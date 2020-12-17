Wednesday’s Scores

Sports
Associated Press5

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Coventry 52, Mogadore Field 30

Alliance Marlington 62, Massillon 25

Ashtabula Lakeside 58, Cle. VASJ 39

Bellefontaine 67, Plain City Jonathan Alder 27

Bellville Clear Fork 72, Jeromesville Hillsdale 50

Beloit W. Branch 49, Navarre Fairless 40

Berea-Midpark 56, N. Ridgeville 47

Can. Glenoak 48, Uniontown Lake 32

Can. McKinley 51, Green 44

Cardington-Lincoln 56, Marion Pleasant 27

Chagrin Falls Kenston 51, Maple Hts. 23

Cin. Colerain 72, Hamilton 23

Cin. Walnut Hills 38, Cin. Anderson 19

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 56, Richfield Revere 48

Danville 56, Sparta Highland 41

Delphos Jefferson 73, Lima Perry 22

Elyria Cath. 67, Bay Village Bay 46

Huber Hts. Wayne 95, Springfield 14

Independence 57, Richmond Hts. 25

Lancaster Fairfield Union 58, Washington C.H. Miami Trace 39

Lees Creek E. Clinton 62, Mowrystown Whiteoak 25

Lewistown Indian Lake 40, Bellefontaine Benjamin Logan 35

Liberty Twp. Lakota E. 85, Middletown 12

Lorain Clearview 47, Wellington 43

Loudonville 74, Howard E. Knox 55

Loveland 59, Cin. Mercy-McAuley 32

Macedonia Nordonia 53, Brecksville-Broadview Hts. 33

Miamisburg 43, Beavercreek 30

Middlefield Cardinal 48, Andover Pymatuning Valley 40

Milford Center Fairbanks 58, Jamestown Greeneview 33

Morral Ridgedale 45, Galion Northmor 40

N. Can. Hoover 36, New Philadelphia 30

N. Lewisburg Triad 53, S. Charleston SE 50, 2OT

New Carlisle Tecumseh 70, Spring. Kenton Ridge 38

Oberlin Firelands 66, Oberlin 15

Parma Hts. Valley Forge 58, Fairview 39

Perry 52, Lyndhurst Brush 40

Perrysburg 71, Castalia Margaretta 47

Richwood N. Union 53, St. Paris Graham 40

Rocky River 55, Parma Hts. Holy Name 22

Rootstown 50, Hartville Lake Center Christian 34

Sidney 55, Xenia 27

Spring. Cath. Cent. 60, Spring. NE 14

Springboro 67, Clayton Northmont 15

Strongsville 91, Elyria 34

Sullivan Black River 51, Sheffield Brookside 39

Trenton Edgewood 58, Hamilton Ross 37

Vandalia Butler 47, Troy 36

W. Chester Lakota W. 84, Fairfield 32

Wadsworth 44, N. Royalton 23

Willard 56, Fremont Ross 42

Wilmington 33, Washington C.H. 32

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Alliance vs. Louisville Aquinas, ccd.

Ashville Teays Valley vs. Groveport-Madison, ccd.

Aurora vs. Medina Highland, ccd.

Austintown Fitch vs. Youngs. Ursuline, ccd.

Baltimore Liberty Union vs. East, ccd.

Brunswick vs. Avon Lake, ppd.

Canal Winchester vs. Gahanna Lincoln, ccd.

Carrollton vs. Can. South, ccd.

Centerville vs. Kettering Fairmont, ccd.

Cin. Finneytown vs. Cin. Wyoming, ccd.

Cin. Hughes vs. Cin. Aiken, ccd.

Cin. Indian Hill vs. N. Bend (Cleves) Taylor, ccd.

Cin. West Clermont vs. Kings Mills Kings, ccd.

Circleville vs. Logan, ccd.

Coshocton vs. Byesville Meadowbrook, ccd.

Crooksville vs. New Lexington, ccd.

Cuyahoga Falls CVCA vs. Massillon Tuslaw, ccd.

Cuyahoga Falls vs. Hudson, ccd.

Day. Dunbar vs. Day. Meadowdale, ccd.

Massillon Perry vs. Massillon Jackson, ccd.

Orrville vs. Wooster Triway, ccd.

Parma vs. Parma Normandy, ccd.

Riverside Stebbins vs. Fairborn, ppd.

Shaker Hts. vs. Cle. Cent. Cath., ccd.

St. Bernard Roger Bacon vs. St. Bernard-Elmwood Place, ccd.

Tallmadge vs. Copley, ccd.

Thornville Sheridan vs. Philo, ccd.

Tipp City Tippecanoe vs. Greenville, ppd.

Twinsburg vs. Stow-Munroe Falls, ccd.

Uhrichsville Claymont vs. Sugarcreek Garaway, ppd.

Urbana vs. Spring. NW, ccd.

Warren Harding vs. Youngs. East, ccd.

Warren Howland vs. Youngs. Chaney High School, ccd.

Zoarville Tuscarawas Valley vs. Magnolia Sandy Valley, ppd.

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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