Gates Mills Hawken 60, Rocky River Lutheran W. 45

Hicksville 48, Delta 42, OT

Huron 57, Oak Harbor 32

Kalida 52, Van Wert Lincolnview 49

Kettering Alter 62, Day. Chaminade Julienne 40

Lexington 34, Lucas 33

McDonald 72, Youngs. Valley Christian 49

Milford Center Fairbanks 56, Richwood N. Union 52

Millbury Lake 52, McComb 47

Minford 58, Oak Hill 39

Mogadore 59, Middlefield Cardinal 50

Mt. Notre Dame 58, E. Central, Ind. 45

N. Jackson Jackson-Milton 54, Sebring McKinley 39

N. Robinson Col. Crawford 60, Clyde 51

New London 63, Plymouth 59

Newark Cath. 66, Crooksville 61

Norwalk 54, Vermilion 37

Norwalk St. Paul 81, Ashland Mapleton 54

Oberlin 67, Sullivan Black River 59

Oberlin Firelands 76, Sheffield Brookside 57

Ontario 65, Sparta Highland 31

Parma Normandy 55, Parma Padua 51

Poland Seminary 56, Salem 45

Proctorville Fairland 70, Portsmouth 42

Rockford Parkway 68, Pioneer N. Central 42

Rossford 73, Fostoria 53

S. Dearborn, Ind. 54, Harrison 49

Sandusky 48, Sandusky Perkins 42

Seaman N. Adams 90, W. Union 41

Sidney Lehman 53, N. Lewisburg Triad 35

Smithville 57, Doylestown Chippewa 53

Spring. Kenton Ridge 64, Bellefontaine 39

Sycamore Mohawk 70, Vanlue 59

Thornville Sheridan 69, Newark Licking Valley 57

Tiffin Columbian 73, Bellevue 61

Wapakoneta 57, Findlay Liberty-Benton 47

West Salem Northwestern 71, Rittman 64

Westerville Cent. 75, Lewis Center Olentangy 49

Westlake 90, N. Olmsted 75

Whitehall-Yearling 54, Johnstown 51

Willard 72, Milan Edison 35

Wooster Triway 58, Loudonville 41

Youngs. Ursuline 81, Columbiana 36

Holiday Classic=

Cambridge 69, Zanesville W. Muskingum 65, OT

Dresden Tri-Valley 66, Zanesville Maysville 56

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Akr. Ellet vs. Akr. Buchtel, ccd.

Brecksville-Broadview Hts. vs. Chesterland W. Geauga, ccd.

Cols. Linden-McKinley vs. Gahanna Lincoln, ppd.

Delphos St. John’s vs. Convoy Crestview, ccd.

Peebles vs. Leesburg Fairfield, ppd.

