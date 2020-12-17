Wednesday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Akr. Coventry 52, Mogadore Field 30
Alliance Marlington 62, Massillon 25
Ashtabula Lakeside 58, Cle. VASJ 39
Bellefontaine 67, Plain City Jonathan Alder 27
Bellville Clear Fork 72, Jeromesville Hillsdale 50
Beloit W. Branch 49, Navarre Fairless 40
Berea-Midpark 56, N. Ridgeville 47
Can. Glenoak 48, Uniontown Lake 32
Can. McKinley 51, Green 44
Cardington-Lincoln 56, Marion Pleasant 27
Chagrin Falls Kenston 51, Maple Hts. 23
Cin. Colerain 72, Hamilton 23
Cin. Walnut Hills 38, Cin. Anderson 19
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 56, Richfield Revere 48
Danville 56, Sparta Highland 41
Delphos Jefferson 73, Lima Perry 22
Elyria Cath. 67, Bay Village Bay 46
Huber Hts. Wayne 95, Springfield 14
Independence 57, Richmond Hts. 25
Lancaster Fairfield Union 58, Washington C.H. Miami Trace 39
Lees Creek E. Clinton 62, Mowrystown Whiteoak 25
Lewistown Indian Lake 40, Bellefontaine Benjamin Logan 35
Liberty Twp. Lakota E. 85, Middletown 12
Lorain Clearview 47, Wellington 43
Loudonville 74, Howard E. Knox 55
Loveland 59, Cin. Mercy-McAuley 32
Macedonia Nordonia 53, Brecksville-Broadview Hts. 33
Miamisburg 43, Beavercreek 30
Middlefield Cardinal 48, Andover Pymatuning Valley 40
Milford Center Fairbanks 58, Jamestown Greeneview 33
Morral Ridgedale 45, Galion Northmor 40
N. Can. Hoover 36, New Philadelphia 30
N. Lewisburg Triad 53, S. Charleston SE 50, 2OT
New Carlisle Tecumseh 70, Spring. Kenton Ridge 38
Oberlin Firelands 66, Oberlin 15
Parma Hts. Valley Forge 58, Fairview 39
Perry 52, Lyndhurst Brush 40
Perrysburg 71, Castalia Margaretta 47
Richwood N. Union 53, St. Paris Graham 40
Rocky River 55, Parma Hts. Holy Name 22
Rootstown 50, Hartville Lake Center Christian 34
Sidney 55, Xenia 27
Spring. Cath. Cent. 60, Spring. NE 14
Springboro 67, Clayton Northmont 15
Strongsville 91, Elyria 34
Sullivan Black River 51, Sheffield Brookside 39
Trenton Edgewood 58, Hamilton Ross 37
Vandalia Butler 47, Troy 36
W. Chester Lakota W. 84, Fairfield 32
Wadsworth 44, N. Royalton 23
Willard 56, Fremont Ross 42
Wilmington 33, Washington C.H. 32
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Alliance vs. Louisville Aquinas, ccd.
Ashville Teays Valley vs. Groveport-Madison, ccd.
Aurora vs. Medina Highland, ccd.
Austintown Fitch vs. Youngs. Ursuline, ccd.
Baltimore Liberty Union vs. East, ccd.
Brunswick vs. Avon Lake, ppd.
Canal Winchester vs. Gahanna Lincoln, ccd.
Carrollton vs. Can. South, ccd.
Centerville vs. Kettering Fairmont, ccd.
Cin. Finneytown vs. Cin. Wyoming, ccd.
Cin. Hughes vs. Cin. Aiken, ccd.
Cin. Indian Hill vs. N. Bend (Cleves) Taylor, ccd.
Cin. West Clermont vs. Kings Mills Kings, ccd.
Circleville vs. Logan, ccd.
Coshocton vs. Byesville Meadowbrook, ccd.
Crooksville vs. New Lexington, ccd.
Cuyahoga Falls CVCA vs. Massillon Tuslaw, ccd.
Cuyahoga Falls vs. Hudson, ccd.
Day. Dunbar vs. Day. Meadowdale, ccd.
Massillon Perry vs. Massillon Jackson, ccd.
Orrville vs. Wooster Triway, ccd.
Parma vs. Parma Normandy, ccd.
Riverside Stebbins vs. Fairborn, ppd.
Shaker Hts. vs. Cle. Cent. Cath., ccd.
St. Bernard Roger Bacon vs. St. Bernard-Elmwood Place, ccd.
Tallmadge vs. Copley, ccd.
Thornville Sheridan vs. Philo, ccd.
Tipp City Tippecanoe vs. Greenville, ppd.
Twinsburg vs. Stow-Munroe Falls, ccd.
Uhrichsville Claymont vs. Sugarcreek Garaway, ppd.
Urbana vs. Spring. NW, ccd.
Warren Harding vs. Youngs. East, ccd.
Warren Howland vs. Youngs. Chaney High School, ccd.
Zoarville Tuscarawas Valley vs. Magnolia Sandy Valley, ppd.
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/